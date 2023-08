Professoras da rede estadual são semifinalistas de prêmio nacional de arte

A extensão da Avenida Parque do Barbado, em Cuiabá, vai proporcionar melhorias para o trânsito da Capital e mais qualidade de vida para os moradores da região. A obra foi vistoriada nesta quarta-feira (30.08) pelo governador Mauro Mendes e o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

Segundo o governador Mauro Mendes, dentre a extensa lista de obras do Governo do Estado em Cuiabá, essa uma das principais. “O trânsito é um elemento fundamental para a população. Essa é uma via que vai impactar diretamente na fluidez dos carros, permitir um deslocamento mais rápido e melhorar a qualidade de vida de todos”, afirmou.

Com 700 metros de extensão, o prolongamento da Avenida Parque do Barbado vai ligar a Avenida das Torres até a Estrada do Moinho. Mas, além disso, vai permitir um acesso mais rápido para que todos os motoristas que trafegam pelas avenidas Jurumirim e Trabalhadores cheguem até a Avenida Fernando Côrrea e depois possam seguir até a ponte Sergio Motta.

Outro benefício da obra é a canalização do Córrego do Barbado no trecho localizado entre os bairros Renascer e Pedregal. Inicialmente, apenas um trecho de 160 metros do córrego seria fechado. No entanto, o projeto foi adequado e toda a extensão será coberta, para trazer melhorias para a população e evitar desapropriações. Ao todo, o Governo de Mato Grosso está investindo R$ 26,7 milhões na obra.

“Estamos resgatando a dignidade das famílias que vivem aqui, pessoas que há 40 anos vivem com o mau cheiro, animais peçonhentos, alagamentos e outros problemas. Essa obra também vai servir a comunidade, porque será iluminada com LED, terá ciclovia, espaço para prática de atividades esportivas”, afirma o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

A Avenida contará com duas pistas para carros de cada lado, duas faixas de ciclovia, calçamento e iluminação em LED.

No momento, a obra está com 44% de execução. O prazo contratual para a entrega da obra é em abril de 2024, no entanto, segundo o governador Mauro Mendes, a empresa está mobilizada para finalizar os serviços ainda neste ano.



Serão construídas ainda uma rotatória, no local onde hoje fica uma ponte que liga o Pedregal e o Renascer, além de outra grande rotatória no encontro com a Avenida das Torres.

Acompanharam a vistoria os secretários de Estado: chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, de Segurança Pública, coronel César Augusto Roveri, de Educação, Alan Porto, de Assistência Social e Cidadania, Grasielle Bugalho, de Comunicação, Laice Souza, o comandante-geral da Polícia Militar, comandante Alexandre Mendes, e vereadores Dilemário Alencar e Felipe Corrêa.

Fonte: Governo MT – MT