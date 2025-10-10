Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças

No momento das compras, é essencial pesquisar, comparar preços, testar os produtos nas lojas e verificar a qualidade dos itens e serviços antes de adquiri-los.

Segundo o diretor do Procon Sinop, Vilson Barozzi, é preciso redobrar a atenção neste período, quando o volume de consumo aumenta:

“O Procon alerta para que as crianças, sob responsabilidade dos pais, tenham todo cuidado na aquisição de produtos, tanto bens duráveis (como bicicletas) quanto não duráveis (como chocolates). É fundamental verificar se o produto oferece segurança e garantia, se possui selo do INMETRO, que atesta qualidade e evita danos físicos e econômicos. Analise bem antes de comprar e, em caso de dúvidas, procure o Procon”, ressaltou.

Orientações importantes:

Roupas e calçados: as lojas só são obrigadas a trocar produtos em caso de defeito. Se quiser trocar por motivo de gosto, cor ou tamanho, verifique antes se o estabelecimento permite trocas e peça comprovante por escrito (em etiqueta ou nota fiscal).

Eletrônicos: compare preços, prazos de garantia e peça demonstração de funcionamento. Verifique se há assistência técnica autorizada na cidade.

Compras online: desconfie de promoções com valores muito abaixo da média e evite clicar em links de mensagens ou redes sociais. Sempre digite o endereço do site e confira CNPJ, endereço físico e canais de atendimento. Avalie frete, taxas e prazos de entrega, e salve o comprovante da compra.

Pagamentos: as formas de pagamento devem estar visíveis. Prefira o pagamento à vista, que pode ter desconto. Se parcelar, verifique número e valor das parcelas, taxas de juros e o custo total.

Direito de arrependimento: para compras feitas fora do estabelecimento (internet, telefone ou catálogo), o consumidor tem até sete dias após o recebimento para cancelar, sem justificar, desde que o produto não tenha sido usado. O pedido deve ser feito por escrito.

Nota fiscal e garantia: exija sempre o documento fiscal, que comprova a relação de consumo e é indispensável para reclamações futuras.

Educação para o consumo

O Procon Sinop já distribuiu mais de 12 mil exemplares do livro Os Cofrinhos de Procôncio e adquiriu mais 3.500 unidades para os próximos meses. Também investiu na obra Ninguém Engana a Minha Avó, voltada à conscientização dos idosos sobre golpes virtuais — e que também tem sido compartilhada com as crianças, incentivando-as a proteger seus avós.

Prazos para reclamações

30 dias para produtos não duráveis (como alimentos).

90 dias para produtos duráveis (como roupas, calçados, brinquedos e eletrônicos).

O Procon Municipal de Sinop deseja a todos um Feliz Dia das Crianças, com responsabilidade, segurança e alegria.

📍 Endereço: Rua das Aroeiras, nº 1116 – Centro

📞 Contatos: (66) 3520-7355 / (66) 99998-8585 / (66) 99988-3708

🕖 Horário de atendimento: 07h às 13h