Cuiabá
Procon de Cuiabá fiscaliza cinema da capital após denúncias de consumidores
A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Procon Municipal e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), fiscalizou, na tarde desta segunda-feira (11), o cinema localizado no Shopping Pantanal. A ação contou com a presença da secretária-adjunta do Procon, Mariana Almeida Borges, e de fiscais da Sorp.
Durante a fiscalização, não foi necessária a aplicação de notificação, multa ou interdição, uma vez que o cinema já havia se adequado integralmente à legislação vigente. A vistoria foi solicitada pelo Ministério Público para apurar denúncias de que a administração estaria proibindo a entrada de determinados alimentos nas salas de exibição.
Segundo Mariana Borges, o estabelecimento, como empresa privada, tem o direito de restringir a entrada de certos produtos, como pizzas, por exemplo, desde que a proibição seja claramente informada ao público. “O que não pode acontecer é a venda casada, ou seja, exigir que o consumidor compre exclusivamente os produtos vendidos na bomboniere. A pessoa pode adquirir guloseimas no local ou trazer de fora, desde que não sejam itens expressamente proibidos”, afirmou.
A secretária-adjunta destacou que as regras precisam estar visíveis aos clientes. “Verificamos que as informações estão expostas em local de fácil visualização, além de constarem no site do cinema, onde há a lista dos produtos restritos, como bebidas alcoólicas e milk-shakes”.
O cinema já havia sido interditado tempos atrás pelo Procon, mas foi reaberto após firmar acordo permitindo a entrada de todos os alimentos comercializados no próprio local. A justificativa apresentada, na época, foi de que a liberação irrestrita dificultaria a limpeza rápida entre as sessões, causando prejuízos operacionais e financeiros.
Durante a fiscalização, além da questão dos alimentos, a equipe verificou também itens como a concessão da meia-entrada, licenciamentos e alvarás, todos regulares. Mariana Borges lembrou que, no passado, o cinema realizava um dia de promoção com ingressos pela metade do valor para todos, mas não permitia que quem já tinha direito à meia-entrada pagasse metade desse valor. “Se o ingresso custava R$ 40, no dia promocional, crianças, estudantes e demais beneficiários deveriam pagar apenas R$ 10”, exemplificou.
Cerca de 6 mil pessoas frequentam semanalmente o cinema. O Procon deve informar ao Ministério Público que o local está regularizado e ciente das orientações.
#PraCegoVer
A imagem mostra equipe de fiscais da Sorp/Procon em ação no cinema.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeito de Cuiabá destaca poder da geração de empregos na ExpoEcos
O prefeito Abilio Brunini participou da abertura da ExpoEcos 2025, na terça-feira (12), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá e defendeu políticas públicas voltadas à geração de emprego e atração de investimentos privados. Também reforçou que a capital oferece condições para acelerar projetos e reduzir burocracias, citando mudanças nas exigências para construção de supermercados e estabelecimentos comerciais.
“Queremos que empresas venham para Cuiabá, ampliem seus espaços e contratem mais pessoas. Quem é daqui e quiser investir, invista mais; quem é de fora, invista, gere mais empregos, aumente o número de profissionais trabalhando e nós, da Prefeitura de Cuiabá, vamos acelerar o procedimento para poderem investir na nossa cidade. Deixo um convite: quando você estiver pensando em abrir um negócio em Cuiabá, pode bater direto na porta do prefeito porque eu vou estender um tapete verde e amarelo para recebê-los”, declarou Abilio.
Abilio também afirmou que Mato Grosso é um dos estados com menor número de pessoas dependentes do Bolsa Família e que a capital Cuiabá figura entre as principais cidades do país com menor índice do programa. “A gente não quer as pessoas dependendo de programas sociais, mas prosperando, se desenvolvendo, saindo de qualquer dependência do governo federal, construindo a sua própria casa, tendo o seu próprio negócio e dando o melhor aos seus filhos, sem depender apenas de programas sociais”, explicou.
Durante a cerimônia, que contou com a presença de empresários, políticos e representantes do setor produtivo, o prefeito também destacou que a prioridade da gestão é direcionar equipamentos públicos, como unidades de saúde, para regiões mais carentes, liberando áreas em locais de alto poder aquisitivo para iniciativas privadas, fortalecendo a geração de emprego.
A ExpoEcos é considerada o maior evento do setor em Mato Grosso e reúne, nesta edição, cerca de 70 expositores e aproximadamente 40 pequenos produtores, com o objetivo de celebrar e impulsionar o comércio, a indústria de alimentos e o turismo de negócios no Estado.
Além de exposições, conta com palestras, workshops e rodadas de negócios até o dia 24 deste mês, consolidando-se como um dos principais eventos de fomento econômico e comercial do Estado de Mato Grosso.
Um dos organizadores, Luciano de Almeida, presidente da Associação Matogrossense de Atacadistas e Distribuidores (Amad), afirmou que a cada edição o evento se fortalece, com mais de 15 mil participantes inscritos. “Agrega novas tendências, novas tecnologias e a oportunidade de novos negócios. Todos unidos e, com certeza, vencendo um grande desafio para chegar até aqui”, frisou.
O secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, Fernando Medeiros, ressaltou a importância estratégica do evento para a capital e para Mato Grosso. “A ExpoEcos mostra a força do setor atacadista, supermercadista, do comércio e da indústria de alimentos da nossa capital e do Estado. É uma oportunidade para exposição de produtos, realização de rodadas de negócios e atração de turistas, movimentando o turismo de negócios de Cuiabá”, afirmou.
Já o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, César Miranda, um dos grandes apoiadores do evento, disse que a expectativa é, a cada edição, gerar mais negócios e que Mato Grosso continue liberando o potencial construtivo que detém. Na ocasião, foram premiados dois grandes empreendimentos de sucesso no Estado: o Supermercado Juba (50 anos de existência) e a Norte Sul Distribuidora (41 anos no mercado).
A ExpoEcos 2025 é realizada pela Associação Matogrossense de Atacadistas e Distribuidores (Amad), Associação de Supermercados de Mato Grosso (Asmat), Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor de Mato Grosso (Sincad-MT) e Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Mato Grosso (Sincovaga-MT), com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso.
#PraCegoVer
A foto mostra o prefeito Abilio Brunini discursando na abertura da ExpoEcos 2025, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Câmara Municipal aprova projeto do vereador Dilemário que cria o Selo “Empresa Amiga do Idoso” em Cuiabá
Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemário Alencar 
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Prefeito de Cuiabá destaca poder da geração de empregos na ExpoEcos
Secretária visita deputada estadual em busca de recursos para saúde de Várzea Grande
Cejusc da Saúde Pública reduz o tempo de resposta aos atendimentos da população mato-grossense
Prefeitura mobiliza força-tarefa para limpeza, manutenção e melhorias em diversos bairros nesta quarta (13)
Câmara Municipal aprova projeto do vereador Dilemário que cria o Selo “Empresa Amiga do Idoso” em Cuiabá
Segurança
Polícia Militar fecha área de desmatamento ilegal em fazenda e prende três homens em flagrante
Equipes do Batalhão Ambiental e da Força Tática fecharam uma área de desmatamento ilegal em uma fazenda, na zona rural...
Polícia Militar prende homem com 110 porções de maconha em Cuiabá
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) 24º Batalhão prenderam um homem, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas,...
Polícia Civil cumpre buscas contra homem investigado por uso de múltiplas identidades para prática de crimes em Várzea Grande
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Hidra, para cumprimento de mandado de...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Unidade móvel da Justiça Eleitoral fará coleta biométrica durante a ExpoJuína, que começa nesta quarta-feira (6)
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura realiza sábado (09) mutirão itinerante da saúde em Sinop
-
CIDADES5 dias atrás
Secretaria faz limpeza e manutenção no Parque Jardim Botânico para evitar queimadas
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Cartório Eleitoral de Rondonópolis faz atendimento domiciliar a eleitor com deficiência
-
JUSTIÇA2 dias atrás
Nota de Pesar – Estagiária Eileen Naiely da Silva
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Alunos do SoleTRE recebem mais um incentivo ao aprendizado com kits escolares
-
CIDADES5 dias atrás
Festeja Sinop 2025 terá Festa das Entidades com praça de alimentação e banho assistido