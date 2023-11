Produção global de café totalizou cerca de 171,3 milhões de sacas

A produção global de café para o ano-cafeeiro de outubro de 2022 a setembro de 2023 totalizou cerca de 171,3 milhões de sacas de 60kg, indicando um leve aumento de 1,7% em comparação aos doze meses anteriores. Desse montante, 98,6 milhões de sacas (57,5%) pertencem à espécie Coffea arabica, enquanto 72,7 milhões de sacas (42,5%) são da espécie Coffea canephora (robusta+conilon).

Paralelamente, considerando o consumo global de café nos últimos doze meses, especificamente no ano-cafeeiro anterior de 2021-2022, totalizando 175,6 milhões de sacas, espera-se um aumento ligeiro de 1,6% no ano-cafeeiro atual, alcançando um total de 178,5 milhões de sacas de 60kg. Isso sinaliza a perspectiva de outro ano de déficit no mercado mundial de café, com um consumo estimado superior à produção em cerca de 7,2 milhões de sacas.

Antes de continuar com mais detalhes sobre a cafeicultura global, com destaque para o desempenho no ano-cafeeiro de outubro de 2022 a setembro de 2023, é importante mencionar que estas análises têm como base o Relatório sobre o mercado de Café – outubro de 2023, da Organização Internacional do Café – OIC, disponível no Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café.

A OIC classifica quatro grandes regiões produtoras de café em seus relatórios e estudos: Ásia & Oceania, México & América Central, África e América do Sul. Seu ano-cafeeiro vai de outubro a setembro, o que difere dos anos-cafeeiros de diversos países produtores, incluindo o Brasil.

Com base nos dados do Relatório sobre o mercado de Café – outubro de 2023, da OIC, as exportações dessas quatro regiões totalizaram aproximadamente 122,98 milhões de sacas de 60kg, representando cerca de 72% da produção mundial mencionada anteriormente.

Ao classificar essas exportações em ordem decrescente para o ano-cafeeiro de 2022-2023, observamos que a América do Sul, como principal região produtora de café do mundo, exportou aproximadamente 50,59 milhões de sacas de 60kg, correspondendo a 41,1% do total das exportações.

Em segundo lugar no ranking, a região de Ásia & Oceania exportou 43,56 milhões de sacas (35,4%). Em seguida, México & América Central venderam 15,3 milhões de sacas, representando 12,4% do total, seguido pela África, que exportou 13,53 milhões de sacas (11,1%).

Além disso, as exportações de café solúvel atingiram 11,47 milhões de sacas de 60kg, enquanto o café torrado alcançou apenas 750 mil sacas, de acordo com os dados da OIC para o mesmo período em análise.