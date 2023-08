Programa Corregedoria Participativa chega a Cáceres e região na próxima semana

O Programa Corregedoria Participativa, da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ-MT), chega a região Oeste de Mato Grosso aproximando o Poder Judiciário do Estado da sociedade civil e dos seus jurisdicionados. A equipe da CGJ visitará as unidades judiciais das comarcas de Mirassol D’Oeste e Porto Esperidião nos dias 14 e 15 respectivamente, e Cáceres entre os dias 16 e 18 de agosto. O Programa Corregedoria Participativa, da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ-MT), chega a região Oeste de Mato Grosso aproximando o Poder Judiciário do Estado da sociedade civil e dos seus jurisdicionados. A equipe da CGJ visitará as unidades judiciais das comarcas de Mirassol D’Oeste e Porto Esperidião nos dias 14 e 15 respectivamente, e Cáceres entre os dias 16 e 18 de agosto.

O principal objetivo do Programa Corregedoria Participativa é estreitar os laços entre o Poder Judiciário e a comunidade, promovendo a transparência e a participação cidadã nas atividades judiciais. A iniciativa visa garantir uma Justiça mais acessível e eficiente, observando a realidade e demandas de cada comarca.

Durante a visita às comarcas, os juízes-auxiliares Christiane da Costa Marques Neves e Emerson Cajango, acompanharão o corregedor-geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva, em reuniões com os prefeitos, promotores, defensores e em outras agendas institucionais.

“Esse Programa é um momento de dividirmos conhecimento e identificarmos as dificuldades, os desafios e bons exemplos espalhados pelas nossas comarcas. Só quem vive o dia a dia sabe o que podemos fazer para melhor atender os nossos jurisdicionados, aqueles estão na ponta e necessitam dos nossos serviços. Então, faço um convite para que a sociedade participe e contribua diretamente na construção de um Poder Judiciário cada vez melhor”, disse o corregedor.

Durante a visita a estas comarcas, de forma paralela, a equipe do juiz-auxiliar Emerson Cajango, realizará as correições nas unidades judiciais. “Já passamos por mais de 20 comarcas fazendo esse trabalho de correição nas unidades judiciais. In loco colhemos ideias, compartilhamos conhecimento e identificamos boas práticas que poderão ser disseminadas em outras comarcas”, declarou o juiz-auxiliar.

Agenda extra – Entre os dias 14 e 19 de agosto, por determinação da CGJ, as 79 comarcas de Mato Grosso realizam audiências de conciliação dentro do programa Mutirão Pai Presente, que visa o reconhecimento voluntário da paternidade, reduzindo o número de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento.

No Estado, o Pai Presente é uma ação desenvolvida ao longo de todo o ano. Entretanto, no mês de agosto há uma concentração de audiências em que é possível a solicitação de exames gratuitos de DNA. Os juízes coordenadores do Cejusc em parceria com a diretoria do Foro de cada Comarca, de forma independente, organizaram a atividade.

Aproveitando que o Programa Corregedoria Participativa estará em Cáceres, o corregedor-geral da Justiça participará, na tarde de quinta-feira (17), da ação na comarca. que tem como objetivo estimular o reconhecimento voluntário da paternidade, reduzindo o número de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento.

Conheça a programação desta edição:

Segunda-feira (14/08) – Mirassol D’Oeste

8h30 – Foto Oficial em frente ao Fórum

11h – SINDOJUS

14h – Reunião com Prefeito Municipal

15h – Reunião com MP

16h – Reunião da Defensoria Pública

17h – Reunião 7ª Subseção da OAB

Terça-feira (15/08) – Porto Esperidião

8h30 – Foto Oficial em frente ao Fórum

11h – Reunião com Prefeito Municipal

14h – Reunião com Ministério Público

Quarta-feira (16/08) – Cáceres

8h30 – Foto Oficial em frente ao Fórum

11h – SINDOJUS

14h – Reunião com Prefeita Municipal

15h- Reunião Defensoria Pública

16h – Reunião com Ministério Público

17h – Reunião na 3ª Subseção da OAB

Quinta-feira (17/08) – Cáceres

Manhã – Visitas institucionais

Tarde – Mutirão Pai Presente

Sexta-feira (18/08) – Cáceres

Continuação dos trabalhos correicionais

O quê? Corregedoria Participativa

Quando? de 14 a 18 de agosto

Onde? Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião e Cáceres

Contato: Alcione dos Anjos (65) 98401-2515

Gabriele Schimanoski

Assessoria de Comunicação da CGJ-MT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT