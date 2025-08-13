MATO GROSSO
Procon Estadual promove 49ª Reunião Técnica com representantes de Procons municipais em Sorriso
A Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-MT), da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), promove a partir desta quarta-feira (13.8) até sexta-feira (15) a 49ª Reunião Técnica de Procons. O encontro conta com o apoio do Procon de Sorriso (398 km de Cuiabá), município que sediará o evento.
De acordo com a secretária adjunta do Procon-MT, Cristiane Vaz, a formação reúne dirigentes e servidores dos Procons Municipais e Estadual, com o objetivo de promover o alinhamento de ações, capacitação e discussão de temas relacionados à defesa do consumidor mato-grossense.
“As Reuniões Técnicas são ações permanentes do Procon-MT, realizadas para fortalecer o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e capacitar os Procons Municipais. Nos encontros, também definimos estratégias conjuntas para aprimorar o atendimento ao cidadão e a fiscalização do mercado de consumo em todo o Estado”, explica a secretária adjunta.
O evento contará com palestras e mesas temáticas sobre temas atuais e recorrentes da defesa do consumidor. Entre os assuntos abordados estão a Lei do Superendividamento, fiscalização de eventos, fiscalização de escolas, serviços de fornecimento de energia elétrica e de distribuição de água, monitoramento de mercado (Black Friday e datas comemorativas), fraudes dos consignados e Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), entre outros.
Para o diretor executivo do Procon Municipal de Sorriso, Michel Ferreira de Souza, as expectativas com a Reunião Técnica são grandes.
“Estamos muito felizes por poder receber os Procons de Mato Grosso em Sorriso. Nosso desejo é que saíamos dessa capacitação melhores e mais capacitados. A Reunião Técnica é o momento propício para trocar informações, analisar ações que tiveram êxito em outras regiões do Estado, ouvir a sociedade e estudar em conjunto ações e mecanismos que tenham efeito tanto na esfera administrativa, como na esfera jurídica”, explica o diretor.
Michel considera que atualmente, um dos maiores desafios dos gestores e servidores dos Procons é manter um padrão de qualidade que atenda aos anseios da sociedade. “Em Mato Grosso, somos 52 Procons Municipais. E temos conseguido manter esse padrão de qualidade graças à iniciativa do Procon Estadual, que realiza ao longo do ano quatro reuniões técnicas”, salienta.
A 49ª Reunião Técnica de Procons será no auditório Farroupilha, no Centro de Eventos Ari José Riedi, localizado na Avenida Blumenau Sul, nº 1451 no Bairro Rota do Sol, em Sorriso.
Programação
A capacitação inicia na quarta-feira (13), a partir das 18h30min, com a abertura oficial. Na sequência, será realizada a palestra “Breves aspectos processuais sobre a Lei do Superendividamento”, com a juíza do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Cejusc) de Sorriso, Paula Mussi Casagrande.
O evento continua na quinta-feira (14), das 9h às 17h, com palestras sobre Fiscalização de Eventos, com o coordenador de Relacionamento com os Municípios e Educação para o Consumo, André Badini; Fiscalização de Escolas, com o coordenador de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado do Procon-MT e presidente do Conselho Estadual de Consumidores (Condecon-MT), Ivo Vinícius Firmo; e Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica, com a conciliadora de Defesa do Consumidor do Procon-MT, Maria Cândida Crotti.
À tarde, a Reunião Técnica prossegue com palestras sobre Monitoramento de Mercado, com Ivo Vinicius Firmo, Educação para o Consumo, com André Badini; Serviços de Distribuição de Água e Fraudes dos Consignados e INSS, com a secretária adjunta e conciliadora de Defesa do Consumidor do Procon-MT, Cristiane Vaz.
A formação continua na sexta-feira (15), das 9h às 12h, com palestra sobre Agenda Normativa, com a conciliadora de Defesa do Consumidor do Procon-MT e deputada federal, Gisela Simona; e Perguntas Frequentes dos Procons e Respostas, com a coordenadora de Gestão de Processos e Documentos do Procon-MT, Michelle Lorna. O encontro será encerrado com as Deliberações e Alinhamentos, a cargo da secretária adjunta Cristiane Vaz.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Escola de Governo está com inscrições abertas para o curso em gestão processos com ferramenta Bizagi Modeler
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, abriu inscrições para a capacitação em Gestão por Processos BPM e Notação BPMN com Bizagi Modeler. São 200 vagas exclusivas para servidores do Poder Executivo Estadual.
Os interessados devem se inscrever por meio deste link, até o dia 27 de agosto. O curso está estruturado em 10 módulos que, ao final, possibilitam a visualização e padronização de rotinas internas da administração pública.
O Bizagi Modeler é um software que contribui para a elaboração de manuais técnicos de processos e procedimentos, além de promover a construção coletiva, a transparência e a agilidade na tomada de decisões.
O material didático para a realização do curso ficará disponível via plataforma Classroom do dia 1º até o dia 26 de setembro. Os participantes que cumprirem os requisitos serão certificados com 20 horas-aula.
Essa ferramenta será combinada à metodologia de modelagem de processos de negócios (em inglês Business Process Model – BPM) e ao modelo de notação (em inglês Business Process Model and Notation – BPMN).
*Sob supervisão de Inácio de Paula
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Mais de mil prêmios do Nota MT serão sorteados nesta quinta-feira (14)
A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) realiza, nesta quinta-feira (14.8), às 9h, o 87º sorteio do Programa Nota MT. Serão distribuídos 1.010 prêmios para os consumidores cadastrados no programa, que solicitaram a inclusão do CPF na nota durante o mês de julho.
Do total de prêmios, mil serão de R$ 500, cinco de R$ 10 mil, três de R$ 50 mil e dois de R$ 100 mil. O sorteio será realizado na sede da Sefaz e transmitido ao vivo pelas redes sociais da secretaria.
Nesta edição, o número de participantes alcançou 595.306 usuários, registrando um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2024. Ao todo, foram gerados 4.484.550 bilhetes eletrônicos para o sorteio, com crescimento de 18% em relação ao ano anterior.
Os bilhetes são gerados a partir das compras realizadas pelo cidadão no comércio mato-grossense, independentemente do valor. Os usuários do Nota MT podem consultá-los no site ou aplicativo do programa. Após fazer o login, basta selecionar a opção Sorteios, escolher Mensal Agosto 2025 e, em seguida, Meus Bilhetes.
O arquivo com a lista de bilhetes do sorteio sem a identificação completa do CPF é público e também pode ser consultado e baixado no site ou aplicativo do programa.
Fonte: Governo MT – MT
