Procon Estadual no Ganha Tempo do CPA volta a atender de forma presencial

O posto do Procon Estadual, localizado na unidade do Ganha Tempo CPA I, retomou na quinta-feira (31.03) o atendimento ao público de forma presencial, sem a necessidade de agendamento prévio. No local, são oferecidos serviços de orientação e abertura de reclamação. Para atendimento, o consumidor pode comparecer no período das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira, sendo necessário retirar a senha na entrada.

Para o secretário do Procon-MT, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Edmundo Taques, a retomada dos serviços presenciais no posto Ganha Tempo é uma opção importante para os consumidores que necessitam de atendimento humanizado ou que não têm acesso a serviços de internet e, por esse motivo, não conseguem fazer agendamento ou registro de reclamação na plataforma online. “É importante oferecermos opções de locais que atendam o público presencialmente, ampliando assim as ações do órgão de defesa do consumidor”, ressalta Taques.

A coordenadora do Ganha Tempo unidade CPA, Núbia Oliveira, explica que embora os números de contaminação por Covid tenham diminuído, e o decreto municipal (Nº 9.013/22) tenha flexibilizado o uso da máscara, todos os colaboradores da unidade continuam utilizando o equipamento de proteção e seguindo todas as medidas de segurança recomendadas. “Nesse primeiro momento, o cidadão pode comparecer na unidade e fazer a retirada de senha na triagem. Se houver uma demanda maior, que exija o agendamento, nós implantaremos esse sistema”, informa.

A superintendente de Gestão do Ganha Tempo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Talita Rodrigues, afirma que o serviço ao consumidor é um dos mais procurados pela população e por esse motivo é uma satisfação poder oferecer o atendimento do órgão ao cidadão. “A parceria com o Procon é importante pois é mais uma forma de garantir a solução e o cumprimento dos problemas nas relações de consumo”, salienta.

Serviços

Além de registrar reclamações e denúncias e receber orientações sobre os direitos do consumidor, atividades a cargo do Procon-MT, a população também encontrará no Ganha Tempo do CPA I, serviços da Secretaria Municipal de Fazenda (Sefaz), Secretaria de Mobilidade Urbana em Cuiabá (SEMOB), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE), Politec, SINE, entre outros.

A unidade do Ganha Tempo CPA I, fica localizada na Rua Alenquer, esquina com a rua Ribeirão Preto, Bairro CPA I – Cuiabá.