Professores aperfeiçoam técnicas de aprendizagem para as séries iniciais

Trinta e cinco professores de Cuiabá participaram, na quinta-feira (26), de um curso de capacitação para aperfeiçoar as técnicas de aprendizagem destinadas aos estudantes das séries iniciais. As aulas, nos períodos matutino e vespertino, ocorreram no Centro de Formação, localizado na Avenida Beira Rio, sede da antiga Faculdade Unirondon.

A capacitação é um desdobramento do programa Alfabetiza MT, uma parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e o Governo do Estado, voltada à alfabetização de crianças matriculadas nos primeiros anos do ensino fundamental.

No curso, os professores aprendem as melhores técnicas para desenvolver a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática. Isso envolve a identificação de letras entre desenhos, números e outros símbolos gráficos, letras do alfabeto, formas de grafia de uma mesma letra ou palavra, identificação de rimas, contagem de sílabas das palavras, entre outros conteúdos.

A proposta é melhorar os índices de alfabetização por meio da oferta de material didático, capacitação de professores, acompanhamento do desempenho dos alunos e incentivos financeiros para as escolas que apresentarem bons resultados.

“É uma capacitação que será realizada mensalmente. Todos os professores participaram de atividades complementares para auxiliar na prática pedagógica. A meta é que todas as crianças sejam devidamente alfabetizadas até o segundo ano, quando já estão com sete anos, reduzindo a evasão escolar”, destaca a professora Thatiany Soares Correa, ponto focal do projeto.

Uma das mentoras do curso, a professora Eliane de Alves Batista de Almeida, avalia que o conteúdo é bastante válido para o aperfeiçoamento da aprendizagem. “É muito agregador porque nós conhecemos a realidade da rede pública de ensino e desenvolvemos ações com a equipe gestora”.

“É uma formação com base em conhecimento. Um trabalho sincronizado que é desenvolvido para o melhor aprendizado das nossas crianças”, afirma a professora Marcilene Costa Ribeiro.

#PraCegoVer

A foto ilustra professores participantes do curso de capacitação numa sala de aula posando para uma foto. Há mais de 30 professores na imagem, composto majoritariamente por mulheres.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT