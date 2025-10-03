Cuiabá
Procon de Cuiabá intensifica ações contra bebidas adulteradas
O Procon Municipal reforçou nesta semana as medidas de fiscalização e orientação ao consumidor para coibir a comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas, um crime que já provocou mortes e hospitalizações em alguns estados brasileiros. As ações integram um esforço conjunto de órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público e autoridades sanitárias em todo o país para proteger a população diante do risco de intoxicação por metanol e outras substâncias ilegais.
Casos recentes registrados em diferentes estados revelam a dimensão do problema. Em Nova Mutum (242 km de Cuiabá), por exemplo, três homens foram presos em uma fábrica clandestina suspeita de falsificar bebidas com troca de rótulos e tampas de marcas conhecidas. Já em Mato Grosso do Sul, o Ministério Público instaurou procedimento administrativo para investigar a presença de metanol em bebidas, substância que pode causar cegueira irreversível ou morte.
A secretária-adjunta do Procon Cuiabá, Mariana Almeida Borges, destacou que o papel do consumidor é essencial para reduzir os riscos. “O Procon recomenda que as pessoas comprem bebidas apenas em locais confiáveis, desconfiem de preços muito abaixo da média e sempre verifiquem a presença do selo de inspeção do Ministério da Agricultura ou da Receita Federal. A ausência de lacre ou indícios de violação responsabiliza o estabelecimento”, alertou.
Segundo o Ministério da Saúde, já foram confirmadas cinco mortes associadas a bebidas adulteradas, além de dezenas de casos em investigação. Para evitar novas tragédias, governos estaduais e municipais, além do setor privado, têm reforçado campanhas de orientação e mecanismos de fiscalização.
No caso de Cuiabá, o Procon informou que seguirá monitorando o comércio local e aplicando sanções aos estabelecimentos flagrados com produtos irregulares. A meta é garantir que o consumidor tenha acesso a bebidas seguras e regulamentadas.
“Nosso trabalho é prevenir. A cada ação de fiscalização, estamos protegendo a saúde e a vida das pessoas”, completou Mariana Borges.
Cuiabá faz mutirão de exames para prevenção ao câncer de mama
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza neste sábado (4), a partir das 8h, um mutirão de exames de ultrassonografia de mama e transvaginal. A ação integra a programação do Outubro Rosa 2025, que reforça a importância do diagnóstico precoce e da conscientização para o controle do câncer de mama.
De acordo com o diretor da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, Israel Paniago, o mutirão será realizado em quatro sábados do mês de outubro, com capacidade para atender de 30 a 35 pacientes por dia, além da oferta regular durante a semana, nos períodos matutino e noturno. Ao longo da programação, o Hospital São Benedito prevê a realização de 320 exames de ultrassonografia de mama (USG) e 190 ultrassonografias transvaginais.
“Teremos, ao longo do mês de outubro, exames de ultrassonografia de mama e transvaginal no São Benedito. No total, serão realizados 510 exames no mês. Além do mutirão aos finais de semana, temos atendimentos durante a semana, das 17h às 20h. O exame é essencial para detectar precocemente alterações que podem evoluir para o câncer, aumentando significativamente as chances de tratamento e cura. A recomendação é que mulheres com vida sexual ativa realizem o exame periodicamente”, afirmou Israel Paniago.
A Secretaria Municipal de Saúde, liderada pela secretária Danielle Carmona, disponibilizará 1.051 exames adicionais de mamografia, além da oferta mensal habitual. Ao todo, serão ofertados 2.561 exames extras, entre mamografias, ressonâncias de mama, ultrassonografias para detecção precoce e ultrassonografias transvaginais.
A programação inclui ações de vacinação e cuidados especializados, com a união de esforços entre a Atenção Primária e a Rede de Atenção Integral.
Confira abaixo a programação:
Em Cuiabá, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) intensificaram as coletas do exame de Papanicolau (CCO), sendo de fundamental importância para a prevenção e rastreamento do câncer do colo do útero. A UBS Ilza Terezinha Picolli realizará, na próxima terça-feira (7), a partir das 8h, ações do Outubro Rosa com a oferta do exame. Sendo ampliado os dias de coleta, para melhor abordagem da população feminina que passa por consulta de enfermagem voltada à saúde da mulher.
De acordo com a secretária adjunta de Atenção Primária, Cinara Thais Silva de Brito Sobrinho, o exame de CCO é um procedimento já incorporado à rotina das unidades do Programa Saúde da Família (PSF), sendo realizado regularmente por profissionais capacitados em todas as UBSs do município. “O exame de CCO aumenta significativamente as chances de cura. Ele é simples, rápido, indolor e oferece informações cruciais para a saúde da mulher. Oferecemos em todas as mulheres, especialmente na faixa etária entre 25 e 59 anos”, afirmou.
Grande Mobilização – Dia 18 de outubro
No dia 18 de outubro, será realizada uma grande mobilização com a oferta de: Exames de Papanicolau (CCO); solicitação de mamografias e práticas integrativas voltadas ao bem-estar físico, mental e emocional. A ação ocorrerá em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs). Simultaneamente, será realizado o “Dia D” de vacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos, com foco na atualização da caderneta vacinal.
Saúde e Bem-Estar – Dias 16 e 18 de outubro
Nos dias 16 e 18 de outubro serão realizadas atividades especiais em parceria com o CETEM [Centro de Ensino Técnico Mato-grossense] e o CEM [Centro de Especialidades Médicas]. No dia 16, às 7h, será realizada uma palestra orientativa e expositiva sobre prevenção, autocuidado, diagnóstico precoce e tratamento, no CEM do Centro. Já no CEM do Coxipó, no dia 18, das 8h às 16h, haverá palestras, rodas de conversa, massagens relaxantes, consultas com ginecologista e um mutirão de planejamento familiar.
Ações de proteção à mulher
Ainda dentro das ações voltadas à saúde da mulher, ao longo de todo o mês, equipes multiprofissionais desenvolverão atividades nas recém-criadas Salas Acolher + Saúde, que oferecem apoio e orientação às mulheres em situação de violência, fortalecendo a rede de proteção e o cuidado integral. As salas estão localizadas nas USFs dos bairros: CPA IV (região Norte), Jockey Club (região Sul), Grande Terceiro (região Leste) e Ribeirão da Ponte (região Oeste).
Capacitação em Saúde Bucal
A programação do Outubro Rosa 2025 também inclui capacitações voltadas aos profissionais da área de saúde. A qualificação inclui uma palestra nesta sexta-feira (3), às 15, com transmissão via YouTube (canal Tele Educa Mato Grosso) e Google Meet, ministrada pela doutora em Oncologia Draklê Modesto, com foco nos cuidados com a saúde bucal de mulheres com câncer de mama e de colo do útero, bem como sobre atendimento integral às pacientes oncológicas no dia 15 de outubro, às 8h30, no auditório do Hospital Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC).
Termina domingo a campanha de arrecadação de brinquedos em Cuiabá
Termina no domingo (5) a campanha de arrecadação de brinquedos em bom estado de conservação ao Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá. Os interessados poderão doar brinquedos no setor de humanização, localizado na Avenida General Valle, 192, bairro Bandeirantes. Basta entrar em contato pelos seguintes números de telefones: (65) 3318-6884 e (65) 9 8126-0118 (WhatsApp). Para entender mais, clique AQUI
A campanha foi lançada visando melhorar as opções da Brinquedoteca, espaço que armazena brinquedos disponíveis as crianças que estão internadas na ala pediátrica.
A diretora Marlucia de Souza Pereira Costa afirma que doar brinquedos neste contexto social é um ato de amor ao próximo.
“As crianças são apaixonadas por este espaço que é cuidado com muito zelo e amor pelos profissionais da saúde. Um gesto de simplicidade muda a vida de muitas crianças”.
A brinquedoteca é um espaço equipado com brinquedos e jogos educativos destinados às crianças e seus pares para brincar e promover e/ou fortalecer o vínculo e apego entre as crianças e seu meio social.
