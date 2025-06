Profissionais dos CAPS passam por capacitação sobre manejo de crises

Atendimento com mais ética e mais humanizados nas unidades de Várzea Grande

Com o objetivo de aprimorar o atendimento prestado à população em sofrimento psíquico, profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) participaram de uma capacitação com foco no “Manejo de crises na urgência e emergência”. A formação foi conduzida pelo enfermeiro Thálisson Magno de Oliveira, especialista em Saúde Mental, Atenção Psicossocial e Psicanálise, referência no Estado pela defesa da ética, da humanização e dos direitos em saúde mental.

O encontro reuniu equipes do CAPS III (Transtorno Mental), CAPS i (Infantojuvenil) e CAPS ad (Álcool e Drogas), e teve como proposta qualificar o cuidado ofertado nas unidades. Com mais de 12 anos de atuação no SUS, Thálisson é responsável técnico do CAPSi Adolescer, conselheiro municipal de saúde em Cuiabá e membro da Câmara de Ética do COREN-MT. Sua trajetória inclui ainda atuação no CIAPS Adauto Botelho, formação em Gestão Pública e docência universitária.

Durante a capacitação, os participantes foram orientados sobre estratégias de abordagem em situações de crise, com ênfase na contenção verbal, comunicação assertiva, posicionamento corporal e no papel de cada profissional da equipe. O conteúdo, segundo o especialista, visa garantir mais segurança tanto aos usuários quanto aos trabalhadores da saúde mental.

“A atuação nos CAPS exige preparo técnico e sensibilidade. Muitos profissionais não têm uma formação específica para lidar com episódios agudos, e essa capacitação amplia o conhecimento e fortalece as práticas de cuidado ético e humanizado”, explicou Thálisson.

Para a gerente do CAPS III, Sônia Miramoto, destacou o impacto positivo da formação na rotina de trabalho. “Foi um momento extremamente rico. Aprendemos formas mais seguras e respeitosas de lidar com situações delicadas, o que fazem toda a diferença no acolhimento dos nossos pacientes”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da rede pública de saúde mental com a qualificação contínua dos profissionais e a promoção de um cuidado cada vez mais humanizado, seguro e transformador.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT