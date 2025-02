Procon de MT aplicou mais de R$ 44,8 milhões em multas em 2024

O Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), tem desempenhado um papel fundamental na geração de empregos e facilitação do acesso ao mercado de trabalho. Mato Grosso lidera o ranking em empregabilidade no país e o Sine-MT se destaca ao oferecer vagas, intermediação de mão de obra e suporte aos trabalhadores.

A modernização dos serviços públicos também tem contribuído para a otimização do acesso às informações trabalhistas, como o exemplo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), que tem facilitado a vida dos trabalhadores ao disponibilizar, em um único aplicativo, funcionalidades essenciais como acesso ao seguro-desemprego, FGTS, vagas de emprego e processos seletivos.

De acordo com a coordenadora do Sine-MT, Simone Koehler, o acesso à Carteira de Trabalho Digital é um avanço significativo para os trabalhadores, especialmente para aqueles que utilizam os serviços do Sine-MT, visto que a digitalização permite o acesso rápido e prático às informações trabalhistas, sem depender de documentos físicos, o que garante maior segurança e praticidade.

“Além disso, o aplicativo permite que os trabalhadores consultem, solicitem e atualizem seus dados, a qualquer momento e de qualquer lugar, o que é fundamental em um mundo cada vez mais digitalizado. Essa ferramenta também contribui para a modernização e agilidade nos processos do Sine, tornando o acompanhamento das ofertas de emprego e o recebimento de benefícios mais eficientes, com menos burocracia e mais transparência”, ressaltou.

Com o aplicativo CTPS Digital, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais ou acessado via web, os trabalhadores têm mais agilidade na fiscalização de seus vínculos empregatícios e na consulta de informações trabalhistas consolidadas.

Com a integração das bases de dados do Governo Federal, o aplicativo também substituiu o aplicativo Sine Fácil, reunindo todas as funcionalidades necessárias em uma única plataforma, o que fortalece ainda mais o acesso dos trabalhadores às oportunidades oferecidas pelo Sine-MT.

Geração de empregos

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mato Grosso segue como referência nacional na geração de empregos e empregabilidade.

O estado registrou a menor taxa média anual de desocupação do Brasil em 2024, com apenas 2,6%. Esse desempenho reflete o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento econômico e a qualificação profissional, fatores essenciais para a inserção da população no mercado de trabalho, reforçando a importância do Sine-MT na intermediação de mão de obra.

Atualmente, o sistema oferece, em média, três mil vagas de emprego por semana, mostrando que o mercado de trabalho mato-grossense segue aquecido. Apesar do volume de oportunidades, um dos desafios enfrentados é a falta de capacitação profissional da população.



Foto: Josi Dias | Setasc-MT

Apesar do volume de oportunidades, um dos desafios enfrentados é a falta de capacitação profissional da população. Muitas vagas deixam de ser ocupadas por falta de qualificação dos trabalhadores, o que levou o Governo do Estado a investir fortemente em capacitação profissional por meio do Programa SER Família Capacita.

Criado pelo Governo de Mato Grosso, o programa tem o objetivo de qualificar trabalhadores e aumentar suas chances de ingresso no mercado formal. O programa oferece 50 mil vagas para capacitação, com prioridade para pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas é aberto a toda a população do estado.

A primeira-dama Virginia Mendes, idealizadora do programa, destaca que a iniciativa busca proporcionar independência financeira e melhorar a vida dos trabalhadores e suas famílias.

“Nossa preocupação é dar a oportunidade para que os mato-grossenses tenham acesso a capacitação e atendam às necessidades do mercado de trabalho. Dessa forma irão conquistar uma profissão e a independência financeira”, afirma.

A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), coronel Grasi Bugalho, reforça a importância da capacitação profissional. Segundo ela, o estado tem atraído muitos trabalhadores de outras regiões devido à falta de mão de obra qualificada localmente.

“Queremos que a população mato-grossense seja qualificada e que as oportunidades de emprego e desenvolvimento social sejam para todos os mato-grossenses”, explica.

O Programa SER Família Capacita, executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MT), realizou um mapeamento das principais demandas do mercado de trabalho nos municípios do estado e oferece cursos alinhados às necessidades dos setores produtivos.

Em dois anos, o Programa atendeu 137 municípios de Mato Grosso, com mais de 22 mil matrículas realizadas em 48 cursos ofertados em diversas áreas, incluindo alimentos e bebidas, vestuário, construção civil, metalmecânica, automotiva, gestão, logística e tecnologia da informação. Com isso, Mato Grosso segue fortalecendo a empregabilidade da sua população, investindo na qualificação profissional e ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Fonte: Governo MT – MT