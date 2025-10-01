Procon-MT lança nova edição de revista As aventuras de Procópio e sua turma

O Procon-MT, órgão ligado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), acaba de lançar uma nova edição da revista educativa “As aventuras de Procópio e sua turma”.

Disponibilizada também em áudio, a publicação é voltada às crianças e jovens. A revista, explica a secretária adjunta do Procon-MT, Cristiane Vaz, tem o objetivo de levar conhecimento sobre deveres e direitos básicos do consumidor na hora das compras.

Com uma linguagem simples e acessível, o material explica conceitos importantes, como o de consumidor, que é toda pessoa ou empresa que compra um produto ou contrata serviços para seu próprio consumo; fornecedor, que é a pessoa ou empresa que vende um produto ou executa um serviço; e produto, que são as mercadorias colocadas à venda no comércio.

Crédito: Junior Silgueiro/Setasc-MT

A revista também tem o objetivo de ensinar sobre consumo consciente, orientando sobre como agir na hora das compras. Entre os tópicos destacados estão a importância de se observar a data de validade, de ler os rótulos dos produtos, de solicitar e de guardar a nota fiscal, que é o documento que comprova o que e onde o consumidor comprou um produto ou pagou por um serviço.

A publicação explica, ainda, de maneira simples e objetiva, como surgiu o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o CDC, que é a lei mais importante para proteger os direitos dos consumidores no Brasil, que completou 35 anos no último dia 11 de setembro.

Na parte final da revista, são disponibilizados jogos e atividades lúdicas e educativas, como palavras cruzadas, caça-palavras e desenhos para colorir, elaborados pela equipe do Procon-MT.

“Esta iniciativa faz parte das ações de educação para o consumo promovidas regularmente pela Coordenação de Relacionamento com os Municípios e Educação para o Consumo do Procon Estadual de Mato Grosso. Acreditamos que essa revista é uma ferramenta importante para construir cidadãos informados e conscientes, que consigam fazer com que seus direitos sejam reconhecidos e respeitados no mercado de consumo”, avalia Cristiane Vaz.

A revista pode ser acessada para download na área de materiais educativos do site do Procon-MT. Acesse AQUI a revista “As aventuras de Procópio e sua turma” e AQUI a versão em áudio.

