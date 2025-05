Produtores param para cobrar solução do governo diante de endividamento recorde

Agricultores do Rio Grande do Sul iniciaram, nesta terça-feira (13.05), uma mobilização por tempo indeterminado para pressionar o governo federal a resolver o endividamento recorde do setor, que já ultrapassa R$ 73 bilhões. Os manifestantes exigem a securitização das dívidas ou, ao menos, a prorrogação imediata dos prazos com condições viáveis de pagamento.

O movimento ocorre em várias regiões do estado, com concentração de tratores e máquinas agrícolas em pontos próximos a rodovias. A ação é pacífica, mas o recado é direto: sem produto para vender, os produtores não têm como pagar o que devem. E denunciam que cooperativas de crédito vêm impondo condições abusivas e ignorando as regras do crédito rural.

A crise, já alimentada por anos de estiagem, se agravou após a enchente histórica que devastou lavouras, estruturas e comprometeu a próxima safra. Muitos produtores não conseguiram renegociar suas dívidas, e os que conseguiram, o fizeram com juros ainda mais altos.

A mobilização ganhou força durante a Expojoia, no noroeste do estado, onde uma audiência pública no Senado contou com a presença do senador Luís Carlos Heinze (PP-RS), defensor da proposta que alonga os débitos por até 20 anos.

“O campo precisa de prazo, não de pressão bancária. Ou reestruturamos as dívidas, ou deixamos milhares pelo caminho”, declarou o senador.

Os organizadores afirmam que o protesto continua até que o governo apresente uma solução concreta. O clima é de urgência — e de resistência.

Fonte: Pensar Agro