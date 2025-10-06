Cuiabá
Procon Municipal de Cuiabá faz 9,4 mil atendimentos em 9 meses
O Procon Municipal de Cuiabá vem ampliando sua atuação e já mostra resultados nos primeiros nove meses da gestão Abilio Brunini. O órgão, gerido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), se consolida como referência na defesa e orientação ao consumidor, em sintonia com a proposta de uma administração mais eficiente e próxima da população.
O órgão registrou em 2025 (janeiro a setembro) 6.788 reclamações formais, superando com folga as 5.295 de todo o ano de 2024. O número de pessoas atendidas para solução de conflitos saltou para 9.475, e as resoluções administrativas e conciliações ultrapassaram 2.600 casos, evitando que milhares de demandas chegassem ao Judiciário.
Esse salto de desempenho é fruto de uma gestão que aposta em inovação, diálogo e presença ativa. Segundo a secretária-adjunta do Procon Municipal, Mariana Almeida Borges, o papel do órgão vai muito além da fiscalização. “Trabalhamos para que o Procon seja cada vez menos um órgão apenas punitivo, e cada vez mais resolutivo e próximo da população. Quando conseguimos intermediar um acordo ou resolver um problema ainda na fase administrativa, quem ganha é o cidadão”, explica Mariana.
Ações concretas, resultados visíveis
A atuação do Procon tem sido marcada por ações estratégicas e articulação com diversos setores. Um bom exemplo é o convênio firmado com a operadora Claro, que disponibilizou um totem de atendimento por videoconferência na sede do Procon. Com isso, mais de 90% das queixas contra a operadora passaram a ser resolvidas de forma imediata, reduzindo filas, tempo de espera e frustração.
Além disso, a parceria com a Águas Cuiabá garante resposta rápida para consumidores prejudicados pela falta de abastecimento. A concessionária disponibiliza, quando necessário, caminhões-pipa em caráter emergencial, uma solução que se mostrou especialmente importante durante o período de estiagem.
“O foco é sempre a dignidade do consumidor. Quando conseguimos garantir o abastecimento de água ou resolver um conflito sem que a pessoa precise passar por longos processos, estamos cumprindo a nossa missão com responsabilidade e humanidade”, afirma Mariana Borges.
Defesa ativa e fiscalização firme
O Procon também está na linha de frente de fiscalizações importantes e denúncias graves. Entre elas, o aumento no preço dos combustíveis, irregularidades em contratos de empréstimos consignados, e práticas abusivas na venda de meia-entrada para eventos culturais.
A equipe comandada por Mariana Borges, composta por servidores capacitados e comprometidos, atua com firmeza, mas também com orientação clara ao consumidor e aos fornecedores. “Recebemos denúncias envolvendo servidores públicos prejudicados por cláusulas abusivas em consignados. Estamos analisando mais de 3.500 contratos, identificando irregularidades e orientando o servidor sobre seus direitos. É um trabalho técnico, sério e que envolve análise jurídica criteriosa”, detalha a secretária-adjunta.
Cuidado com os mais vulneráveis
O órgão também não tem ignorado questões sensíveis. Após denúncias de barreiras no atendimento a crianças autistas, o Procon notificou uma operadora de saúde que impunha exigência de biometria a cada sessão de terapia, uma prática que prejudica diretamente famílias com filhos com TEA (Transtorno do Espectro Autista). “A defesa do consumidor deve considerar contextos específicos. O que funciona para um adulto neurotípico pode ser uma violação para uma criança com hipersensibilidade sensorial. Nosso olhar precisa ser humano e técnico ao mesmo tempo”, pontua Mariana.
Uma nova cultura de consumo
A gestão de Brunini também tem apostado na educação do consumidor. Com ações de rua, participação em datas comemorativas e comunicação ativa, o Procon busca empoderar a população com informação e acesso aos seus direitos. A celebração dos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, em setembro, foi marcada por uma campanha intensa de conscientização.
“Não é apenas sobre resolver conflitos. É sobre garantir que o cidadão saiba quando está sendo lesado e possa agir com base na lei. A informação transforma”, ressalta a secretária-adjunta.
Resultado de uma gestão integrada
Os avanços do Procon são reflexo de uma gestão municipal integrada e funcional. O prefeito Abilio Brunini tem incentivado todas as secretarias a atuarem em sinergia, com foco no atendimento direto à população, transparência e inovação na resolução de problemas.
“Assumimos o compromisso de servir. O Procon é exemplo disso: uma equipe técnica, liderada com seriedade e que tem feito a diferença real na vida do cidadão cuiabano”, afirma Brunini.
Com o crescimento dos atendimentos, das resoluções e da credibilidade do órgão, Mariana Borges reconhece o papel coletivo nesse avanço. “Nada disso seria possível sem o esforço incansável de toda a nossa equipe, que trabalha com ética, conhecimento e empatia. Nosso time é o coração do Procon”, conclui.
#PraCegoVer
A imagem que ilustra a matéria mostra a secretária-adjunta do Procon, Mariana Borges, em seu gabinete.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Unidades de saúde reforçam ações contra o câncer do colo do útero
Em Cuiabá, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) intensificam a coleta do exame de Papanicolau (CCO), essencial para a prevenção e o rastreamento do câncer do colo do útero. A iniciativa faz parte da programação do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a saúde da mulher.
A UBS Ilza Terezinha Picolli realizará, nesta terça-feira (7), a partir das 8h, ações alusivas ao Outubro Rosa, com oferta do exame. Os dias de coleta foram ampliados, visando melhor atendimento à população feminina que realiza consultas de enfermagem voltadas à saúde da mulher.
De acordo com a secretária-adjunta de Atenção Primária, Cinara Thais Silva de Brito Sobrinho, o exame de Papanicolau é um procedimento já incorporado à rotina das unidades do Programa Saúde da Família (PSF), sendo realizado regularmente por profissionais capacitados em todas as UBSs do município.
“O exame de Papanicolau aumenta significativamente as chances de cura. É um procedimento simples, rápido, indolor e oferece informações cruciais para a saúde da mulher. Está disponível para todas as mulheres, especialmente na faixa etária entre 25 e 59 anos”, afirmou Cinara.
Ao todo, 42 unidades de saúde da capital funcionam em horário comercial, com atendimento até às 17h. Outras 24 unidades estendem o atendimento até às 19h, enquanto 5 unidades funcionam até às 21h.
Dia D
Ainda dentro das ações voltadas à saúde da mulher, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no dia 18 de outubro, uma grande mobilização com a oferta de: Exames de Papanicolau (CCO); solicitação de mamografias e práticas integrativas voltadas ao bem-estar físico, mental e emocional. A ação ocorrerá em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs). Simultaneamente, será realizado o “Dia D” de vacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos, com foco na atualização da caderneta vacinal.
Confira abaixo as unidades de saúde disponíveis para realização do exame e horário de atendimento:
Clínica da Família CPA I
Horário de atendimento: das 7h às 21h
USF CPA III
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF CPA IV
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF 1º de Março/João Bosco Pinheiro
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Três Barras/Jd Umuarama
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Ilza Terezinha Picolli
Horário de atendimento: das 7h às 21h
USF Ouro Fino/Serra Dourada
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Novo Paraíso 1
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Novo Paraíso 2
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Jardim Vitoria 1
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Jardim Vitória 2 e 3
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Paiaguas
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Jd União/Florianópolis
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Grande Terceiro
Horário de atendimento: das 7h às 17h
USF Lixeira/Baú
Horário de atendimento: das 7h às 17h
USF Jd Leblon
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Pedregal
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Ana Poupina
Horário de atendimento: das 7h às 17h
USF Renascer
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Dom Aquino
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Campo Velho
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Pico do Amor
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Jardim Imperial
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Bela Vista/Carumbé
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Terra Nova/Canjica
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Novo Horizonte
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Novo Mato Grosso
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Planalto
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Eldorado
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Praeiro
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Altos da Serra
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Dr Fábio
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Areão
Equipes estão na USF Pico do Amor e USF Campo Velho
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Parque Cuiabá
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Jd Industriário
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF São Gonçalo
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Jockey Club
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Santa Terezinha
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Coxipó I e II
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Coxipó III (Itapajé)
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Parque Ohara
Horário de atendimento: das 7h às 21h
USF Parque Atalaia
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Nova Esperança
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Pedra 90 CAIC (I, I e III)
Horário de atendimento: das 7h às 21h
USF Pedra 90 Cinturão Verde (IV, V e VI)
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Nico Baracat
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Jd Fortaleza/Santa Laura
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Osmar Cabral/Jd Liberdade
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Tijucal
Horário de atendimento: das 7h às 21h
USF Novo Milenium/São João del Rey
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Alvorada
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Quilombo
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Sucuri
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Ribeirão da Ponte
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Ribeirão do Lipa
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Novo Colorado
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Despraiado
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Novo Terceiro
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Cidade Alta/Cidade Verde
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Jardim Araçá/Santa Amália
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Santa Isabel
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Jardim Independência
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Rio dos Peixes
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Nossa Senhora da Guia
Horário de atendimento: das 7h às 19h
USF Aguaçu
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h
USF Coxipó do Ouro
Horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h.
#PraCegoVer
A imagem mostra a fachada da UBS Ilza Terezinha Picolli, localizada em Cuiabá.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Cuiabá celebra o Mês do Idoso com atividades especiais e homenagens
O mês dedicado à pessoa idosa está repleto de atividades preparadas pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão. A semana começa com palestras sobre autocuidado, oficinas de macramê e ações educativas em parceria com o Detran, que acontecem nos Centros de Convivência de Idosos (CCIs) Padre Firmo, Maria Ignês e Aidee Pereira. A programação segue até o fim do mês com feira de empreendedorismo, passeio no Sesc Balneário, caminhada no Parque das Águas e diversas oficinas voltadas à convivência e bem-estar.
O mês foi aberto no dia 1º de outubro, com uma manhã de muita alegria e integração no CCI Padre Firmo, onde mais de 150 idosos participaram de atividades como baile, hidroginástica, ginástica laboral, oficina de macramê e lanche coletivo. O evento marcou o início das celebrações em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa Idosa.
A secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, Hélida Vilela, destacou a importância do momento. “Esse mês é uma oportunidade de celebrar a vida, reconhecer a contribuição de cada idoso e reforçar o compromisso da Prefeitura em oferecer espaços de convivência e acolhimento. Nossos CCIs são ambientes de afeto, inclusão e alegria. Convido toda a população a participar e prestigiar as atividades preparadas com tanto carinho”, afirmou.
Segundo Hélida, o trabalho voltado à terceira idade é contínuo durante todo o ano. “Cuiabá conta com CCIs ativos, projetos de fisioterapia, oficinas, rodas de conversa e piscinas aquecidas, além de novas iniciativas como o centro de convivência que será instalado na antiga Escola Maria Eliza Bocaiúva. É uma rede que valoriza o envelhecimento com dignidade e participação social”, ressaltou.
No ritmo da dança, dos encontros e das histórias compartilhadas, o Mês do Idoso em Cuiabá reforça que envelhecer é sinônimo de vitalidade e pertencimento.
Programação – Mês do Idoso 2025
06/10 – Palestra “A importância do Autocuidado na 3ª Idade” – CCI Aidee Pereira
07/10 – Palestra “Detran Blitz Educativa” – CCI Padre Firmo
08/10 – Palestra “Detran Blitz Educativa” – CCI Maria Ignês
09/10 – Palestra “Detran Blitz Educativa” – CCI Aidee Pereira
13/10 – Palestra “A importância do Autocuidado na 3ª Idade” – CCI Padre Firmo
15/10 – Feira do Empreendedor Idoso – Praça Alencastro
20/10 – Palestra “A importância do Autocuidado na 3ª Idade” – CCI Maria Ignês
21/10 – Passeio e atividades recreativas – SESC Balneário
22/10 – Oficina de Macramê – CCI Maria Ignês
23/10 – Palestra “A importância do Autocuidado na 3ª Idade” – CCI João Guerreiro
27/10 – Oficina de Macramê – CCI Padre Firmo
30/10 – Oficina de Macramê – CCI João Guerreiro
31/10 – Oficina de Macramê – CCI Aidee Pereira
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
