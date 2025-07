Professores são qualificados para aprendizagem de estudantes surdos

A Prefeitura de Cuiabá realiza nesta terça-feira (29), às 9h, na Praça Alencastro, o lançamento oficial da campanha “Cuiabá Sem Queimadas”, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. O evento contará com a presença do prefeito Abilio Brunini e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel BM Flávio Gledson Vieira Bezerra, além de autoridades civis e militares.

De acordo com o secretário-adjunto especial de Defesa Civil de Cuiabá, coronel Alessandro Borges Ferreira, a administração municipal e o Governo do Estado estão atuando de forma integrada, com foco na educação ambiental, no enfrentamento aos incêndios urbanos e na resposta rápida às emergências.

O secretário Alessandro Borges, destacou que a Prefeitura de Cuiabá, por determinação do prefeito Abilio, destinou recursos próprios para custear a jornada delegada de bombeiros militares. O reforço no efetivo é estratégico, especialmente no horário mais crítico para incêndios, entre 10h e 18h, quando as temperaturas estão mais elevadas e a umidade relativa do ar atinge índices alarmantes.

“A exemplo do que já é feito com a Polícia Militar, estamos contratando bombeiros em suas folgas para reforçar as guarnições de combate ao fogo. Estamos hoje em alerta amarelo, com umidade variando entre 20% e 30%. Já em agosto, a previsão é de queda para abaixo dos 20%, entrando no alerta laranja. Quando os índices chegam a 10%, ou até mesmo 8% como já ocorreu em Cuiabá, entramos em um estado de alerta máximo, com impactos graves à saúde e alto risco de propagação do fogo”, alertou o coronel Alessandro.

Serviço

Evento: Cerimônia de Lançamento “Cuiabá sem Queimadas”

Data: terça-feira (29)

Horário: 9h

Local: Praça Alencastro – Centro

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT