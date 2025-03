“Procon na Escola” marca início das atividades em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor

Alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Júlio Domingos de Campos’ receberam palestras interativas sobre educação financeira e direitos do consumidor

O Procon Municipal de Várzea Grande iniciou as atividades em homenagem ao Dia Mundial do Consumidor nesta quinta-feira (13) com o “Procon na Escola”. Os alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Júlio Domingos de Campos’ receberam palestras interativas sobre educação financeira e direitos do consumidor, além de um brinde comemorativo.

“Entregamos a nossa revistinha personalizada da Dandara, que é a nossa mascote do Procon Municipal, que conta a historinha de uma situação que a Dandara passou no mercado. É justamente isso que trazemos para a escola: o mercado para simbolizar toda essa prática”, explicou Samira Gomes, que é gerente do cartório do Procon.

A diretora da escola, Helena Aparecida da Silva Souza, comemorou a ação do Procon realizada na escola. “Agradecemos ao Procon por ter escolhida a nossa escola. Os alunos foram bem participativos e estão mais conscientes do que podem e não podem. É importante porque eles aprendem desde pequeno como utilizar o dinheiro de forma correta. A ação que ocorreu aqui, com certeza eles vão levar para casa e compartilhar com os pais”, afirmou a diretora da escola.

Amanhã, sexta-feira, 14 de março, a partir das 8h, as ações seguem com um coffee break para os consumidores que buscarem atendimento na sede do Procon Municipal, localizada no Paço Municipal, na Avenida Castelo Branco, 2500 – Centro Sul, e também na Subprefeitura do Cristo Rei, situada na Avenida Gonçalo Botelho de Campos. Ainda na sexta-feira, será realizada uma panfletagem no Várzea Grande Shopping, das 12h às 14h, aproveitando o maior fluxo de pessoas no horário do almoço.

No dia 18 de março, às 19h30, a UNIFACC Várzea Grande sediará uma palestra sobre Direito do Consumidor e Procon, na Avenida Presidente Artur Bernardes, s/n, Ipase.

Encerrando as ações comemorativas, no dia 22 de março, o Procon Itinerante atenderá mulheres durante o mutirão “VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres”. O atendimento será das 9h às 17h, na EMEB ‘Abdala José’, localizada no bairro São Mateus.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – O Procon Municipal de Várzea Grande oferece atendimento presencial na sua sede, no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Também há um posto de atendimento na Subprefeitura do bairro Cristo Rei.

Para maior conveniência, os consumidores podem acessar serviços online através do site www.varzeagrande.mt.gov.br/procon , das redes sociais ou pelo telefone (65) 3688-8056.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT