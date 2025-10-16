Connect with us

CIDADES

Procon Sinop debate com Energisa a substituição dos postes de madeira

Publicado em

16/10/2025
O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), órgão de defesa do consumidor de Sinop, reuniu com a superintendente de Relacionamento da concessionária de energia elétrica, Energisa, Danielly Souza, e a supervisora de Atendimento, Jennyfer Mascarenhas, para debater sobre a substituição dos postes de madeiras que ainda resistem, no município, por postes de concreto. O encontro aconteceu ontem de manhã (15), na sede do órgão municipal.
 
A reunião foi marcada para alinhamento de trabalho, visando a melhoria no fornecimento do serviço prestado pela concessionária em Sinop. O diretor Executivo da autarquia, Vilson Barozzi, esclarece que os postes de madeiras são a causa de algumas interrupções no fornecimento de energia para os bairros Jardim Botânico e Jardim das Violetas.
 
“Temos recebido algumas reclamações de consumidor relatando problemas de fornecimento de energia em decorrência dos postes de madeira. Muitos desses postes estão com a base danificada por conta do tempo de instalação e com a chegada das chuvas, os ventos acabam inclinando ou derrubando esses postes e causando prejuízos à população. Então pedimos a concessionária que estude a possibilidade da remoção total desses postes e os substituam pelos de concreto que possuem uma maior durabilidade e mais segurança à população”, comentou ele.
 
Uma vistoria técnica deverá ser realizada pela Energisa para constatar a necessidade da substituição. Não há um prazo para que todos os postes de madeira sejam substituídos, porém, a expectativa é que seja feito o mais breve possível.
 
“Os dois bairros citados na oportunidade, são os mais emergenciais. Bairros mais antigos e que necessita de uma atenção maior. Acreditamos que nos próximos dias a empresa deverá fazer a vistoria e nos emitir um retorno sobre essa nossa cobrança”, ressaltou Barozzi.
 
Além dessa demanda, o diretor do Procon reforçou o pedido, também, de celeridade na construção da subestação de energisa, em Sinop, para reduzir as falhas no fornecimento que são corriqueiras no município.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Roneir Corrêa

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

CIDADES

Prefeitura de Sinop passa a oferecer inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF)

Published

1 hora atrás

on

16/10/2025

By

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, passou a oferecer o serviço de inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a agricultura familiar no município e garantir aos produtores acesso facilitado a políticas públicas, crédito e programas de incentivo voltados ao setor rural.
 
O CAF é o principal instrumento da Política Nacional da Agricultura Familiar e dos Empreendimentos Familiares Rurais, criado pela Lei nº 11.326, de 2006. Ele identifica e qualifica as Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPA) e os empreendimentos rurais familiares, além de cooperativas e associações. Com o cadastro ativo, o produtor rural pode participar de programas de apoio e incentivo do governo federal, estadual e municipal.
 
O diretor de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Luis Paulo, explicou que o cadastro é fundamental para a inclusão dos produtores em políticas de fortalecimento da agricultura familiar. “O CAF é uma ferramenta gratuita que possibilita o acesso a políticas públicas federais, estaduais e municipais. Ele é essencial para os agricultores familiares que possuem até quatro módulos fiscais, pois é por meio desse registro que o produtor tem acesso a crédito, programas e incentivos que ajudam a fortalecer o setor em Sinop”, destacou.
 
Segundo o diretor, o atendimento já está disponível na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica localizada na Avenida das Itaúbas, nº 3.257, no Setor Comercial. “O produtor pode procurar a secretaria a qualquer momento, levando seus documentos pessoais e da propriedade. Todo membro da família pode ter o seu cadastro individual e a equipe está preparada para auxiliar em todo o processo de emissão do CAF”, detalhou Luis Paulo.
 
O CAF substitui a antiga Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), que até então era o documento utilizado para acesso a programas de incentivo à agricultura familiar. A partir da implantação do novo sistema, o CAF passou a ser o registro oficial do governo federal para identificar e integrar famílias rurais às políticas públicas.
 
Entre os benefícios do cadastro, estão o acesso a programas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Garantia-Safra, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF). Além disso, o registro permite que o produtor tenha acesso a linhas de crédito específicas, assistência técnica e projetos de apoio à produção.
 
Luis Paulo reforçou que o cadastro oferece segurança e transparência aos processos de acesso aos programas governamentais. “As informações declaradas pelo produtor são validadas em bases de dados do governo federal, o que garante confiabilidade ao sistema e amplia o alcance das políticas públicas. Com o CAF, o governo consegue ter uma visão mais ampla e real da agricultura familiar, o que também auxilia na formulação de novas ações para o setor”, ressaltou.
 
Para realizar a inscrição, é necessário apresentar documentos como CPF de todos os membros da família maiores de 16 anos, comprovação de propriedade ou posse do imóvel (por meio de matrícula, escritura pública, contrato de arrendamento, entre outros) e documentos de comprovação de renda, como o bloco de produtor rural ou declaração de imposto de renda.
 
O diretor de Agricultura também enfatizou a importância da adesão dos produtores de Sinop ao sistema. “Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a agricultura familiar no município. O CAF é uma porta de entrada para oportunidades, benefícios e crescimento sustentável. Queremos que todos os agricultores familiares estejam registrados para poderem aproveitar as políticas públicas disponíveis”, finalizou.
 
Mais informações e orientações sobre o processo de inscrição podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou pelo telefone (66) 99237-0146.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

CIDADES

Prefeitura de Sinop entrega escrituras aos moradores da comunidade Belo Ramo nesta quinta-feira (16)

Published

2 horas atrás

on

16/10/2025

By

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, realiza nesta quinta-feira (16) mais uma etapa do programa Escritura na Mão, com a entrega de 78 títulos definitivos aos moradores da comunidade Belo Ramo. As entregas serão às 18h30, na Mecânica do Bento, localizada na Rua Centro Oeste, Chácara 10, na própria comunidade.
 
O programa Escritura na Mão é considerado o maior projeto de regularização fundiária já desenvolvido pelo município. A iniciativa tem como principal objetivo garantir o direito à moradia legalizada e segura para famílias que aguardavam há anos a documentação definitiva de seus imóveis.
 
Com a entrega desta quinta-feira, o número de famílias beneficiadas pelo programa chega a 2.213 em todo o município. Com o título definitivo, os moradores podem investir legalmente em melhorias na residência, buscar financiamentos junto a instituições bancárias e valorizar o imóvel.
 
Até o momento, o programa que faz parte da política habitacional da Prefeitura de Sinop já beneficiou 2.135 famílias dos bairros Jardim do Ouro, Jardim Planalto, Chácara de Lazer São Cristóvão I e II, Maria Carolina I e II, Residencial Adalgiza, Comunidade Águas Claras, Casa da Gente, Jardim Maria Carolina, Chácara Silva, Chácara de Lazer Comunidade Vitória e Chácara Monaliza.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA16/10/2025

Polícia Civil lamenta falecimento de mãe de investigador de Nova Mutum

A Polícia Civil lamenta o falecimento da senhora, Maria Neves da Silva, mãe do investigador Zenildo da Soledade Silva, lotado...
SEGURANÇA16/10/2025

Polícia Civil realiza operação para investigar crimes de homicídio em Rondonópolis

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, deflagrou, entre os...
SEGURANÇA16/10/2025

PM prende homem por ameaça de morte contra os pais, apreende revólver e munições

Policiais militares do 17º Batalhão prenderam um homem, de 39 anos, por ameaçar os próprios pais de morte e porte...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262