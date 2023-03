Programa Corregedoria Participativa visita lideranças e cartórios de Sorriso

Servidores, magistrados, imprensa, operadores do Direito e usuários da Justiça são o público alvo do Programa Corregedoria Participativa. A equipe da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso começou esta semana e realiza até a próxima sexta-feira (3/3) os serviços levados pelo programa nas comarcas de Sorriso (420 km ao Norte) e Vera (distante 458 km ao norte de Cuiabá). Servidores, magistrados, imprensa, operadores do Direito e usuários da Justiça são o público alvo do Programa Corregedoria Participativa. A equipe da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso começou esta semana e realiza até a próxima sexta-feira (3/3) os serviços levados pelo programa nas comarcas de Sorriso (420 km ao Norte) e Vera (distante 458 km ao norte de Cuiabá).

Além das correições presenciais nas comarcas visitadas, há reuniões com cada segmento. Oportunidade em que surgem indicações para que a Justiça flua de forma mais célere e eficaz. No mesmo momento o corregedor-geral, desembargador Juvenal Pereira da Silva, conhece a estrutura de cartórios e conversa com autoridades locais. “Esta é uma chance de mostrarmos o que a Corregedoria faz na prática pela sociedade. Por exemplo, fiscalizamos os cartórios para saber como está o atendimento, ouvimos cada ente sobre o que deve ser aprimorado para ofertarmos os melhores serviços aos usuários da Justiça e agimos da melhor maneira para atender a todos”, explicou o corregedor.

Os cartórios do 1º e 2º Ofício foram vistoriados pelo corregedor. Na sequência, ele foi recebido pelo prefeito do município Ari Lafin, pela primeira-dama Jucélia Ferro e secretários. Em pauta, temas como saúde, segurança pública e adoção. A equipe da CGJ-MT também esteve na sede da Ordem dos Advogados – 17ª Subseção e foi recebida pelo presidente Fernando Mascarello, pela advogada Karina Wu Zorub e demais membros da diretoria. “Temos muito respeito pelos operadores do Direito. É muito bom termos espaço para o diálogo, estreitarmos laços e ouvir só elogios em relação ao trabalho prestado nas unidades judiciais aqui da comarca”, disse o corregedor.

O programa segue nesta quarta-feira (1º/3). A equipe do Corregedoria Participativa desenvolve os trabalhos na Comarca de Vera. Às 9h a conversa será com os veículos de comunicação da imprensa local, na sequência, haverá reunião com magistrados e servidores, equipe técnica e gestores judiciários. Às 10h, o corregedor visitará o prefeito Moacir Luiz Giacomelli, às 11h, reunião com Ministério Público. No período da tarde a equipe visita a Delegacia de Polícia Civil, o 1º Pelotão de Polícia Militar e por volta das 15h30, a Casa Lar Aconchego.

#Paratodosverem Esta matéria possui recursos de texto alternativo para inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição da imagem: Imagem única: foto horizontal colorida. O corregedor está atento às explicações da cartorária de Sorriso. Ao fundo várias pessoas continuam trabalhando.

