Procon faz pesquisa com consumidores sobre serviços de transporte aéreo em Sinop: Veja como participar

O Procon de Sinop convida os consumidores a participarem de uma pesquisa nacional sobre a prestação dos serviços de transporte aéreo oferecidos no país, com o objetivo de coletar dados sobre a atuação das companhias no município de Sinop. A colaboração da sociedade é importante para a obtenção de dados relevantes que possam contribuir para a melhoria contínua dos serviços prestados. O formulário está disponível para resposta até 25/01, por meio do seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg6b44ycvmrzy4IbBDTbMghwEXMe7l0ne6iFyW7oJ6YnBKGQ/viewform

A pesquisa é uma ação conjunta da Associação Brasileira de Procons (Procons Brasil) com membros do Sistema Nacional do Consumidor. O questionário é aplicado nacionalmente e é destinado aos consumidores que utilizam o transporte aéreo, além de atendimento e/ou ação fiscalizatória nos aeroportos em parceria com os órgãos locais. A ação também tem a participação de demais órgãos como OAB, Defensorias Públicas, Delegacias do Consumidor, Entidades civis, Inmetro, entre outros.

Além desse questionário voltado aos consumidores, o Procon Sinop tem realizado fiscalizações no Aeroporto João Batista Figueiredo em Sinop, para constatar se são seguidas as normas da legislação vigente. Entre os pontos vistoriados pela equipe do Procon estão se há fila preferencial, se a empresa informa o preço para despacho de bagagem, se há atendimento físico da empresa aérea, se informa os passageiros sobre atrasos e cancelamentos de voos, entre outras constatações.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT