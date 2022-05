Produtor de leite reduz custos e bate recorde de produção com orientações do Senar/MS

Produtor reformulou rebanho e ampliou ordenha. Produção chegou a 195 litros de leite em um único mês

Com as orientações da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) em Bovinocultura de Leite do Senar/MS, o produtor rural José da Silva Pires, do município de Guia Lopes da Laguna, conseguiu reduzir o número de animais, consequentemente o custo de produção caiu e a produção de leite chegou ao recorde de 195 litros em um único mês. Esse é o case de sucesso da série #TransformandoVidas desta semana.

No primeiro ano de assistência do Senar, Pires tinha 21 animais em lactação e 95 litros de leite por dia. Outras 36 vacas não estavam em lactação. Já no segundo ano, foram 26 vacas produzindo 137 litros por dia, com 31 animais sem produção. Ainda nesse segundo ano de assistência, a propriedade atingiu o recorde de 195 litros de leite em um único mês.

“Antes tirava leite nas águas e na seca não tirava. Depois do Senar eu passei a tirar mais na seca e a produtividade aumentou”, detalha o produtor.

Além da seleção de animais e melhoria na produção de leite, a propriedade passou por mudanças na pastagem. Cerca de 20 hectares foram reformados com plantio de forrageiras. Houve também melhoramento genético do rebanho e o manejo da ordenha também se tornou mais produtivo.

“Tudo na vida da gente muda. Todos os meses temos acompanhamentos. A gente anda o sítio todo, o pasto, o plantio de cana. As orientações são muito importantes. A gente que é da roça pensa uma coisa e o Senar ensina a você fazer conta. Se você fizer certinho o que o técnico orienta é perfeito.”, conclui.

