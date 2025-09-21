Professores recém contratados passam por qualificação para reforço de aprendizagem

A Prefeitura de Cuiabá concluiu na sexta-feira (19) a segunda etapa da qualificação de 162 professores recém contratados que já trabalham na recomposição de aprendizagem das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática nas escolas públicas de Cuiabá.

A segunda etapa da formação, destinada aos professores que lidam diariamente com crianças de 7 a 11 anos, ocorreu no auditório Maestro China, localizado na sede da Secretaria Municipal de Educação (SME), no bairro Bandeirantes. Pela manhã, participaram 81 professores. No período vespertino, a mesma quantidade de professores. Todos assistiram a uma palestra conduzida pelo professor Paulo César Magri, que também é pedagogo, pós-graduado em metodologia do ensino da matemática, palestrante e escritor.

“Cuiabá tem a meta de avançar no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Por isso, a qualificação dos professores é muito importante. Quanto mais qualificado o profissional, melhor será o aprendizado em sala de aula”, afirma o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.

A qualificação dos professores visa ao melhor desempenho dos estudantes da rede pública nas provas do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

Trata-se de uma avaliação realizada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que medirá o conhecimento dos estudantes matriculados no 2º, 5º e 9º ano.

As provas deverão ocorrer no período de 20 a 31 de outubro deste ano.

A professora Thatiane Correa, mentora da aprendizagem e ponto focal do programa “Um Giro Pela Aprendizagem”, ressaltou a importância da qualificação. “É um compromisso da Secretaria Municipal de Educação em oportunizar todas as condições de trabalho aos professores. As escolas com crianças matriculadas do 2º ao 5º ano receberão estes profissionais nos próximos dias. A capacitação e o diálogo será permanente visando os melhores resultados nas escolas”.

A Secretaria Municipal de Educação mantém desde 19 de agosto à execução do programa “ViraEduc 100 Dias”, destinado a intensificar o ensino de Língua Portuguesa e Matemática em cada uma das 82 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica).

A foto ilustra professores sentados em cadeiras almofadas de cor cinza em um ambiente de auditório. Todos estão prestando atenção numa palestra.

