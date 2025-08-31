Cuiabá
Procon recomenda instalação de ilhas de hidratação em eventos ao ar livre em Cuiabá
O Procon Municipal de Cuiabá está recomendando a instalação de ilhas de hidratação em eventos realizados ao ar livre na capital, especialmente durante o período de altas temperaturas, que vai de julho a outubro. A medida tem como objetivo garantir acesso gratuito à água potável e prevenir casos de desidratação em meio ao calor intenso característico da região.
A recomendação prevê que, sempre que possível, os organizadores de eventos realizados entre 10h e 17h disponibilizem as estruturas, que podem ser fixas ou móveis, instaladas no espaço da festa para oferecer água gratuitamente à população, com atenção especial aos grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças.
Além disso, o Procon solicita que os organizadores não impeçam a entrada de garrafas de água, desde que sejam transparentes e estejam lacradas.
“É uma necessidade que precisa ser implementada, levando em conta que Cuiabá foi considerada a cidade mais quente do Brasil por cinco dias consecutivos. É uma ideia que o Procon vai recomendar”, afirmou a secretária-adjunta do Procon Municipal, Mariana Almeida Borges.
As ilhas de hidratação geralmente contam com galões, bebedouros ou distribuidores de água, garantindo que o acesso à água não seja negado por motivos financeiros. A iniciativa tem respaldo legal: segundo Mariana, trata-se de uma determinação da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), conforme estabelece a Portaria nº 44, publicada após a morte de uma pessoa durante um show da cantora Taylor Swift, em 2023.
“A portaria obriga os organizadores de eventos a garantir o acesso à água potável gratuita, seja por meio de bebedouros, ilhas de hidratação ou permitindo a entrada de garrafas de uso pessoal”, explicou Mariana.
#PraCegover
A imagem que ilustra a matéria mostra a fachada do Procon Municipal, vista de um ângulo inferior. As cores predominantes são verde e branco, com letreiro em destaque e vegetação ao lado da entrada.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Cuiabá intensifica vacinação contra o sarampo e orienta população sobre a dose zero
A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá reforça a importância da vacinação contra o sarampo e orienta a população sobre a realização da dose zero, destinada a crianças de 6 a 11 meses de idade, como medida preventiva diante da circulação da doença em países vizinhos e em outras regiões do Brasil.
Público-alvo da dose zero
• 6 a 8 meses e 29 dias: vacina dupla viral aplicada nas seguintes unidades: USF Jardim Imperial, USF Despraiado, USF Parque Ohara, USF Pedra 90 1 e 2, Clínica da Família.
• 9 a 11 meses e 29 dias: vacina tríplice viral, disponível em todas as unidades de saúde do município.
Intensificação da vacinação
Além da dose zero, a SMS orienta, para quem não tomou nenhuma dose ou não tem certeza:
• Pessoas de 1 a 29 anos: devem receber 2 doses da vacina tríplice viral ou tetra viral.
• Pessoas de 30 a 59 anos: devem receber 1 dose da vacina tríplice viral ou tetra viral.
A orientação é especialmente voltada para trabalhadores que lidam diretamente com o público, como atendentes, motoristas de transporte coletivo (interestadual e intermunicipal), motoristas de aplicativo e táxi, pilotos, comissários de bordo, funcionários de aeroportos e rodoviárias, profissionais do setor turístico, trabalhadores de unidades de saúde, colaboradores de albergues de imigrantes e centros de eventos, entre outros que atuam em áreas com alto contato com pessoas de diferentes origens.
Embora Cuiabá ainda não tenha registrado casos confirmados de sarampo em 2025, a baixa cobertura vacinal preocupa: a 1ª dose para crianças de 1 ano alcança 80,27%, enquanto a 2ª dose para crianças de 1 a 3 anos está em 56,07%, índices abaixo da meta de 95% recomendada pelo Ministério da Saúde.
Dados internacionais e nacionais reforçam a importância da prevenção: na Bolívia, país vizinho, já foram registrados 274 casos confirmados de sarampo. No Brasil, foram contabilizados 23 casos confirmados, mas nenhum em Mato Grosso até o momento.
A secretária adjunta de Atenção Primária de Cuiabá, Catarina Célia de Araújo Amorim, destacou a relevância da vacinação como medida preventiva.
“Mesmo sem casos confirmados em Cuiabá, é fundamental que os pais mantenham a vacinação em dia. A dose zero e as demais doses da tríplice ou tetra viral protegem as crianças e ajudam a evitar a entrada e a propagação da doença no município. Estamos atentos à situação nos países vizinhos, como a Bolívia, e reforçamos que a prevenção é a melhor forma de garantir a segurança da população”, alertou.
Recomendações à população
• Procure a UBS mais próxima para atualizar a vacinação das crianças e adultos.
• Pessoas com sintomas suspeitos, como febre, manchas avermelhadas na pele, tosse, coriza ou conjuntivite, devem buscar atendimento médico imediatamente e evitar contato com outras pessoas.
• Quem tiver contato com turistas ou viajar para áreas com casos suspeitos ou confirmados deve se vacinar com pelo menos 15 dias de antecedência.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação é a principal ferramenta de prevenção contra o sarampo e orienta todos os cuidadores e trabalhadores expostos a público a manterem suas doses em dia.
#PraCegoVer
A imagem mostra uma pessoa sendo vacinada. É possível ver apenas o braço e o ombro da paciente, que veste uma blusa rosa. A enfermeira responsável pela aplicação da vacina está usando uniforme branco.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Secretaria de Cultura realiza 4ª edição de feira com gastronomia, artesanato e música
Na próxima segunda-feira (1º de setembro), a Secretaria Municipal de Cultura promove a 4ª edição da Feira da Cultura, Sabor e Arte, um espaço dedicado a valorizar a economia criativa e dar visibilidade a pequenos produtores e artesãos que estão iniciando seus trabalhos. O evento acontece das 8h às 16h, na sede da Secretaria, localizada na Avenida Barão de Melgaço, no Centro de Cuiabá.
Com 55 expositores confirmados, o público poderá conhecer de perto a diversidade do artesanato local, além de saborear doces, tortas e pratos típicos da gastronomia cuiabana, como o tradicional peixe, a Maria Izabel, a farofa de banana e um saboroso feijão.
A programação cultural contará com apresentações musicais do Grupo Cuiabá Sonoro e do DJ Espinha, garantindo um ambiente ainda mais animado e acolhedor para visitantes e expositores.
De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, a feira é uma resposta a uma orientação direta do prefeito, que pediu especial atenção aos pequenos empreendedores e artesãos locais.
“Essa feira é uma oportunidade para os empreendedores da economia criativa que têm na arte sua principal fonte de renda e que carecem de espaços para apresentarem seus produtos e serviços artesanais e gastronômicos. Nosso objetivo é promover o encontro desses trabalhadores da cultura com seu potencial público consumidor”, destacou o secretário municipal de Cultura, Johnny Everson.
A Feira da Cultura, além de um ponto de encontro, se consolida como um ambiente de fortalecimento da produção artística e cultural, aproximando a comunidade dos talentos que dão vida à identidade cuiabana.
SERVIÇO
O que: Feira da Cultura, Sabor e Arte
Quando: Segunda-feira (01.09)
Horário: das 8h às 16h
Onde: Secretaria Municipal de Cultura – Av. Barão de Melgaço, nº 3.677, Centro.
#PraCegoVer
A foto mostra o espaço com as mesas dos expositores e visitantes, registrada em uma das edições realizadas no local.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
