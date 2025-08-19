MATO GROSSO
Produção selecionada em edital da Secel terá filmagens em Cuiabá e Chapada dos Guimarães
As filmagens da minissérie, o Portão do Inferno–Casos Arquivados já foram iniciadas. Aprovado no edital Cinemotion Audiovisual da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), Lei Paulo Gustavo, a obra terá filmagens em Cuiabá e Chapada dos Guimarães e contará com elenco majoritariamente local.
O Portão do Inferno é uma experiência audiovisual sensorial e política. A narrativa se desdobra entre os anos 1940 e tempos mais atuais, a partir de crimes reais investigados em arquivos históricos e transformados em ficção. O roteiro não linear constrói um quebra-cabeça de imagens e silêncios, onde passado e presente se atravessam e assombram mutuamente.
A maior parte das cenas será gravada à noite, com locações em casarões históricos de Cuiabá, trechos da estrada para Chapada dos Guimarães e em uma chácara às margens do Rio Coxipó. A atmosfera e o uso da estética barroca ajudam a moldar o tom sombrio da trama, que investiga os limites da justiça, da memória e da identidade social.
“Queremos que cada detalhe da obra convoque a arte mato-grossense. Que as pessoas vejam a série e sintam cheiro de terra, de rio, de Centro Histórico. Que reconheçam sons, nomes, lugares”, ressalta o roteirista, Jefferson Neves. “Que, ao mesmo tempo, se surpreendam com a linguagem ousada, com a quebra de tempo, com a força poética de quem cria a partir da margem. O Portão do Inferno não é um produto, é um manifesto sensível”.
O elenco é formado por artistas reconhecidos da cena cultural mato-grossense, como Vera Capilé, Ilto Silva, Maria Clara Bertulio, Millena Machado, Bia Corrêa e Carolina Argenta, além da participação especial da atriz Maria Zilda, um dos nomes mais marcantes da televisão e do cinema brasileiros. A presença da artista dialoga com a proposta de unir talentos locais a referências nacionais, ampliando o alcance da obra.
A minissérie terá 4 episódios, estreia prevista para dezembro deste ano, sendo que as gravações seguem até 4 de setembro. O audiovisual será exibido gratuitamente em data a ser divulgada.
“Essa minissérie é uma obra que atravessa linguagens e propõe uma escuta sensível do território. É sobre o que foi apagado, mas também sobre o que resiste. E o audiovisual, quando feito com profundidade e conexão com o lugar, pode ser esse catalisador de memórias e futuros”, afirma o diretor Luiz Marchetti.
A obra é uma adaptação do livro homônimo do escritor negro cuiabano Jefferson Neves, publicado pela Entrelinhas Editora. Ele também é responsável pelo roteiro e a trilha sonora original. A direção é do cineasta mato-grossense Luiz Marchetti.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Confira a agenda de palestras do Procon-MT sobre Direitos Básicos do Consumidor no interior do Estado
O Procon Mato Grosso, realiza de 19 a 21 de agosto, uma série de palestras sobre ‘Direitos Básicos do Consumidor’ em escolas de Pedra Preta (240 km de Cuiabá) e Rondonópolis (216 km da Capital).
De acordo com a secretária adjunta do Procon-MT, Cristiane Vaz, as atividades de educação para o consumo são ações permanentes do órgão de defesa do consumidor.
“Neste ciclo de palestras educativas e preventivas cerca de 600 estudantes serão beneficiados. O objetivo é levar informação sobre os direitos básicos do consumidor, capacitando os alunos para tomarem decisões conscientes na compra de produtos ou contratação de serviços”, explica a secretária adjunta.
A ação conta com o apoio dos Procons Municipais de Pedra Preta e Rondonópolis e do polo regional da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Direitos básicos do consumidor e a proteção de seus dados nas relações de consumo pela internet, crimes e fraudes envolvendo estudantes e familiares, responsabilidade sobre cyberbullying praticado pelos aparelhos celulares e computadores estão entre os temas que serão abordados na formação.
O servidor da Coordenadoria de Relacionamento com os Municípios e Educação para Consumo e palestrante, Maurel Amorim, informa que nas palestras são feitos alertas e repassadas orientações sobre os direitos e obrigações dos consumidores.
“Temos direito à proteção de nossos dados. Mas também temos o dever de não repassar os dados dos outros. O cyberbullying só é possível porque existe uma relação de consumo entre um consumidor e um fornecedor que permite acesso à internet e aplicativos sem a devida proteção dos dados pessoais, como imagens, vídeos, textos, entre outros. Essa conduta contraria o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como o Estatuto da Criança e Adolescente e o Código Penal”, adverte o palestrante.
Confira, abaixo, a programação:
Pedra Preta
Dia 19/08: Escola Estadual 10 de Dezembro (matutino, vespertino e noturno) – 400 alunos.
20/08: Escola Estadual 13 de Maio (vespertino) – 100 alunos.
Rondonópolis
Dia 21/08: Escola Militar Tiradentes – 100 alunos.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Nova unidade do Corpo de Bombeiros garante atendimento ágil a mais de 100 mil pessoas
O 5º Núcleo do Bombeiro Militar inaugurado nesta segunda-feira (18.8) no município de Comodoro (640 km de Cuiabá) vai agilizar o atendimento a mais de 118 mil habitantes de onze municípios da região oeste do estado.
A nova unidade além de atender a população de Comodoro ainda beneficia os moradores de Nova Lacerda e Rondolândia, que antes eram atendidos pela 8ª Companhia de Pontes e Lacerda, e de Campos de Júlio, atendidas pelo Pelotão de Campo Novo do Parecis. Essa cidades representam uma cobertura regional de mais de 39 mil pessoas.
Anteriormente, a população de Comodoro tinha que esperar a equipe do Corpo de Bombeiros de Pontes e Lacerda por mais de 2 horas e meia. Era necessário percorrer um trajeto de 197 km até chegar à cidade.
Já a população de Campos de Júlio tinha que esperar por mais de 2 horas e meia pelo atendimento da equipe de Campo Novo do Parecis, localizada a 167 km da cidade. Agora, o município está a apenas 76 km da unidade mais próxima, o que vai reduzir o prazo de espera por pelo menos 40 minutos.
A partir dessa inauguração, a 8ª Companhia de Pontes e Lacerda responsável pela cobertura de 10 municípios, reduziu a sua área de abrangência para sete municípios. Reduzindo o tempo de atendimento a mais de 79 mil habitantes.
O secretário de Segurança, coronel PM César Roveri, destacou que a nova unidade vai aproximar o Corpo de Bombeiros da população da região e tornar o atendimento mais ágil nas três regionais, de Comodoro, Pontes e Lacerda e Campo Novo do Parecis.
“O Governo do Estado fez esse compromisso e hoje estamos entregando uma unidade com três viaturas, mas que inicialmente teria apenas uma viatura. Esse é compromisso do governo Mauro Mendes que está cuidando e devolvendo o dinheiro que pagamos de imposto ao cidadão. Antes tínhamos regiões esquecidas e hoje não temos mais”, destacou.
O comandante geral do Corpo de Bombeiros, tenente coronel Gledson Rodrigues, destacou a importância da implantação desta nova unidade que vai permitir atendimento mais rápido garantindo a preservação da vida e gerando economia ao Estado.
“O Corpo de Bombeiros realiza um serviço indispensável à população, no salvamento de vidas tanto em situações de acidente, afogamento e até mesmo acidente de trabalho. Com essa nova unidade estamos garantindo a preservação da vida e atendimento mais humano à população. Além disso, o Estado também economiza recursos públicos sem a necessidade de uma viatura percorrer longa distância para atender uma ocorrência”, destacou.
Foram investidos aproximadamente R$ 5 milhões na implantação, estruturação e operação da unidade. Com essa nova entrega, o Corpo de Bombeiros passa a contar com 27 unidades operacionais, distribuídas em 25 municípios, ampliando o atendimento para quase 80% da população mato-grossense.
Fonte: Governo MT – MT
