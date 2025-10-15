Procon leva orientações aos alunos da CMEI ‘Professora Lúcia Helena de Campos’

Projeto “Procon na Escola” busca formar consumidores mais conscientes e multiplicadores de conhecimento dentro de suas famílias

O Procon Várzea Grande realizou, na manhã desta terça-feira (14), mais uma edição do projeto “Procon na Escola”, em parceria com a Seccional da OAB-Várzea Grande/MT. A iniciativa tem como objetivo orientar e conscientizar alunos da rede municipal de ensino sobre os direitos e deveres do consumidor, bem como apresentar o papel e a importância do órgão de defesa do consumidor.

A ação ocorreu no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) ‘Professora Lúcia Helena de Campos’, localizado no bairro Jardim dos Estados, e contou com a participação de professores, alunos e representantes da OAB.

Durante a atividade, a equipe do Procon-VG realizou uma abordagem lúdica e educativa, promovendo conversas sobre situações do dia a dia relacionadas ao consumo consciente. As crianças receberam kits educativos, contendo revistas didáticas com atividades ilustradas que explicam de forma simples e divertida temas como a história do Procon, o funcionamento do órgão e as lições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A coordenadora do Procon Municipal, Carolina Moreira, destacou que o projeto busca formar consumidores mais conscientes e multiplicadores de conhecimento dentro de suas famílias.

“Ficamos muito felizes em ver a empolgação das crianças ao receberem os kits educativos, especialmente a revista da nossa mascote, a Dandara. Ao ensinar sobre direitos básicos, estamos plantando a semente da cidadania e do respeito nas futuras gerações”, afirmou a coordenadora.

Representando a OAB-Várzea Grande, o advogado Felipe Monteiro, acompanhado das doutoras Larissa e Gabriela, abordou temas como inclusão e respeito à diversidade, destacando a integração de alunos com TDAH e Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de discutir os riscos e consequências do cyberbullying.

“É fundamental que, desde cedo, as crianças compreendam seus direitos e deveres enquanto cidadãos e consumidores. Iniciativas como essa aproximam a educação dos valores de justiça, respeito e solidariedade”, ressaltou Monteiro.

O projeto “Procon na Escola” integra as ações permanentes de educação para o consumo desenvolvidas pelo órgão, em consonância com o que dispõe o art. 4º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que estabelece a educação e a informação dos consumidores como instrumentos essenciais para o equilíbrio nas relações de consumo.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT