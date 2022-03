Produtoras rurais mato-grossenses trocam experiências com empreendedora social da Paraíba

A equipe da Empaer de Mirassol D´Oeste proporcionou a participação de produtoras rurais na palestra da empreendedora social e líder comunitária Luciana Balbino. O grupo ouviu como a comunidade com 600 habitantes, Chã de Jardim, localizada no município de Areias, a 118 km de João Pessoa (PB), criou um ecossistema econômico que beneficiou pequenos agricultores, artesãs e jovens.

Ocorrida nesta terça-feira (29.03), em Santo Antônio do Leverger (a 34 km de Cuiabá), a iniciativa foi promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e faz parte da qualificação de lideranças para o desenvolvimento regional do programa Pró-Pantanal.

Na plateia, entre as 36 produtoras de Mirassol D´Oeste, moradores da comunidade Morrinhos, Barranco Alto e de Santo Antônio do Leverger que atentos escutaram Luciana sintetizar sua trajetória que começou aos dois anos de idade e vem casar com a dificuldade vivida pela sua comunidade, que ao invés de deixar o local e, junto de moradores passaram a contribuir e se tornar referência nacional.

Em sua explanação, ela conta que decidiram ficar, mas para viver com dignidade e não passar necessidade. Foi então que decidiram usar o turismo como ferramenta. “Tudo começou com caminhadas e trilhas no Parque Estadual Pau Ferro, veio os piqueniques, sessões de relaxamentos, vendas de produtos produzidos pela comunidade e foi tomando proporção”.

Segundo Luciana, a cada sugestão e criticas as atividades iam se consolidando. Logo em seguida, as ações foram direcionadas as mulheres sendo incentivadas no artesanato que veio agregado com as oficinas. “Hoje proporcionamos ao turista vivenciar a experiência do turismo criativo que está associado à história da localidade”.

Atualmente, Chã de Jardim é case de sucesso nacional e internacional pelos atrativos, empreendedorismo e pela transformação da comunidade que continua desenvolvendo novas iniciativas jamais pensadas pelos moradores.

Para a produtora do Projeto de Assentamento Margarida Alves, Rita Julia de Souza Zocal, foi uma experiência única que irá levar para a vida e de seu grupo de mulheres que trabalha com o mesocarpo do babaçu na produção de farinha, em Mirassol D´Oeste. “Estamos à frente de um grupo de mulheres que precisam diariamente ser motivadas e valorizadas. A palestra trouxe um animo e a certeza que estamos no caminho certo”.

Mesma opinião de Maria Alves Miranda, proprietária do Rancho Novo Horizonte, em Mirassol D´Oeste. “Já tinha participado de uma palestra da Luciana e fiquei encantada. Pela segunda vez, ela reforça o quando a união faz a força”.

O turismólogo da Empaer, Robson Junior Hartmann, explica que junto a produtores rurais e empreendedores vem buscando fomentar o turismo rural na região de Mirassol D´Oeste. “Logo que soube da palestra da Luciana Balbino, fui atrás para buscar meios e proporcionar essa experiência as produtoras da região que ficaram encantadas com a saga e a persistência da comunidade Chã de Jardim”.

Segundo Robson, não mediu esforços para buscar parceiros para viabilizar a viagem. Ele destacou o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável – Centro de Referência Social (Cras), no transporte e alimentação. “Buscamos ajuda e fomos atendidos”.

Também participaram da palestra a prefeita de Santo Antônio do Leverger, Francieli de Magalhães, a vice-prefeita, Giseli Ribeiro, vereadores, secretários municipais, equipe da Empaer do Escritório Local e da Central.

Foto: Empaer