Procuradores e auditores parabenizam prefeito Emanuel por sensibilidade na aprovação do PCCS

O prefeito Emanuel Pinheiro sancionou nesta quarta-feira (6) as leis que tratam sobre o Plano de Cargos e Carreiras e Salários (PCCS) aos procuradores municipais e auditores públicos internos da Prefeitura de Cuiabá. Os projetos foram aprovados pela Câmara Municipal e devem ser publicados na próxima edição da Gazeta Municipal. Segundo o chefe do Executivo, esta é mais uma ação de valorização do servidor público desenvolvido por sua gestão.

Ao reconhecer os trabalhos prestados pelas duas categorias, o prefeito enfatizou que quando um gestor investe no servidor, automaticamente, ele está investindo na autoestima, no respeito e na dignidade dos trabalhadores. Para ele, isso reflete diretamente na população, pois cada classe na sua determinada área tem a importante missão de servir ao público e ajudar nas soluções das demandas da cidade.

“Trabalhar em paz com o servidor é a melhor forma para atingir os avanços necessários. Quero ser lembrado como um dos melhores prefeitos da história de Cuiabá também para o servidor público. Sei da importância da Procuradoria e da Controladoria como instituições que prestam um trabalho para a sociedade. Em cada obra que entregamos, sempre cito os parceiros anônimos que nos ajudam, como é o caso dos procuradores e auditores”, disse Pinheiro.

A controladora-geral do Município, Mariana Ribeiro, lembrou que a aprovação do PCCS é uma luta antiga das duas categorias e que sempre teve o apoio do prefeito Emanuel Pinheiro. De acordo com ela, ainda em 2017, o prefeito fez a primeira tentativa e se entristeceu ao não conseguir a aprovação dos projetos. Ainda assim, manteve o compromisso e neste ano conseguiu cumpri-lo.

“Palavra dada é palavra cumprida. Em nome de toda categoria, quero externar a felicidade e o contentamento por ter o PCCS aprovado. É uma situação que a classe vem lutando há muito tempo. A carreira dos auditores é uma antes e outra depois da gestão Emanuel Pinheiro. O protagonismo existente hoje, as portas que foram abertas, é o que foi sempre buscado para fortalecer nosso trabalho”, relatou Mariana.

O auditor público Wanderson Arruda concordou com as palavras da controladora-geral e elencou ações que têm feito a diferença no dia a dia. “Por exemplo, saímos de uma estrutura montada em meio andar da Prefeitura de Cuiabá para uma sede própria. A própria nomeação da controladora Mariana possibilitou esses avanços, pois ela tem uma ótica da gestão que nós não tínhamos”, completou.

Para a procuradora-geral do Município, Juliette Caldas, a gestão Emanuel Pinheiro é a responsável por colocar a categoria em um patamar jamais alcançado antes. “Me sinto feliz e orgulhosa por esse acontecimento ocorrer exatamente no momento em que a Procuradoria Geral do Município está sendo conduzida por um procurador de carreira. Então, muito obrigado e que Deus abençoes eternamente a gestão Emanuel Pinheiro”, comentou Juliette.

A presidente da União dos Procuradores do Município de Cuiabá (Uniproc), Débora Bergantin Megid Amaro, destacou que todos se sentem honrados com o reconhecimento. “Estamos vivento um marco de extrema relevância. Nos últimos anos, nossa carreira avançou muito e isso começou com a nomeação da Drª Juliette e do Drº Alisson Arkeley, que são procuradores de carreira. A nossa nova sede também alavanco o patamar da nossa carreira”, pontuou.

Também participaram do ato o vice-prefeito José Roberto Stopa, o secretário de Governo, Luis Claudio, o secretário-adjunto de Previdência, Fernando Jorge Mendes de Oliveira, e o vereador Rodrigo Arruda de Sá.