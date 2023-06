Procuradoria e CAO Educação recomendam aos promotores adoção de medidas

A Arena Pantanal será palco de jogos importantes para o futebol mato-grossense nos próximos dias. Na quinta-feira (22.06), às 19h, o Cuiabá joga pela 11ª rodada da série A do Brasileirão. No domingo (25.06), às 10h, o Mixto faz o jogo de volta da final da Série A3 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

“Estamos felizes em ter a Arena Pantanal como cenário de mais esses jogos. A partida decisiva no futebol feminino, com o Mixto podendo se sagrar campeão do Campeonato Brasileiro, será um marco para o Estado. E temos ainda o jogo do Cuiabá contra o líder do campeonato, importante também porque a vitória leva o time para o meio da tabela, podendo buscar vaga na sul-americana”, salienta o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Carvalho Neves.

Na 14ª posição no Brasileirão, o Dourado busca uma vitória contra o Botafogo, que lidera a competição e a artilharia de gols, com o jogador Tiquinho Soares. Se vencer o duelo, o time cuiabano chega a 15 pontos e pode ficar entre as 12 melhores colocações na tabela do campeonato nacional.

Já o time feminino do Mixto pode trazer o primeiro título nacional no futebol profissional para Mato Grosso. Na grande final da série A3, as tigresas enfrentam em casa a equipe do Remo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, em Belém (PA), por 2 a 0.

As duas equipes foram beneficiadas pelo Programa Mato Grosso Série A, promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Com apoio financeiro, que totaliza R$ 6 milhões, o programa propicia condições para os times se manterem ou subirem nas séries do Campeonato Brasileiro que participam.

Para receber de forma adequada as equipes e o público do futebol mato-grossense, o Governo do Estado viabiliza manutenções e melhorias contínuas na Arena Pantanal. Os principais e mais recentes serviços incluem reformas e limpeza periódicas, implantação de um sistema integrado de videomonitoramento e a troca de capacitores dos refletores.

De acordo com Jefferson Neves, as novas peças foram instaladas em cerca de 130 lâmpadas dos refletores do grandioso estádio. “A iluminação ganhou um reforço que vai garantir aumento de 40% na luminosidade do campo. É mais uma ação para assegurar que a Arena esteja apta a receber os jogos”, informa.

Para o duelo do futebol masculino, os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 10 (meia). Na final do futebol feminino, a entrada é gratuita, e a torcida ocupará os setores Leste e Norte inferiores, e caso seja necessário, será também disponibilizado o setor Sul do estádio.

“Esta é uma semana intensa de eventos esportivos, muitas atividades acontecendo por aqui. Além das relevantes partidas de futebol, o Complexo Arena Pantanal recebe também o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, ali ao lado do ginásio. São oportunidades de lazer para a população, e claro, de muita torcida”, finaliza o secretário da Secel.¿

Fonte: Governo MT – MT