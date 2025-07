Procon de Cuiabá intervém após cancelamento de viagem prejudicar passageiros

Mais de 240 pessoas já se inscreveram para a 7ª Conferência Municipal das Cidades de Cuiabá, que acontece nesta quinta e sexta-feira, dias 17 e 18, no Anfiteatro Adão Flores, na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). O prefeito Abilio Brunini será um dos palestrantes, juntamente com outros nomes, como os arquitetos e urbanistas José Antônio Lemos e José Afonso Portocarrero, que também é secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá. Também palestra a secretária adjunta de Cidades da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso (Sinfra), Rafaela Damiane. A programação está prevista para iniciar às 18h.

O evento cumpre a etapa necessária para a participação na 6ª Conferência Estadual, que acontecerá no mês de agosto, incluindo as propostas que serão apresentadas e os nomes dos 40 delegados que estarão presentes. Eles serão escolhidos por meio de votação durante a 7ª Conferência.

“A Conferência das Cidades é uma oportunidade ímpar para a administração poder ouvir e coletar as sugestões da sociedade civil organizada, esse público qualificado, que estará ali levando não só as demandas, mas também novas ideias para a gente poder construir uma Cuiabá melhor para se viver e prosperar. Então, a ideia é que a gente consiga esses insumos para que as peças do planejamento e do orçamento não fiquem somente com as informações, com os dados internos que as secretarias nos fornecem, mas também que a sociedade possa estar participando. Nós já passamos por cinco audiências públicas para a construção, por exemplo, da LDO, e teve a participação popular, e agora a gente vai ter esse público qualificado. Então, a própria CDL já nos sinalizou que vai fazer uma entrega ao prefeito de um trabalho bem extenso e completo sobre como eles enxergam Cuiabá. Vai ser fundamental para a construção das nossas peças orçamentárias e de planejamento”, destacou o secretário municipal de Planejamento, Nivaldo de Almeida Carvalho Júnior.

Dos já inscritos, 140 são representantes de diversos segmentos sociais e se candidataram para a vaga de delegados. Os demais se inscreveram como observadores.

No dia 18, os trabalhos envolvem quatro eixos distintos para tratativas, que resultarão na elaboração do relatório das propostas para votação em plenária final.

Confira a programação

Quinta-feira (17)

18h – Abertura

19h – Leitura do Regimento Interno

19h20 – Palestra: Sistema Municipal de Planejamento Urbano (Dr. José Antônio Lemos e o secretário municipal de Meio Ambiente, José Afonso Portocarreto)

20h – Palestra: Construindo a Política N aciona de Desenvolvimento Urbano: Caminho para as cidades inclusivas, democrática, sustentáveis e com justiça social (Secretária adjunta de cidades, Rafaela Damiane)

20h40 – Palestra: Planejamento Urbano e REURB (prefeito Abilio Brunini)

21h05 – Debates

22h – Encerramento

Sexta-feira (18)

8h – Eixo 1: Articulação entre os principais setores urbanos e com o planejamento das políticas públicas

Palestrante: Dr. Maria Fernanda Corrêa da Costa (MP/MT)

8h30 – Eixo 2: Gestão estratégica e financiamento

Palestrante: Maristela Okamura (CEF)

9h – Eixo 3: Grandes temas transversais: sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, transformação digital e território e segurança pública e o enfrentamento do controle armado dos territórios populares.

Palestrante: Drª. Eliane Rondon (UFMT)

10h15 – Divisão dos grupos por eixo temático (acontecerá em espaços separados)

Sala José Alberto – Eixo 1 – articulação entre os principais setores urbanos e com o planejamento das políticas públicas

Conferencista: Clestiane Molina (Sinfra)

Relator: Drª. Doriane Azevedo (UFMT)

Sala Assad Haddad – Eixo 2 – Gestão Estratégica e Financiamento

Conferencista: Nivaldo Carvalho Junior (SMPLAN)

Relator: Dr. Fernado Tadeu (Corecon MT)

Sala Joseph Malouf – Eixo 3 – Grandes temas transversais: sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, transformação digital e território e segurança pública e o enfrentamento do controle armado dos territórios populares.

Conferencista: Juacy Silva

Relator: Drª. Tatiana Monteiro (OAB)

Sala Aroldo Arruda – Política nacional de cidades

Conferencista: Drª. Cassia Abdalla

Relator: Julio Victor (IBGE)

13h – Eleição das propostas – Indicação e aprovação das propostas em cada eixo temático

16h – Eleição dos delegados

17h30 – Cerimônia de encerramento

#PraCegoVer

A imagem mostra uma vista panorâmica da cidade de Cuiabá, com diversos prédios baixos, algumas construções parecem antigas e comerciais. No centro da imagem, um morro coberto por árvores abriga uma grande igreja de arquitetura imponente, de paredes claras e grandes janelas. Mais ao fundo, vê-se uma área com edifícios residenciais altos e modernos e o morro de Santo Antônio.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT