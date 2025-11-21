Cuiabá
Procurador do MPT elogia Cuiabá por incentivar combate ao trabalho infantil nas escolas
O procurador do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso, André Canuto, elogiou na terça-feira (18) a participação dos estudantes de Cuiabá no projeto “MPT na Escola”.
Esse projeto reconhece os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos por estudantes de instituições públicas de ensino.
Canuto esteve presente na Secretaria Municipal de Educação (SME) na tarde de terça-feira (18) para prestigiar cinco estudantes de Cuiabá inclusos na lista dos melhores trabalhos produzidos em Mato Grosso.
“As escolas são fundamentais para ensinar sobre a importância de defender os direitos das crianças, como o direito à educação, ao lazer e ao desenvolvimento todo, pois o trabalho infantil afeta diretamente esses direitos”, comenta.
Canuto também ressalta que, ao manter parceria com o Ministério Público do Trabalho, e incentivar a conscientização das crianças aos riscos do trabalho infantil, a Prefeitura de Cuiabá cumpre exemplarmente a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
“A escola serve para conscientizar crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo em que leva o conhecimento sobre o tema a toda a comunidade escolar. O direito em si já está bem estabelecido, mas o objetivo é levar o que está no papel para a realidade, garantindo que os direitos das crianças e adolescentes sejam efetivamente aplicados e verdadeiramente protegidos”, completa.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Secretaria da Mulher e Núcleo da Primeira-dama impulsionam o empreendedorismo feminino
No mês dedicado ao empreendedorismo, a Prefeitura de Cuiabá celebrou um marco importante para a autonomia econômica das mulheres da capital. Na quarta-feira (19), Dia do Empreendedorismo, a Secretaria da Mulher, em parceria com o Núcleo da Primeira-dama, promoveu mais um ciclo de palestras com feira de produtos variados no encerramento do evento Empreendedorismo que Transforma. Mais de 100 mulheres aproveitaram a tarde de aprendizagem, inspiração e conexões.
A secretária da Mulher, coronel Hadassah Suzannah, destacou que o encontro simboliza a força transformadora que tem guiado as ações do órgão ao longo do ano. Segundo ela, o trabalho contínuo desenvolvido desde o início do ano já colhe resultados significativos.
“Hoje temos mulheres que já estão vendendo seus produtos e que, lá no começo, não vendiam nada. Elas se qualificaram conosco, aperfeiçoaram suas técnicas e agora estão sendo contempladas com novas oportunidades”, afirmou.
Durante o evento, mais de 100 mulheres ouviram sobre temas essenciais para o fortalecimento dos seus negócios, estratégias de vendas, gestão e posicionamento no mercado. A proposta foi oferecer ferramentas práticas e ampliar o olhar empreendedor, incentivando cada participante a transformar sua habilidade em fonte de renda sustentável. Entre os temas estavam educação financeira, linhas de crédito para empreendedoras, inteligência emocional e casos de superação que já são sucesso no mercado.
“É um ambiente para nos conhecermos, abrirmos portas e criarmos boas conexões. Este mês tem sido muito especial e fechamos o dia 19 de novembro com chave de ouro, celebrando o Dia do Empreendedorismo Feminino com esse grande evento”, frisou a diretora de empreendedorismo da Secretaria da Mulher, Bruna Rangel, responsável pela organização do evento.
A empreendedora Emily Mascarenhas, moradora do bairro Dr. Fábio, gostou muito das orientações sobre finanças e afirmou serem decisivas para reorganizar seu negócio de cadernos artesanais, produzidos manualmente com linha e agulha.
“Foi bacana demais, principalmente a parte das finanças. Às vezes a gente se perde, gasta aqui e ali e acaba não investindo o suficiente no próprio empreendimento. As dicas foram maravilhosas para eu conseguir aplicar melhor meu dinheiro e ter uma renda maior. Com certeza vou investir ainda mais na minha empresa”, relatou.
Na oportunidade, a secretária Hadassah palestrou sobre inteligência emocional e lembrou que o tempo de transformar é o agora, o presente. “A vida é um cronômetro que está ligado para todo mundo. Pare de pensar que não dá mais, lute por seus sonhos”, frisou.
A secretária Michele Dreher, responsável pela palestra sobre educação financeira, deu até dica de livros.
“Vim para o evento para inspirar essas mulheres, e aprendi muito. Amei as palestras. E posso afirmar que estou só começando no meu negócio. Comecei vendendo bolo de pote de porta em porta, fiz minha marca, cumpri um propósito com Deus e ele transformou minha trajetória. Minha preocupação sempre é como o produto vai chegar ao cliente. Isso faz muita diferença”, ensinou Taliane Duarte, proprietária da La Chocolê Doceria.
Presente no evento, a primeira-dama Samantha Iris pontuou que “nós, mulheres, damos conta de tantos afazeres e temos potencial para ir muito além, e de conviver, não competindo com os homens, mas somando”.
Vários secretários da gestão municipal prestigiaram a programação, que contou com parceiros e uma linda feira de produtos artesanais.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Relatório final da CPI dos Débitos Previdenciários será entregue hoje, às 14h
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem que se afogou no Rio Sucuri
Paciente com sepse será indenizado após negativa de atendimento
Como parte das ações do Brasil na COP 30, Ministério da Saúde lança Plano Mercúrio
Procurador do MPT elogia Cuiabá por incentivar combate ao trabalho infantil nas escolas
Secretaria da Mulher e Núcleo da Primeira-dama impulsionam o empreendedorismo feminino
Segurança
Polícia Militar prende homem que agrediu esposa e filho em Paranatinga
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem de 25 anos, suspeito de lesão corporal motivado por violência doméstica,...
Polícia Civil prende em flagrante autor de homicídio ocorrido em VG
O autor do homicídio ocorrido na noite de quinta-feira (20.11), em Várzea Grande, foi preso pela Polícia Civil, por meio...
PRF prende dois homens e apreende mercúrio e 250 litros de diesel durante fiscalização na BR-174B, em Pontes e Lacerda (MT)
O Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Rodoviária Federal realizou, nesta semana, duas ações distintas durante comando de fiscalização...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES7 dias atrás
Cantora sinopense representa estado de Mato Grosso em concurso musical nacional
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeito recebe em Cuiabá maquinários para Agricultura Familiar de Sinop
-
CIDADES4 dias atrás
Copa Pasinha CDL de Futsal chega a sua terceira semana de jogos; veja programação
-
CIDADES4 dias atrás
Programa Habitacional Nossa Casa: começam preparativos para pré-lançamento de mais 3 residenciais
-
Saúde6 dias atrás
Carretas do Agora Tem Especialistas atendem mais de 9 mil pacientes do SUS no país e devolvem a visão para 720 pessoas em Ribeirão Preto
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Adolescente obtém guarda compartilhada após anos vivendo com avós em área rural de Confresa
-
Saúde4 dias atrás
Ministério da Saúde alerta para a conscientização sobre a resistência aos antimicrobianos
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Justiça Eleitoral celebra trajetória e legado do juiz Edson Reis