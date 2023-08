Procurador de Justiça e governador do Estado debatem pauta ambiental

Organização urbana, preservação do Pantanal e o funcionamento da Agência Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá foram alguns dos assuntos discutidos nesta quinta-feira (24), durante reunião realizada entre o governador do Estado, Mauro Mendes, e o titular da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, Luiz Alberto Esteves Scaloppe. O encontro aconteceu nas dependências do Palácio Paiaguás.

“Estou realizando uma rodada de conversações com setores estratégicos para apresentar as preocupações do Ministério Público em relação ao Pantanal e a organização urbana. Durante a reunião com o governador, tive a oportunidade de conhecer indicadores das ações do Governo nas mais diferentes áreas”, afirmou Scaloppe.

Fonte: Ministério Público MT – MT