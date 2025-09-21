Cuiabá
Professores recém contratados passam por qualificação para reforço de aprendizagem
A Prefeitura de Cuiabá concluiu na sexta-feira (19) a segunda etapa da qualificação de 162 professores recém contratados que já trabalham na recomposição de aprendizagem das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática nas escolas públicas de Cuiabá.
A segunda etapa da formação, destinada aos professores que lidam diariamente com crianças de 7 a 11 anos, ocorreu no auditório Maestro China, localizado na sede da Secretaria Municipal de Educação (SME), no bairro Bandeirantes. Pela manhã, participaram 81 professores. No período vespertino, a mesma quantidade de professores. Todos assistiram a uma palestra conduzida pelo professor Paulo César Magri, que também é pedagogo, pós-graduado em metodologia do ensino da matemática, palestrante e escritor.
“Cuiabá tem a meta de avançar no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Por isso, a qualificação dos professores é muito importante. Quanto mais qualificado o profissional, melhor será o aprendizado em sala de aula”, afirma o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.
A qualificação dos professores visa ao melhor desempenho dos estudantes da rede pública nas provas do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica).
Trata-se de uma avaliação realizada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que medirá o conhecimento dos estudantes matriculados no 2º, 5º e 9º ano.
As provas deverão ocorrer no período de 20 a 31 de outubro deste ano.
A professora Thatiane Correa, mentora da aprendizagem e ponto focal do programa “Um Giro Pela Aprendizagem”, ressaltou a importância da qualificação. “É um compromisso da Secretaria Municipal de Educação em oportunizar todas as condições de trabalho aos professores. As escolas com crianças matriculadas do 2º ao 5º ano receberão estes profissionais nos próximos dias. A capacitação e o diálogo será permanente visando os melhores resultados nas escolas”.
A Secretaria Municipal de Educação mantém desde 19 de agosto à execução do programa “ViraEduc 100 Dias”, destinado a intensificar o ensino de Língua Portuguesa e Matemática em cada uma das 82 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica).
A foto ilustra professores sentados em cadeiras almofadas de cor cinza em um ambiente de auditório. Todos estão prestando atenção numa palestra.
Escolas de Cuiabá farão prova com 28 mil estudantes visando avaliação do SAEB
Começa nesta segunda-feira (23) à aplicação de provas intensivas aos estudantes das escolas municipais de Cuiabá, com idades entre 7 e 14 ano. Até terça-feira (23), estudantes matriculados em cada uma das 82 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) serão submetidos a avaliações de Língua Portuguesa e Matemática. Serão 40 questões de multípplas e escolhas e também questões abertas em cada uma das disciplinas.
Trata-se de mais um ciclo do programa Giro pela Aprendizagem, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação para avançar nas políticas de alfabetização infantil.
As provas visam preparar os estudantes do 2º ao 5º ano para o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), exame nacional que mede a qualidade da educação no Brasil e será realizado em outubro. Já os estudantes do 3º, 4º e 9º ano farão avaliações de mensuração.
As provas ocorrerão simultaneamente nas 82 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica), nos períodos das 7h às 11h e das 13h às 17h. Serão duas horas destinadas à avaliação de Língua Portuguesa e outras duas horas à de Matemática. Neste mesmo período, cada aluno também deverá responder a seis questões dissertativas: três relacionadas a Português e três a Matemática.
O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, orienta que as famílias se atentem às datas para evitar que os alunos faltem, já que as avaliações são consideradas de extrema importância para o desenvolvimento escolar. “É muito importante que a comunidade escolar participe, que os pais ajudem, levem as crianças às escolas e não deixem faltar. Essas avaliações são feitas para medir o conhecimento e auxiliar cada criança nas etapas de aprendizagem”, ressaltou.
A professora Thatiany Soares Correa, mentora do programa Giro pela Aprendizagem e ponto focal, também destaca a importância da participação dos pais em garantir a presença dos filhos nos dias de avaliação.
“Contamos que todos participem deste momento e que não sejam registradas faltas. Isso porque, a partir dos resultados, vamos verificar a aprendizagem das nossas crianças e, assim, identificar o que pode ser aperfeiçoado”, afirmou.
Entenda
Mensuração na educação é o processo de avaliar e quantificar o conhecimento, as habilidades e as atitudes dos alunos, bem como a qualidade do ensino e do sistema educacional como um todo, usando instrumentos como testes, provas e indicadores. É um componente fundamental da avaliação educacional, servindo para diagnosticar o aprendizado, fornecer feedback, traçar metas de qualidade e orientar políticas públicas educacionais, como o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).
A avaliação intensiva na educação básica é um conjunto de provas externas em larga escala que aplicam testes de Língua Portuguesa e Matemática, juntamente com questionários socioeconômicos. O objetivo é diagnosticar a qualidade da educação, identificar lacunas de aprendizagem e desigualdades, além de subsidiar a formulação de políticas públicas eficazes para o aprimoramento do sistema educacional.
Prefeitura de Cuiabá reforça atuação em defesa dos animais e combate às queimadas
A Prefeitura de Cuiabá marcou presença na reunião mensal do Grupo de Trabalho da Causa Animal, realizada nesta semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). O encontro, na quinta-feira (18), que discutiu temas como “Queimadas e a ação dos Bombeiros” e o “Summit Animal”, reuniu autoridades municipais, além de membros da sociedade civil organizada, para debater políticas de bem-estar animal e estratégias de prevenção às queimadas, que ameaçam a fauna e o meio ambiente da região.
A secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, a diretora de Bem-Estar Animal, Morgana Thereza Ens, e o secretário municipal especial de Defesa Civil, coronel Alessandro Borges, representaram a Prefeitura de Cuiabá, destacando o compromisso da gestão municipal com ações integradas e inovadoras.
Ações da Prefeitura: fiscalização, tecnologia e prevenção
Juliana Palhares detalhou as iniciativas da Prefeitura no combate às queimadas e na proteção animal. Entre elas, a fiscalização de lotes urbanos abandonados, o programa “Fiscaliza e Cuida” e a implementação do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), que moderniza a comunicação entre secretarias. A secretária também citou o Sistema de Ocorrências de Queimadas, desenvolvido em parceria com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e CIOSP, garantindo agilidade na resposta.
Na área animal, Palhares ressaltou a plataforma Web Denúncia, que permite à população registrar maus-tratos com georreferenciamento, fotos e vídeos, e acompanhar o processo online. “A tecnologia, aliada à fiscalização, garante aplicação uniforme da legislação municipal e eficiência nas ações”, afirmou.
Morgana Ens reforçou a importância da atuação conjunta entre secretarias e entidades da sociedade civil, ressaltando que o atendimento rápido e a visibilidade das ações são fundamentais para conscientizar a população e punir infratores. Ela destacou também a criação de um plano de contingência para emergências envolvendo animais, que garante prevenção e respaldo documental.
O coronel Alessandro Borges, da Defesa Civil, lembrou que as queimadas impactam diretamente a fauna e animais domésticos. Ele destacou que ações integradas com o Corpo de Bombeiros, fiscalização de terrenos, conscientização em escolas e comunidades, e reforço de efetivo contribuíram para a redução de focos de calor e melhoria da qualidade do ar. O secretário anunciou ainda o teste do sistema Defesa Civil Alerta, que enviará mensagens para celulares em áreas de risco a partir de sábado, 27.
Resgate de canil clandestino evidencia negligência
Durante a reunião, Morgana Ens relatou o resgate de 69 cães e 326 roedores de um canil clandestino no Centro-Sul. Os animais viviam em condições precárias e receberam atendimento emergencial. A Prefeitura promoveu pré-cadastro de adoção e garante castração e lares temporários responsáveis, reforçando a fiscalização contra criadores irregulares.
Participação de outros órgãos
O evento contou com representantes do CRMV, IBAMA, Corpo de Bombeiros e da sociedade civil. Eles reforçaram a importância da união entre órgãos públicos e da população para fortalecer políticas de proteção animal e combate às queimadas.
União de esforços
O consenso entre os participantes foi claro: políticas eficazes de proteção animal e combate às queimadas exigem integração entre órgãos públicos e engajamento da sociedade civil. A Prefeitura de Cuiabá, por meio de suas secretarias e programas, mantém-se à frente dessas ações, promovendo a conscientização, a fiscalização e a proteção da fauna e do meio ambiente.
A imagem que ilustra a matéria mostra os representantes das secretarias que participaram da reunião na ALMT.
Corpo de Bombeiros combate 9 incêndios florestais neste domingo (21)
Projeto de escola estadual em Cáceres torna aprendizado em inglês mais atrativo e aumenta engajamento dos alunos
