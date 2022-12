Professores deverão orientar alunos sobre prova que avaliará ensino

Coordenadores e assessores pedagógicos da rede estadual de educação estão recebendo as orientações para aplicação da Avaliação Diagnóstica do Ensino Estadual de Mato Grosso. A prova acontecerá nos dias 29 e 30 deste mês, em 469 escolas urbanas, 12 de campo e duas unidades quilombolas, envolvendo 163.240 estudantes. A orientação é desenvolver atividades até a data da avaliação para manter os alunos tranquilos e familiarizados com o formato da prova. A iniciativa foi lançada pelo Governo do Estado no dia 10 deste mês, no programa Avalia-MT.

“É uma ação estratégica do Governo do Estado, que será desencadeada pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed) da Universidade Federal de Juiz de Fora com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes. Mas contamos com a responsabilidade do assessor pedagógico e coordenadores para acompanhar e garantir a qualidade e a segurança do processo avaliativo”, destacou Kilwangy Kya Kapitango-a-Samba, assessor de política de pós-graduação e pesquisa educacional, da Seduc e coordenador da ação em Mato Grosso.

Serão aplicadas provas de Língua Portuguesa e Matemática e no caso dos quilombolas e da educação no campo, também um questionário socioeconômico. Para deixar os alunos tranquilos, a orientação é de que os professores desenvolvam atividades semelhantes as avaliações conhecidas, como a Prova Brasil, por exemplo, nesses dias que antecedem a prova.

Na Escola Estadual Senador Azeredo, em Cuiabá, os professores encabeçaram a ideia e estão explicando a dinâmica do conteúdo, orientando os alunos com modelos similares à Avaliação Nacional da Alfabetização e Prova Brasil, para que se identifiquem com a avaliação e encarem com naturalidade a Avaliação Diagnóstica do Ensino Estadual de Mato Grosso, no final do mês. Eles também estão se adaptando a responder por meio de gabarito.

“No começo os professores estranharam a aplicação da avaliação em Mato Grosso, tendo em vista que existem avaliações nacionais que dão um norte sobre o nível dos estudantes. Mas os profissionais compreenderam a importância da iniciativa para que medidas sejam tomadas de acordo com a realidade da escola. Assim, estão ajudando os alunos”, frisou Geander Franco de Araújo, coordenador pedagógico do período vespertino na Escola Senador Azeredo.

Participarão da prova alunos do 2º, 4º, 6º e 8º anos do Ensino Fundamental e 1º e 2º do Ensino Médio.

Diagnóstico

A avaliação educacional visa produzir informações sobre determinada realidade e está diretamente relacionada ao cotidiano das ações educativas na escola. Os professores estão acostumados a aferir o aprendizado dos alunos através de diversos instrumentos, como observações, registros e provas. E assim indicam o que precisa ser feito para que os objetivos dos processos de ensino e aprendizagem sejam concretizados nas ações pedagógicas.

Nesse sentido, segundo Kapitango, a Adepe-MT tem por finalidade, a partir das informações produzidas, que ações mais consistentes e condizentes com a oferta de uma educação de qualidade sejam desenvolvidas e promovam assim, a equidade de oportunidades educacionais. E proporcionará aos gestores a reformulação de políticas educacionais.

Fonte: GOV MT