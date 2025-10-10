CIDADES
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças
No momento das compras, é essencial pesquisar, comparar preços, testar os produtos nas lojas e verificar a qualidade dos itens e serviços antes de adquiri-los.
Segundo o diretor do Procon Sinop, Vilson Barozzi, é preciso redobrar a atenção neste período, quando o volume de consumo aumenta:
“O Procon alerta para que as crianças, sob responsabilidade dos pais, tenham todo cuidado na aquisição de produtos, tanto bens duráveis (como bicicletas) quanto não duráveis (como chocolates). É fundamental verificar se o produto oferece segurança e garantia, se possui selo do INMETRO, que atesta qualidade e evita danos físicos e econômicos. Analise bem antes de comprar e, em caso de dúvidas, procure o Procon”, ressaltou.
Orientações importantes:
Roupas e calçados: as lojas só são obrigadas a trocar produtos em caso de defeito. Se quiser trocar por motivo de gosto, cor ou tamanho, verifique antes se o estabelecimento permite trocas e peça comprovante por escrito (em etiqueta ou nota fiscal).
Eletrônicos: compare preços, prazos de garantia e peça demonstração de funcionamento. Verifique se há assistência técnica autorizada na cidade.
Compras online: desconfie de promoções com valores muito abaixo da média e evite clicar em links de mensagens ou redes sociais. Sempre digite o endereço do site e confira CNPJ, endereço físico e canais de atendimento. Avalie frete, taxas e prazos de entrega, e salve o comprovante da compra.
Pagamentos: as formas de pagamento devem estar visíveis. Prefira o pagamento à vista, que pode ter desconto. Se parcelar, verifique número e valor das parcelas, taxas de juros e o custo total.
Direito de arrependimento: para compras feitas fora do estabelecimento (internet, telefone ou catálogo), o consumidor tem até sete dias após o recebimento para cancelar, sem justificar, desde que o produto não tenha sido usado. O pedido deve ser feito por escrito.
Nota fiscal e garantia: exija sempre o documento fiscal, que comprova a relação de consumo e é indispensável para reclamações futuras.
Educação para o consumo
O Procon Sinop já distribuiu mais de 12 mil exemplares do livro Os Cofrinhos de Procôncio e adquiriu mais 3.500 unidades para os próximos meses. Também investiu na obra Ninguém Engana a Minha Avó, voltada à conscientização dos idosos sobre golpes virtuais — e que também tem sido compartilhada com as crianças, incentivando-as a proteger seus avós.
Prazos para reclamações
30 dias para produtos não duráveis (como alimentos).
90 dias para produtos duráveis (como roupas, calçados, brinquedos e eletrônicos).
O Procon Municipal de Sinop deseja a todos um Feliz Dia das Crianças, com responsabilidade, segurança e alegria.
📍 Endereço: Rua das Aroeiras, nº 1116 – Centro
📞 Contatos: (66) 3520-7355 / (66) 99998-8585 / (66) 99988-3708
🕖 Horário de atendimento: 07h às 13h
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeitura de Sinop oferece serviços gratuitos na Rua da Alegria neste domingo (12)
Durante as quatro horas de evento, o público contará com uma estrutura montada especialmente para o lazer e o entretenimento das famílias. Estão previstas diversas brincadeiras, brinquedos infláveis, oficinas recreativas e apresentações voltadas ao público infantil. Também haverá distribuição gratuita de guloseimas e lanches, incluindo mais de 200 quilos de bolo, sete mil picolés, salgadinhos, pipoca, algodão doce e refrigerante à vontade.
A Secretaria de Assistência Social marcará presença com o atendimento ao Cadastro Único (CadÚnico), atualização de dados e orientações sobre os programas sociais disponíveis no município. O objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços públicos com informação e suporte às famílias em situação de vulnerabilidade.
Já a Secretaria de Saúde oferecerá serviços essenciais de promoção à saúde, como vacinação, pesagem de beneficiários de programas sociais e orientações preventivas. A ação busca promover o cuidado integral das famílias e aproximar os serviços de saúde à comunidade.
O Machado Vitória Régia fica localizado na Avenida André Maggi, s/n, no Jardim dos Ipês. O evento é promovido pela TV Centro América, com o apoio da Prefeitura de Sinop.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Obra do estacionamento da Avenida dos Tarumãs avança e deve ser entregue até dezembro
O projeto prevê a criação de 41 vagas de estacionamento para carros e caminhonetes, com 848 metros quadrados de paver convencional e 522 metros quadrados de paver drenante. O investimento total é de R$ 99,9 mil oriundo de uma emenda impositiva do vereador Ademir Debortoli, enquanto toda a mão de obra é executada por servidores da Prefeitura de Sinop.
Nesta sexta-feira (10), o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Vilmar Scherer, acompanhou a execução da obra e explicou que o estacionamento trará benefícios diretos à população, especialmente aos motoristas e comerciantes da região. “Esse estacionamento da Avenida dos Tarumãs, que está sendo executado pela Prefeitura, vai oferecer, quando concluído, 41 vagas para veículos, carros e caminhonetes. É uma obra muito importante para quem circula por aqui, porque vai melhorar o fluxo, reduzir os congestionamentos e facilitar o acesso ao comércio local”, afirmou.
De acordo com o secretário, a obra também faz parte de um conjunto de melhorias voltadas à infraestrutura e à acessibilidade urbana. “A administração pública, na pessoa do prefeito Roberto Dorner, do vice-prefeito Paulinho e dos vereadores, está comprometida em oferecer mais conforto e acessibilidade à população. Essa obra vem para somar junto ao povo, garantindo mais segurança no trânsito e melhores condições para estacionar”, destacou Scherer.
Com o avanço dos trabalhos, o novo estacionamento deve beneficiar diretamente motoristas, comerciantes e moradores da região do Jardim Maringá. A Avenida dos Tarumãs é uma das principais vias do bairro e conecta áreas residenciais, praças e estabelecimentos comerciais.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças
Servidores já podem se inscrever para o Outubro Movimente 2025
Força Nacional do SUS inicia atuação no Círio de Nazaré, em Belém
Prefeitura de Sinop oferece serviços gratuitos na Rua da Alegria neste domingo (12)
Politec identifica corpo encontrado em rio de Rondonópolis
Segurança
PM prende homem faccionado em flagrante por homicídio em Cáceres
A Polícia Militar prendeu um homem faccionado, de 25 anos, pelo crime de homicídio e sequestro, no final da noite...
Polícia Civil prende em flagrante trio que aplicou golpes em lojas em Cuiabá
A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (9.10), três suspeitos de integrarem uma associação...
Polícias Civil e Militar prendem suspeito de feminicídio em Peixoto de Azevedo
Uma ação rápida e integrada entre as Polícias Civil e Militar resultou, no início da noite desta quinta-feira (9.10), na...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Com dados e propostas, setor reforça papel estratégico da pecuária nas soluções climáticas e alimentares
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
A ementa da Lei Maria da Penha tinha 98 palavras. Nenhuma era “Maria da Penha”
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
A Constituição e a liberdade
-
Brasil3 dias atrás
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
-
Saúde4 dias atrás
Saúde estabelece formação e educação permanente de trabalhadores da atenção primária do SUS
-
AGRONEGÓCIO3 dias atrás
“Tínhamos uma produção boa. Com o melhoramento genético, fomos além. Isso mudou tudo”, afirma produtor de Alta Floresta
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Mato Grosso sediará 1ª edição da COP Pantanal
-
Cuiabá4 dias atrás
Unidades de saúde reforçam ações contra o câncer do colo do útero