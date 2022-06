Professores Vera Maquêa e Alexandre Porto são eleitos para reitoria da Unemat

Com a totalidade das urnas apuradas, já é possível afirmar que os professores Vera Maquêa e Alexandre Porto estão eleitos para ocupar, respectivamente, os cargos de reitora e vice-reitor da Universidade do Estado de Mato (Unemat), pelo período de 2023 a 2026. O resultado da apuração está disponível aqui.

A Chapa 2 (Vera Maquêa e Alexandre Porto) foi eleita com 53,9% dos votos válidos, enquanto a Chapa 1 (Professor Roberto Arruda e Professora Rinalda) obteve 35,33% dos votos válidos e a Chapa 3 (Prof. Celso Fanaia (Tetinho) e Prof. Nivaldo Teodoro) obteve 10,77% dos votos válidos.

O resultado final oficial será divulgado na próxima quarta-feira (08.06), após a conferência e validação de todas as atas enviadas pelas subcomissões eleitorais locais e recebimento pela Comissão Eleitoral da última urna.

A chapa eleita comentou a vitória, por meio de mensagem enviada à Assessoria de Comunicação. “Agradecemos à comunidade acadêmica por tornar possível estes mais de 30 dias de campanha, discutindo e apresentando nossas ideias para a universidade. Momento formativo e educativo, que ratifica a Unemat viva que, como cada um(a) de nós, está sempre em construção. Agradecemos também aos colegas que concorreram conosco, pela possibilidade de realizar o debate acadêmico. Reafirmamos nosso compromisso de trabalhar com afinco, cada dia de nossa gestão, para fortalecer ainda mais a Unemat, essa grandiosa universidade. Nosso empenho será valorizar as pessoas, estreitar relações transformadoras com a sociedade, democratizar o conhecimento, aprimorar a gestão participativa e educar para a vida, compromissos que assumimos como estruturantes da nossa proposta de ação gestora”, assinam Vera Maquêa e Alexandre Porto.

“Agradecemos os 2.522 (35,33%) de eleitores que confiaram seu voto na nossa candidatura. Desejamos à chapa 2, composta pela professora Vera Maquêa e pelo professor Alexandre Porto muita coragem na caminhada”, foram as palavras do professor Roberto Arruda, da chapa 1. O candidato da chapa 3, professor Celso Fanaia, deseja que a chapa eleita faça uma excelente gestão: “Estamos felizes com o resultado do processo eleitoral, foram dias de muita luta e aprendizado, ouvindo todos os segmentos da nossa instituição, seus desejos e sonhos. Sucesso a chapa eleita! Vamos torcer para que façam uma excelente gestão em favor da nossa querida Unemat”.

O presidente da Comissão Eleitoral, professor Anderson Amaral, ressalta que o resultado final oficial ainda passa pela homologação do Conselho Superior (Unemat), em sessão a ser realizada em data a ser definida.

Posse

A cerimônia de posse da chapa eleita será no dia 16 de dezembro, após Publicação do Decreto de nomeação pelo governador do Estado de Mato Grosso. O mandato da chapa eleita terá início em 01 de janeiro de 2023 e vai até 31 de dezembro de 2026.