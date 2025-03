Procuradoras e servidoras da Prefeitura de Cuiabá são homenageadas

A Procuradoria Geral do Município, em parceria com a União dos Procuradores Municipais (Uniproc), realizou um café da manhã com servidores da categoria para celebrar o dia nacional da Advocacia Pública, comemorado nesta sexta-feira (7).

As 13 procuradoras municipais em atividade e as servidoras públicas também foram homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher, que será celebrado mundialmente no dia 8 de março.

O Procurador Geral do Município, Luiz Antônio Araújo Júnior, destacou a importância da advocacia pública e da valorização das mulheres no ambiente profissional.

“O exercício da advocacia pública muito nos engrandece pela contribuição à coletividade. Somos responsáveis em auxiliar na capacidade de arrecadação e outras ações estratégicas do Executivo. As mulheres têm ocupado espaço crescente na administração pública. Estamos dispostas a valorizá-las e ouvi-las”, declarou.

A procuradora do município Bianca Zanardi ressaltou que a ascensão feminina no mercado de trabalho é uma realidade, cabendo as mulheres a consciência de manter-se firmes em seus propósitos. “Estamos preenchendo espaços antes inimagináveis, rompendo preconceitos e ocupando funções de chefia. É uma luta árdua para reconhecimento social, mas, muito necessária”.

O café da manhã com os procuradores municipais e servidores públicos contou com a participação da vice-prefeita de Cuiabá e secretária municipal de Assistência Social, Vânia Garcia Rosa. “Toda ação é válida para lembrar do espaço que conquistamos no dia a dia. Muito importante relembrar de onde saímos e das conquistas diárias”.

Também prestigiaram o evento a secretária adjunta da Mulher, Stefanya Paiva, o secretário adjunto especial de Relações Institucionais, Murilo Bianchini, e o procurador-geral do Legislativo, Eustáquio Noronha Neto.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT