Procon Municipal alerta o consumidor sobre como evitar transtornos com as compras do Dia das Mães

Em meio a campanha de conscientização contra o bullying, a equipe gestora do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Eng. Oscar Amélito, localizado no bairro Real Parque, lança na próxima quinta-feira (11), às 19h30, um livro infantil, no formato digital, sobre o tema. ‘Bullying no Pantanal’ narra a história de um triste episódio de bullying vivido pelo jacaré Poiô, no pantanal mato-grossense. Com a obra, as autoras procuram mostrar numa abordagem infantil a importância da conscientização e respeito às diferenças, uma vez que muitas crianças estão passando por situações semelhantes.

A diretora Denis Moraes conta que a equipe gestora da unidade educacional escreveu o livro ‘Bullying no Pantanal’ para trabalhar o tema de uma forma lúdica, na linguagem das infâncias. “A rede pública municipal de Cuiabá está desenvolvendo o Projeto “Sem Plateia Não Tem Bullying’, tendo como objetivo implementar ações buscando encontrar meios de combater o bullying nas unidades escolares com base no desenvolvimento de valores morais sólidos”, explicou Denis.

Com o livro, as autoras propõem um trabalho que tenha como foco a literatura infantil, visto que estes textos são capazes de criar situações oportunas para a discussão acerca de valores morais, sentimentos e atitudes necessárias para uma convivência saudável, pacífica e solidária.

Denis Moraes, Nilda Lopes e Simone Alves, incentivam a literatura infantil como uma prática que traz inúmeros benefícios aos leitores e quando estimulada desde a infância os impactos positivos podem ser muito maiores. Por meio das histórias, as crianças desenvolvem a concentração, memória, raciocínio e compreensão, estimulam a linguagem oral e ampliam a capacidade criativa e o poder de argumentação.

O livro será lançado nas plataformas das redes sociais Faceboock e Instagram.

As autoras

A técnica em Desenvolvimento Infantil (TDI) Denis Moraes é servidora efetiva da rede pública municipal de Educação de Cuiabá, e atualmente exerce a função de diretora do CMEI Eng. Oscar Amélito. Pós graduada em Ludopedagogia é escritora com uma obra já publicada, ‘Branca de Neve e as sete capivarinhas”.

Nilda Lopes é técnica de Manutenção em Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE-ASG). Pós graduada em Gestão Pública, e líder comunitária. Concursada na rede pública municipal de Educação de Cuiabá, atua na função de secretária do CMEI Eng. Oscar Amélito.

Simone Alves é professora, pós graduada em Educação Infantil e Series Iniciais, concursada na rede pública municipal de Educação de Cuiabá e atua na função de coordenadora pedagógica do CMEI Eng. Oscar Amélito.

Serviço:

Lançamento do livro digital “Bullying no Pantanal”

Data: 11/05

Hora: 19h30

Local: Plataformas das redes sociais Facebook e Instagram

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT