Procon Sinop faz balanço de janeiro e bate meta com 1,2 mil atendimentos aos consumidores

O Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon de Sinop, divulgou um balanço dos atendimentos aos consumidores no primeiro mês de 2024. Em janeiro, o Procon iniciou as atividades em ritmo intenso, para ampliar os atendimentos. Em função da alta resolutividade, composição, que ultrapassa 85% dos casos consumeristas, a sociedade tem procurado pelos serviços do órgão.

Apenas neste mês de janeiro foram registrados 1,2 mil atendimentos. Além das consultas virtuais, foram também realizadas 65 audiências, confeccionados 18 recursos, 26 análises de dívida ativa e mais 24 decisões de processos. Este aumento corresponde à confiabilidade da sociedade ao sistema Procon de resolutividade.

“Entre as formas mais usuais de composição entre fornecedores e consumidores, nós utilizamos: ligações telefônicas, notificações, avisos, cartas e audiências de conciliação. A comunidade exige do sistema Procon, que está diretamente ligado ao Ministério da Justiça, respostas imediatas aos conflitos de interesse social, e o órgão tem correspondido a essa necessidade, com atendimentos cada vez mais céleres”, destacou o Diretor do Procon, Vilson Barozzi.

“Devemos ressaltar que a procura pelos serviços do Procon decorrem também em face das inúmeras campanhas que o Procon desenvolveu ao longo dos últimos três anos, como orientação financeira, combate ao endividamento, preferência ao comércio local, orientação e combate aos crimes cibernéticos, convênios com a Delegacia de Polícia, com os Procons do Brasil, entre outras ações, destacou Barozzi.

Em 2023 foram 8.859 registros de reclamações nas mais diversas áreas, incluídos nos sistemas Pro consumidor e Sindec. A previsão para 2024 é de 11 mil processos.

Atendimento do Procon:

O Procon de Sinop fica na rua das aroeiras, 1116 – Centro. Fones para contato: (66) 3531-1512 / (66) 99998-8585

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT