Procon-SP pede para empresa explicar esgotamento de ingressos de shows

A TV Universitária da Universidade Federal de Roraima (TV UFRR) acaba de implementar a multiprogramação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), estreitando ainda mais os laços com a Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP.

O gerente de Planejamento de Programação de Rede da EBC, David Lopes, conta que com a multiprogramação, a oferta de conteúdos para a população aumentará. “Antes tínhamos apenas um canal e agora temos quatro. Para acessar a multiprogramação, é necessário somente fazer uma nova busca da sintonia na televisão e os quatro canais já estarão disponíveis”, explica.

O público terá acesso a amplo material jornalístico, científico, educativo e de entretenimento, produzido diariamente e disponibilizado por meio da multiprogramação de TV, em sinal aberto e gratuito.

“O centro de Rádio e TV da UFRR executa um trabalho ímpar na capital de Roraima, destacando a programação local, veiculando notícias e valorizando a cultura regional. A população de Boa Vista tem acesso à programação local, além da programação nacional da Rádio Nacional da Amazônia FM e da TV Brasil”, comenta o Gerente Executivo de Sistemas de Informação de Comunicação da EBC, Gilvani Moletta.

Ele destaca que com a inserção da multiprogramação completa no canal da universidade, “ganha a emissora local, ganha a TV Brasil e ganha também o cidadão, com muito mais conteúdo de qualidade disponível.”

A TV Universitária também recebeu apoio da EBC por meio de atualização tecnológica para contribuir no trabalho de edição e pós-edição da emissora. Com mais modernidade e rapidez, as ilhas de edição da TV Universitária passam a ficar integradas à sede da EBC em Brasília, possibilitando acesso a conteúdos e manutenções remotas.

Em busca de maior aproximação com o público, a Rádio Universitária também conta com a vasta experiência da EBC no sistema público radiofônico. Algumas propostas de ações já estão em debate entre a EBC e a UFRR, com foco na melhoria da qualidade de transmissão na internet, na implementação de streaming de vídeo e na transformação da emissora também em rádio web.

Sobre a RNCP

Formada por cerca de 53 emissoras afiliadas e quatro emissoras próprias, a Rede Nacional de Comunicação Pública de TV tem o objetivo de difundir produções dos veículos da EBC, além de fortalecer a produção regional por meio do intercâmbio de conteúdo artístico e jornalístico.

A filiação à RNCP é firmada por meio de contratos e acordos de cooperação nos quais as emissoras se comprometem a transmitir a programação da EBC e a participarem de coberturas especiais. Em contrapartida, a EBC auxilia as emissoras em processos de outorga de canais, disponibiliza suporte técnico, capacitação, cessão de equipamentos e conteúdos de relevância nacional.

Até o ano de 2023, a EBC tem como objetivo chegar a cada capital brasileira com uma emissora afiliada de rádio e TV. Atualmente, a rede está presente em todas as regiões do país com emissoras de rádio em 17 capitais e com canais de TV em 23.

