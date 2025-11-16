MATO GROSSO
Produtos de Mato Grosso lotam estande do Consórcio da Amazônia Legal na COP30
Com raízes que perpassam gerações no cultivo de ervas medicinais advindo do bisavô curandeiro, perpassando pelo avô e pai, Jacira Corrêa Sarate é descente de escravos e até hoje mora na comunidade quilombola Mata Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento. “Meu pai sempre disse que eu tinha uma missão: a cura. Quando é uma missão você não escapa, cedo ou tarde tem que cumpri-la”, avalia, quase que contando a própria história. Com a morte do pai, ela teve de vencer o desafio de manter os produtos de ervas voltados à cura. Reconhecida nacionalmente, com participação em feiras em São Paulo e outras regiões fora de Mato Grosso, Jacira é figura carimbada nas feiras promovidas pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), em parceria com a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), pelo Estado.
Como não poderia deixar de ser, os produtos dela, escolhidos minuciosamente, estão expostos na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), um dos principais eventos globais sobre o tema, que neste ano é realizado em Belém (PA). Jacira enviou licor de casca de Jatobá, cravinho do serrado, garrafada “Cura Tudo”, gin do Serrado, o comemorado Suplemento Natural à base de Batata Doce, Pomada Natural e a concorrida paçoca de pilão.
Ela está entre 15 produtores de pequena escala da agricultura familiar de Mato Grosso selecionados para enviar ao menos uma amostra da produção na COP 30, no estande do consórcio da Amazônia Legal, composto pelos nove Estados que integram o território amazônico. “É Mato Grosso representado na COP 30 pela agricultura familiar. São agricultores, como das comunidades tradicionais, quilombola, indígenas, que produzem o primeiro café indígena de Mato Grosso. Há produtos da floresta, como Castanha do Brasil, produtos do Cumbaru, do Pequi, do Jatobá. Também foi levado mel também, e é importante para a visibilidade na agricultura familiar. É um evento internacional que tem vários países, todo mundo está de olho na Amazônia e nosso Estado faz parte disso”, explica o técnico da Seaf/Empaer, Geraldo Donizete Lúcio.
O encontro reúne líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para discutir ações de enfrentamento às mudanças climáticas.
Entre os selecionados, também está a Águas Claras Cachaçaria, do Sítio Santa Rita, em São José do Rio Claro, que enviou as cachaças “Amburana” e “Carvalho Europeu”, além dos licores de canela e café. Da fazenda Nossa Senhora do Carme, em Poconé, a BioMendies Mel do Pantanal optou por enviar Mel, Extrato de Própolis e licores de canela e Café, produzidos na fazenda Nossa Senhora do Carmo, em Poconé. Situada em Cáceres, a Apiários Turbino aposta no mel e no mel do própolis para conquistar o público da COP30.
A Aldeia Massepô, da Terra Indígena Utimina, enviou o Café Indígena Robustas Amazônico Especial, Torra Média. Trata-se do primeiro café indígena de Mato Grosso. Indígenas da etnia Umutina, em Barra do Bugres, começaram a embalar para comercialização o café produzido com suporte do Governo de Mato Grosso. Eles estão investindo na cultura depois de receberem mudas, kits de irrigação e uma patrulha mecanizada do programa MT Produtivo Café, da Seaf.
Conforme o cacique Felisberto Copodonepá, a produção representa um avanço significativo para a agricultura familiar indígena. Trata-se da nova fonte de renda para a comunidade. “A gente recebeu mudas de café e três kits de irrigação. Recebemos 3,6 mil mudas de café e, no ano passado, também recebemos uma patrulha, que é um trator com grade”, destacou o cacique.
O Armazém do Serrado CoopAmsal, da Comunidade Agrícola das Palmeiras, em Santo Antônio do Leverger, priorizou os produtos Colorau, Cappuccino de Babaçu, Castanha de Baru, Açafrão da Terra, Gergelim e o Shake de Babaçu com Chocolate. “O shake de babaçu é resultado de um delicioso e nutritivo preparado feito de mesocarpo do coco do babaçu e do cacau 100%, O produto não contém glúten, nem açúcar, e é rico em fibras”, destaca a produtora Cristiana Almeida Rodrigues Canabrava.
A Delícias da Vó Rikka, de Várzea Grande, apostou na produção de peta caseira, bolacha caseira com suspiro, batata chips, gergelim, e shake de babaçu com chocolate. “As petas caseiras são produzidas artesanalmente, ainda em pequena escala, com polvilho doce de secagem ao sol, óleo de soja, sal e ovos de galinha. Há petas de tempero especial, como cebola, alho e salsa, queijo pimenta ou multigrãos (chia, linhaça, quinoa e gergelim)”, ressaltam os produtores Osmar Beckmann, Alvina Cristina Beckmann, Eder Beckmann e Alyssandra Aparecida de Souza Beckmann.
Já o Ateliê Muzzas Morenas, de Cuiabá, enviou para a COP30 bonecas de pano, comadre Nhára e Xó Dito e a Doces Campo Alegre Produtos, de Nossa Senhora do Livramento, aposta nas rapaduras de leite, de leite com coco de babaçu, além de doce de leite, doce cachorrada e manteiga de garrafa para conquistar o público. O Empório Serra Pantaneira, de Nossa Senhora do Livramento, enviou itens como cachaças artesanais, licores de frutas e banana chips.
De Alta Floresta, a Castanhaf Castanhas do Brasil comercializa no evento tâmara recheada com castanha do Brasil e cobertura de chocolate, castanha sabor alho, castanha picante, doce de banana e banana passou da Amazônia. A Hidromel Castilho Med, de Sinop, enviou à COP 30 hidromel silvestre e hidromel do Cipó Uva. A Bee Produts e Phyto Dom Querino, da Serra das Laranjeiras, em Cuiabá, mandou casca do Jatobá, farinha da casca do fruto do Jatobá, capuccino de Jacobá, semente (pérola) do Jatobá, melicor com especiarias, melicor com Jabotá e mel. A Rapadura Temporas, por sua vez, disponibiliza durante a COP rapaduras de cana, leite, coco de babaçu e rapadura de mamão. As iguarias são produzidas na chácara Engenho Doce, em Rosário Oeste.
Os produtos mato-grossenses foram transportados pela Casa Civil. A produtora de raízes Jacira Sarate já comemora encomendas de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Colíder e Terra Nova do Norte, entre outras regiões. “Já tenho meus clientes fixos, encaminho por Sedex”, conclui.
Corpo de Bombeiros realiza atendimento a vítimas de acidentes de trânsito registrados durante a madrugada de sábado
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na madrugada deste sábado (15.11), duas ocorrências de acidente de trânsito com vítimas presas às ferragens, registradas em diferentes municípios do Estado.
A primeira situação foi registrada por volta das 00h19, quando a equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) foi acionada para atender um acidente no cruzamento da Avenida das Figueiras com a Avenida André Maggi, em Sinop (479 km de Cuiabá).
No local, os militares constataram que uma caminhonete havia colidido com uma árvore, deixando uma mulher presa às ferragens no banco do passageiro, com ferimentos na região da perna.
Para retirá-la, a equipe utilizou técnicas de desencarceramento, procedimento que durou cerca de 20 minutos. Durante todo o atendimento, a vítima permaneceu consciente e orientada. Após ser retirada, a mulher foi imobilizada e encaminhada ao Hospital Regional.
Já a segunda ocorrência aconteceu às 2h40, na BR-070, no trecho entre Primavera do Leste e Poxoréu. A equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) recebeu um chamado da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para socorrer uma vítima que havia ficado presa às ferragens de um veículo.
Ao chegar, os militares verificaram que se tratava de um caminhão carregado com garrafas de água mineral, que havia caído em um buraco no canteiro central do trevo.
Para liberar a perna da vítima, que estava presa junto ao câmbio, foram realizados cortes no banco do motorista com o desencarcerador, abrindo espaço para o resgate. O condutor apresentava fratura de fêmur direito e escoriações pelo corpo.
Com o uso de prancha rígida, o homem foi retirado das ferragens e ficou aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Durante toda a ocorrência, a PRF prestou apoio na sinalização e segurança do local.
“Mato Grosso vai impressionar cada vez mais o Brasil”, afirma Mauro Mendes
O governador Mauro Mendes afirmou que Mato Grosso vai impressionar cada vez mais o Brasil com grandes eventos como o da Stock Car.
Na noite deste sábado (15.11), foi realizada a primeira corrida noturna da história da Stock Car no país, no Autódromo Internacional do Estado, no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá.
O evento reuniu público de mais de 25 mil pessoas, com ingressos distribuídos gratuitamente pelo Governo do Estado.
“Nosso estado, que é muito conhecido pelo agronegócio, agora passa a ser reconhecido também por fazer grandes eventos. O show do Guns N’ Roses há poucos dias, agora esse espetáculo do automobilismo… e tem muita coisa por vir. Mato Grosso vai cada vez mais impressionar o Brasil”, relatou.
A pista, inaugurada para a etapa, é a primeira do Brasil com iluminação completa para competições. São 4,5 km de extensão, 13 curvas e duas retas — de 670 m e 750 m — seguindo normas das federações internacionais de automobilismo e motociclismo.
A iluminação conta com 128 torres metálicas e 768 refletores. Além da Stock Car, o público assistiu às corridas do TCR South America Banco BRB, TCR Brasil Banco BRB e Turismo Nacional.
“Muitos profissionais e até os pilotos disseram que esse é um dos melhores autódromos agora do Brasil, e com potencial, quem sabe, de estar entre os melhores do mundo. Chegaram a comparar com pistas consagradas como de Dubai e de Bahrein”, contou.
O governador reforçou que as obras no autódromo continuam para que algumas estruturas montadas de forma provisória para o evento se tornem definitivas.
“Nós vamos agora, nas próximas etapas, terminar as obras civis: os boxes definitivos, camarotes, centro médico, torre de controle, as próprias arquibancadas, que serão definitivas. E isso vai acontecer num prazo aproximado de um ano, sempre querendo performar dentro daquilo que estabelece o contrato. Teremos o maior prazer em receber a Stock Car de volta e outras categorias, porque foi um espetáculo para nós”, concluiu.
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
