Várzea Grande
Produtora de Várzea Grande diversifica produção com plantio de maracujá
A produtora Ana Lúcia Morais de Souza, moradora da comunidade São Miguel, no Sadia 3, em Várzea Grande, deu um novo passo em sua trajetória na agricultura familiar. Reconhecida pela premiada produção de queijos artesanais, doces e derivados de leite, esta semana ela inicia uma nova fase com o plantio de mudas de maracujá da variedade BRS FB 200, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), e Empaer.
No total, 150 mudas foram entregues à produtora por meio da Unidade Estratégica Local (UEL), fortalecendo o projeto de diversificação produtiva e estimulando o desenvolvimento da fruticultura em Várzea Grande. As mudas foram trazidas do município de Nova Brasilândia, referência na produção da variedade BRS FB 200, que é de alta produtividade e se adapta bem ao clima da região.
“Essa é uma nova etapa para mim. Sempre trabalhei com leite e seus derivados, mas agora quero ampliar a produção e investir no maracujá. A gente aprende todos os dias e, com o apoio da prefeitura e da Empaer, dá pra ir além. Estou muito animada para ver os primeiros frutos”, conta Ana Lúcia, entusiasmada com a novidade.
O secretário de Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, explica que o projeto integra as ações da pasta voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar.
“Nosso objetivo é expandir a fruticultura entre os produtores de Várzea Grande, diversificando a produção e gerando novas fontes de renda. O caso da Ana Lúcia é um ótimo exemplo, ela já tem uma produção consolidada de queijos e agora começa a cultivar maracujá, agregando valor e sustentabilidade à propriedade”, destaca Amorim.
Segundo o secretário, o plantio do maracujá é inédito no município. A expectativa é que, em seis a sete meses, os primeiros frutos estejam prontos para a colheita. Os parreirais têm vida produtiva de cerca de dois anos, mas a própria produtora poderá multiplicar as mudas a partir das primeiras plantas, ampliando a área cultivada e servindo de modelo para outros agricultores.
O coordenador de Desenvolvimento Rural da secretaria, Leandro Luiz da Silva, e o extensionista da EMPAER, Edson Benedito da Silva ressaltam que o incentivo à fruticultura tem um importante papel social e econômico.
“Estamos buscando alternativas de cultivo que tragam retorno rápido e possam ser absorvidas pelas cooperativas locais e pelo PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O maracujá é uma fruta com alto valor agregado, que tem mercado garantido e abre novas oportunidades de negócio para os produtores familiares”, explica Leandro.
A produção de Ana Lúcia já tem destino certo, será destinada à Coopeveg, cooperativa que fornece alimentos para a merenda escolar do município. O excedente poderá ser comercializado livremente, ampliando a renda da família e fortalecendo a economia local.
“Essa parceria entre a SEMMADRS, Empaer e produtores como a Ana Lúcia mostra o potencial da agricultura familiar várzea-grandense. É assim, com apoio técnico e incentivo à diversificação, que vamos consolidar um novo ciclo produtivo no município”, conclui o secretário Ricardo Amorim.
Galeria de Fotos (2 fotos)
Várzea Grande
Mutirão Fiscal de Várzea Grande já efetuou quase 4 mil acordos
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (Segefaz), já efetuou 3656 acordos no Mutirão Fiscal 2025. Conforme dados da Segefaz, foi negociado R$ 12.919.212,98 (doze milhões, novecentos e dezenove mil, duzentos e doze reais e noventa e oito centavos), deste valor, já foi arrecadado R$ 4.506.131,99 (quatro milhões, quinhentos e seis mil, cento e trinta e um reais e noventa e nove centavos). Os números correspondem do dia (01.10) ao dia (23.10).
Conforme o secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, destacou que a lei sancionada flexibiliza e amplia as possibilidades de adesão e fortalece a parceria entre o poder público e a sociedade. “Nossos atendimentos estão a todo vapor. Essa é uma grande oportunidade para os munícipes e contribuintes ficarem em dia com o nosso Fisco Municipal e iniciarem o próximo ano podendo usufruir de vantagens e descontos em impostos municipais”, ressaltou.
Os atendimentos podem ser realizados, presencialmente, no Paço Municipal, de segunda à sexta-feira das 8h às 17h, no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC). Os munícipes também podem ser atendidos, no posto avançado da Subprefeitura do Cristo Rei ou ainda na Procuradoria Municipal. Também há atendimento, de forma virtual, pelo aplicativo WhatsApp pelo número (65) 98459 – 8124.
Confira as condições especiais do Mutirão Fiscal 2025:
– Pagamento à vista: desconto de 99% sobre multa moratória e juros de mora
– Parcela em até 6 meses: desconto de 85% sobre multa moratória e juros de mora
– Parcela de 7 a 12 meses: desconto de 70% sobre multa moratória e juros de mora
– Parcela de 13 a 18 meses: desconto de 60% sobre multa moratória e juros de mora
Galeria de Fotos (1 foto)
Várzea Grande
Educação autoriza início das obras de reforma e ampliação do CMEI Professora Eleuza Maria Souza Santos
A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer autorizou o início das obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Profª Eleuza Maria Souza Santos, do bairro Parque São João. As obras previstas para serem realizadas no prazo de 180 dias, no valor de R$ 3.051.222,71, em recursos próprios da Prefeitura Municipal.
De acordo com o secretário Igor Cunha, a escola que atualmente conta com 4 salas de aula e atende 86 crianças, após a conclusão das obras vai ampliar o atendimento para até 280 crianças em período integral.
“A ampliação e a revitalização da escola vai possibilitar um salto qualitativo tanto no atendimento como na melhoria da infraestrutura ofertada a alunos, professores e técnicos da Educação” comemorou.
Segundo o secretário, as metas da gestão Flávia Moretti/Tião da Zaeli, além da melhoria na infraestrutura escolar, são o avanço da aprendizagem, a valorização dos profissionais, a evolução, sistematização e agilidade das rotinas administrativas internas da Secretaria de Educação.
O superintendente de Gestão Escolar, professor Gilmar Mussa informou que, estão previstos nas obras de ampliação, a construção de 5 berçários, mais 5 salas de aula, cozinha, lactário, sala de amamentação, lavanderia, rouparia, área de serviço, gabinete para gás, despensa, depósito, banheiros masculino/feminino/PDC, fraldário e parquinho infantil.
Com o início das obras, a equipe técnica vai orientar as demolições e retiradas, observando a infraestrutura, superestrutura, sistema de vedação, revestimento interno e externo, sistemas de pisos internos e externos, divisórias, bancadas e peitoris, esquadrias, pintura interna e externa, instalações hidros sanitárias, instalações elétricas, posta de transformação, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, instalações de gás e sistema de exaustão, combate a incêndio e serviços diversos.
A diretora da escola, professora Maria Conceição Pimentel afirmou que, com o início das obras, as atividades continuarão normais, sem prejuízo ao calendário escolar. Até o término do ano letivo de 2025, as obras da reforma estarão ocorrendo no espaço externo da unidade.
Além do Parque São João, o Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Profª Eleuza Maria Souza Santos atende crianças de 0 a 3 anos dos bairros Engordador, Unipark, Pirineu, Costa Verde e Santa Maria.
Galeria de Fotos (5 fotos)
PM prende mulher por lesão corporal contra o namorado em Porto Alegre do Norte
PM prende mulher por lesão corporal contra o namorado em Porto Alegre do Norte
Produtora de Várzea Grande diversifica produção com plantio de maracujá
Polícia Militar prende homem por estupro de vulnerável em Carlinda
Polícia Militar prende homem por estupro de vulnerável em Carlinda
Segurança
PM prende mulher por lesão corporal contra o namorado em Porto Alegre do Norte
Policiais militares de Porto Alegre do Norte prenderam uma mulher, de 30 anos, por lesão corporal e ameaça, na madrugada...
Polícia Militar prende homem por estupro de vulnerável em Carlinda
A Polícia Militar prendeu um homem de 59 anos por estupro de vulnerável na tarde deste sábado (26.10), no município...
Polícia Civil participa de congresso científico da Unifasipe e ministra palestra sobre práticas investigatórias e inquérito policial
A Polícia Civil participou do Congresso Científico da Unifasipe, ministrando uma palestra voltada a cerca de 200 acadêmicos do curso...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Como Estilo de Vida Pode Proteger a Memória e o Cérebro na Maturida
-
Várzea Grande6 dias atrás
Mutirão Fiscal 2025 disponibiliza canais de atendimento online e presencial
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Comissão de Meio Ambiente do Senado virá a MT para discutir propostas para COP 30
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Inicia hoje prazo para juízes se candidatarem para atuar temporariamente na Segunda Seção do STJ
-
SEGURANÇA6 dias atrás
Polícia Civil participa de assinatura de termo de cooperação de combate e prevenção aos crimes contra administração pública
-
MATO GROSSO6 dias atrás
Prazo para pagamento do Licenciamento de veículos com placa final 0 termina no dia 31 de outubro
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Justiça decide que cartão consignado funcionava como empréstimo e determina revisão dos juros
-
SEGURANÇA6 dias atrás
Nove pessoas são presas durante operação Lei Seca em Várzea Grande