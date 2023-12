Produção industrial de Mato Grosso cresce 10% em outubro deste ano, aponta IBGE

Com apoio e incentivo do Governo de Mato Grosso, a delegação mato-grossense, composta por 33 jovens, disputa a edição nacional da Taça das Favelas 2023, em São Paulo (SP), até o próximo domingo (17.12). O evento, organizado pela Central Única de Favelas (Cufa), é o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo.

A equipe masculina é composta por 17 adolescentes entre 16 e 17 anos, enquanto a feminina possui 17 jogadoras com idades entre 15 e 28 anos, selecionados nas peneiras como representantes do Estado.

“Estamos muito confiantes e orgulhosos dos atletas que representam nosso estado no Favelão 2023. Eles são talentosos, dedicados e sonham em conquistar esse título. Agradecemos demais o apoio dos nossos parceiros e patrocinadores que tornaram possível essa viagem e essa oportunidade única para os nossos jovens”, disse o presidente da Central Única das Favelas em Mato Grosso (Cufa-MT), Anderson Zanovello.

A ida das seleções de Mato Grosso para São Paulo é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), Cufa-MT e Associação de Desenvolvimento Social das Favelas, além de contar com apoio de outros parceiros.

“Oportunizar a participação dos nossos jovens em competições como essa vai ao encontro do que a gente acredita na Secel. A valorização e o incentivo das iniciativas esportivas e do esporte nas periferias são fundamentais e transformadores. Estamos muito felizes de ver o esporte das nossas favelas crescendo cada vez mais e se destacando no cenário nacional”, afirmou o secretário adjunto de Esporte, David Moura.

Rodadas

Nesta segunda-feira (11.12), a seleção masculina de Mato Grosso venceu de 1 a 0 os meninos do Rio de Janeiro, e pontuou no grupo C do Favelão 2023. Já a seleção feminina encarou a primeira derrota na etapa nacional da Taça das Favelas, perdendo de 1 a 0 para o Rio Grande do Sul. Os jogos estão sendo realizados no campo do Centro Esportivo da Vila Manchester, Zona Leste de São Paulo.

Agora, na última rodada da primeira fase, a seleção masculina enfrenta o Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (13), às 10h20. Também neste mesmo dia, as meninas encaram a seleção de Goiás, às 14h20. Os jogos ocorrem no horário de Brasília (DF) e são transmitidos no canal da Central Única das Favelas em Mato Grosso (Cufa).

Taça das Favelas MT

Desde o início de outubro, as favelas mato-grossenses se mobilizaram para formar equipes e participar da competição, que foi disputada por 24 seleções, sendo 16 masculinas e oito femininas. Foram 311 favelas inscritas e cerca de 1560 atletas participaram a fase das peneiras em suas comunidades para ter a oportunidade de compor as seleções.