Profissionais e veículos da EBC estão entre os mais premiados do país 

Os jornalistas e os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) estão relacionados no Ranking dos +Premiados da Imprensa Brasileira 2023, divulgado esta semana pela Jornalistas Editora, que reúne o informativo semanal Jornalistas&Cia e o Portal dos Jornalistas. A edição especial da publicação traz a lista dos reconhecimentos do último ano e da série histórica, segundo critérios da organização.

A jornalista Marieta Cazarré, da TV Brasil, ficou na 5ª posição do ranking +Premiados do Ano da Região Centro-Oeste 2023, com 35 pontos. Paula Laboissière, da Agência Brasil, foi classificada em 26º lugar, com 15 pontos.

Entre os veículos de comunicação, a TV Brasil aparece em terceiro no Centro-Oeste com 35 pontos. Na segmentação por plataforma, na categoria Televisão, a TV Brasil ficou em 10º lugar.

Série histórica

Na série histórica, que envolve os jornalistas mais reconhecidos do Centro-Oeste, a jornalista Flavia Peixoto, da TV Brasil, está em 34º lugar, com 165 pontos. Outros profissionais da casa são destacados na relação: Juliana Cézar Nunes, pela Rádio Nacional, em 41º; André Rodrigo Pacheco, da TV Brasil, em 55º; Amanda Cieglinski, da TV Brasil e EBC, em 59º lugar; e Ana Graziela Aguiar, da TV Brasil, em 77º.

A TV Brasil ocupa a 3ª posição do ranking regional dos veículos do Centro-Oeste, com 1675 pontos, a Rádio Nacional está na 4ª colocação com 1040 pontos e o extinto Portal EBC fica em 9º lugar, com 325 pontos. Eles são listados nas classificações 36ª, 52ª e 152ª no compilado nacional. Na segmentação por plataforma, a Rádio Nacional está no 7º posto na categoria Rádio e a TV Brasil está em 8º entre os canais de televisão.

No âmbito dos grupos de comunicação, a EBC está na 15ª colocação nacional entre os +Premiados da História, com 3280 pontos e 79 reconhecimentos que consideram a Agência Brasil, o Portal EBC, as Rádios EBC, a Rádio Nacional e a TV Brasil, de acordo com os dados reunidos nos parâmetros do levantamento.

Fonte: EBC GERAL