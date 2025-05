Produtora rural de Vera celebra conquistas na produção com apoio do Governo do Estado

No campo, ela planta alimentos, cultiva sonhos e colhe dignidade. Mãe de dois filhos e produtora rural no município de Vera, no norte de Mato Grosso, a 462 km de Cuiabá, Elisandra Vedovatto Hahn, representa mulheres que fazem do cultivo da terra um ato de amor, resistência e esperança. Neste Dia das Mães, sua história ganha destaque como símbolo do impacto positivo das políticas públicas voltadas à agricultura familiar.

Desde 2020, Elisandra e a família estão à frente de uma pequena propriedade onde cultivam banana e outras culturas com o apoio técnico da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) e da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer). Atualmente, a família cultiva 9 hectares com diferentes frutas, como banana, maracujá, mamão, abacate entre outras. Por ano, são produzidas cerca de 100 toneladas de frutas — sendo 60 toneladas de banana e 40 toneladas das demais culturas.

“Eu me considero uma mãe da terra. A gente cuida da lavoura como cuidamos dos filhos: com atenção, paciência e esperança. Meus filhos estão crescendo nesse ambiente de trabalho, aprendendo o valor do esforço e da natureza. E nossos colaboradores que estão com a gente no dia a dia, são parte dessa família também. Cada um tem seu papel na construção desse sonho,” contou Elisandra.



Com planejamento técnico, capacitações e incentivos do Governo do Estado, a propriedade deu um salto de produtividade.

“Recebemos assistência desde o começo. A equipe da Empaer nos ajudou a planejar a produção e organizar os projetos. Da Seaf, recebemos três mil mudas de banana há um ano e meio, e hoje já estamos colhendo. Recentemente, recebemos mais duas mil mudas, que vão aumentar ainda mais a nossa produtividade. Para quem está começando, esse apoio é essencial. Dá confiança, ensina o manejo correto e nos permite colocar um produto de qualidade no mercado, de forma justa e sustentável, ” explicou a produtora.



O governador Mauro Mendes destacou a importância de ações que valorizam a mulher no campo.

“As mães agricultoras são exemplo de força e dedicação. O Governo de Mato Grosso tem investido de forma consistente na agricultura familiar porque acredita que esse setor tem um papel fundamental na segurança alimentar, na geração de renda e no desenvolvimento das comunidades. E quando essas ações chegam até mulheres guerreiras como a Elisandra, temos a certeza de que estamos no caminho certo,” afirmou.

O vice-governador Otaviano Pivetta reforçou o papel da mulher na transformação do campo.“A mulher tem assumido cada vez mais um papel central na produção agrícola, e o nosso trabalho é garantir que essas mães agricultoras tenham as ferramentas e o apoio necessários para prosperar. São iniciativas como essa que ajudam a transformar vidas no campo,” ressaltou.

Para a secretária de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, a história de Elisandra mostra que políticas públicas eficazes geram impacto direto na vida das famílias.

“A Seaf trabalha para atender cada produtora com planejamento, entrega de insumos, capacitação e acesso ao mercado. Queremos que mais mulheres tenham as condições necessárias para realizar seus projetos com autonomia e dignidade, ” destacou.

Já o presidente da Empaer, Suelme Fernandes, lembrou que a presença técnica contínua é decisiva no campo.

“A Empaer caminha ao lado do produtor desde o início. Histórias como a da Elisandra mostram que a assistência técnica, aliada ao apoio institucional, muda realidades. Estamos aqui para orientar, capacitar e fortalecer cada passo do agricultor familiar, ” completou.

Em Mato Grosso, cerca de 70% dos alimentos consumidos pela população são produzidos pela agricultura familiar. Segundo a Empaer, ao menos 104 mil famílias atuam nesse setor no estado. Dentre elas, estima-se que 20% são lideradas por mulheres. Neste Dia das Mães, o Governo do Estado homenageia todas as mulheres que, como Elisandra, são mães da terra, cuidadoras da vida, do alimento e do futuro.

Fonte: Governo MT – MT