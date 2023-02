Procurador-geral de Justiça recebe homenagem da PMMT

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Deosdete Cruz Junior, recebeu na tarde desta quarta-feira (22) a medalha “Homens do Mato”, a maior honraria concedida pela Polícia Militar do Estado. A condecoração foi entregue pelo comandante-geral da PMMT, coronel PM Alexandre Corrêa Mendes, na sede do Ministério Público. A medalha representa o agradecimento da Polícia Militar pelo apoio e dedicação dos homenageados à instituição e aos policiais militares.

“Tive a honra de ter indicado o nome do senhor e de agora entregar esta medalha, que é a maior honraria concedida pela Polícia Militar a autoridades civis e militares. Entrego o certificado e, para concretizar, o colar. Faço a imposição da medalha Homens do Mato ao doutor Deosdete, nosso procurador-geral de Justiça, pelos relevantes serviços prestados em prol da Segurança Pública e da instituição Polícia Militar”, consignou o coronel PM Alexandre Corrêa Mendes.

“Obrigado, fico muito honrado com essa homenagem da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que é uma instituição essencial não somente para a segurança pública, mas para a cidadania em nosso estado, uma enorme parceira do Ministério Público. Temos grandes projetos envolvendo a Polícia Militar, inclusive a redefinição do quem vem a ser o Gaeco, uma força-tarefa para o combate ao crime organizado, dando o devido espaço, de respeito, às instituições”, afirmou o procurador-geral.

Saiba mais – A medalha foi instituída por meio do Decreto Nº 815, de 10 de novembro de 2011, destinada a laurear Oficiais da Polícia Militar, Co-irmãs, Forças Armadas e sociedade em geral, em agradecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado ou à instituição. Ela leva o nome da primeira estrutura de Polícia de Mato Grosso, criada em 1872, para fazer a segurança no então Arraial de Bom Jesus de Cuiabá.

A condecoração é anual, na data de aniversário da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. A homenagem à Deosdete Cruz Junior foi concedida no fim do ano passado e, por questões de logística, entregue nesta quarta.



