Professores de Cuiabá são qualificados para métodos de aprendizagem com desenhos

Professores e técnicos da Secretaria Municipal de Educação (SME), vinculados à Prefeitura de Cuiabá, participam nesta semana de um curso de formação continuada voltado ao aperfeiçoamento da alfabetização de crianças matriculadas nas escolas e creches, a partir da produção de desenhos, jogos e outras atividades lúdicas.

Trata-se de uma parceria do Município com o sistema Solução Contagie. O projeto é realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso, nos períodos matutino e vespertino. Em uma semana, serão qualificados, em média, 2,4 mil profissionais.

Uma das metas é desenvolver nas crianças a consciência fonológica, que é a habilidade metalinguística de perceber e manipular os sons da fala — como sílabas e fonemas —, entendendo que as palavras são compostas por unidades sonoras distintas.

Essa capacidade é crucial para a alfabetização, pois ajuda as crianças a reconhecer e segmentar os sons que formam as palavras, facilitando a aprendizagem da leitura e da escrita.

“São desenvolvidos jogos com ludicidade, por meio de interações e brincadeiras, visando ao melhor aprendizado da criança”, explica a professora Eliane Alves, uma das mentoras do curso.

A pedagoga e formadora do Contagie, Letícia Palmer, detalha o funcionamento do curso de formação continuada: “São oficinas de brincar com letras para consolidar a base da alfabetização. É um trabalho desenvolvido para que a criança chegue ao 1º ano do ensino fundamental em pleno processo de alfabetização.”

As atividades são realizadas em quatro salas. O Grupo 1 aborda o tema “A organização dos espaços para os bebês: como posso criar estímulos potentes? O que é o cesto dos tesouros?”

O Grupo 2 trata do tema “A organização dos espaços para crianças de 2 anos: como posso criar estímulos potentes? O que são os jogos heurísticos?”

O Grupo 3 aborda o tema “Brincadeiras Cantadas”, e os Grupos 4 e 5 trabalham a “Oficina de jogos para brincar com letras”.

A técnica em Desenvolvimento Infantil Anair dos Santos Nascimento, que atua no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Névio Lótufo, localizado no bairro Centro América, considerou o evento produtivo:

“Já percebi que estou melhorando minha dinâmica a partir destas atividades e da troca de experiências com profissionais da educação.”

#PraCegoVer

A foto ilustra professores sentados e apoiados em mesas, prestando atenção a uma palestra.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT