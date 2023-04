Profissionais da Seduc representam Mato Grosso em evento no Observatório Soar no Chile

Representantes da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), embarcam neste sábado (15), para a cidade de La Serena, no Chile, para participar de um treinamento no Southern Observatory for Astrophysical Research, ou observatório Soar. A visita é parte de uma ação que deverá habilitar os profissionais responsáveis pelo programa “Caça Asteroide”, e instruir os líderes responsáveis a se tornarem multiplicadores do projeto. No total, três representantes do projeto deverão participar da experiência.

A representante das Políticas de Tecnologia no Ambiente Escolar da Seduc, Silvana Copceski Stoinski, explica que a ação de capacitação é importante e necessária, visto que os estudantes da rede estadual participantes do projeto precisam ser bem orientados para conseguir executar a “caça”. “Hoje temos 390 equipes formadas por mais de 3.500 estudantes participantes do projeto em Mato Grosso. Esse treinamento vai contribuir para que possamos transmitir todas essas informações acerca do programa e, quem sabe, despertar o interesse em outros estudantes”, disse confiante.

Segundo Silvana, os estudantes iniciados no projeto são orientados e capazes de fazer detecção de asteroides entre os planetas Marte e Júpiter, através de um cinturão principal de asteroides em um software chamado Astrometrica. Além disso, a realização dessas atividades é propícia para despertar o interesse do estudante pela astronomia e o manter focado nos estudos.

O jovem Vitor Henrique De Souza, participante do programa e aluno da Escola Estadual Padre João Panarotto, em Cuiabá, conta que o programa tem como objetivo a popularização da ciência entre as pessoas que não têm oportunidade de atuar na área. Na opinião dele, o Caça Asteroides se tornou algo muito maior que um projeto, passou a ser um estilo de vida. O jovem ainda pondera que projetos como esse nas escolas, trazem experiências transformadoras de vida.

A diretora da Escola Estadual Pedro Alberto Tayano, Agna Correa Britis Baldissarelli, contou que a inicialização de jovens em programas educacionais de astronomia é recomendado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para estudantes em ciclo de aprendizagem, para contribuir em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. Para Agna, participar dessa visita é uma oportunidade única de treinamento, e de conhecer um pouco mais a respeito do observatório que é um importante núcleo gerador de pesquisas astronômicas.

Silvana, Agna e Hozana Delgado, professora de física da rede, viajam ao Chile para uma jornada de uma semana, onde farão uma imersão no estudo direcionado, e retornam ao Brasil no dia 22 de abril.

O programa Caça Asteroide é um programa desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI e pelo International Astronomical Search Collaboration (IASC/NASA). Com o apoio da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT) e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).