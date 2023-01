Produtores assinam termo de adesão ao projeto Biolodo e comemoram apoio da Prefeitura de Cuiabá

Mais 13 produtores do Assentamento 21 de Abril, zona rural da capital, assinaram, na manhã desta quinta-feira (12), o termo de adesão ao projeto ‘Biolodo’, uma iniciativa da gestão Emanuel Pinheiro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SMATED), que tem como premissa transformar o lodo biossólido produzido pelas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) em adubo rico em nutrientes, principal matéria-prima utilizada no manejo da agricultura familiar.

A ação, vigente na administração atual desde 2022, teve sua eficácia comprovada na prática via projeto-piloto desenvolvido no sítio Nossa Senhora Aparecida, no plantio de Capim Açu, fomentando a adoção de medidas sustentáveis, reduzindo os danos causados ao meio ambiente, resultado de uma parceria com a Águas Cuiabá e a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer-MT).

O titular da SMATED, Francisco Vuolo, explicou que esta é uma das frentes de trabalho do programa integra o ‘Pra Frente Cuiabá’, com a finalidade de valorizar as famílias que vivem no campo, oportunizando condições ideais de sobrevivência e, consequentemente, da geração de emprego e renda. “Precisamos fazer com que os alimentos cheguem de forma correta à mesa dos consumidores e isso não se faz sozinho, precisamos da ajuda de parceiros, para alavancar os resultados positivos cada vez mais. Precisamos fazer com que o Poder Público que arrecada os impostos, possa devolver aos seus patrões, representado por cada um de vocês que estão aqui hoje, fazendo acontecer em todos os cantos, aperfeiçoando todas as cadeias produtivas”, declarou.

Em nome da concessionária administradora do saneamento básico regional, o coordenador de qualidade, André Borges, relatou que o sentimento da organização é de pleno otimismo, possibilitando a conquista de excelentes avanços. “Muito mais que embasamentos teóricos é preciso fornecer suporte técnico, galgando muitas outras vitórias em prol da busca pelo equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais e a sociedade. Estamos muito contentes em fazer parte desse grande projeto e tenho certeza que temos muito a comemorar daqui para frente”, completou.

O produtor no ramo de laticínios, Ildebrando Batista de Oliveira, aproveitou para enfatizar as características do novo insumo, concentrando todos os nutrientes em um único produto. “Estamos contentes com o Biolodo. Ele já vem com tudo que precisamos, adubo, calcário, pronto para plantar”, disse.

A secretária-adjunta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS), Ana Paula Morelli e o líder comunitário local, Francisco Ferreira, também participaram da atividade.