Programa da Sedec para monitoramento dos serviços de turismo conquista 2º lugar em prêmio nacional

O servidor de carreira da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), o turismólogo Leandro de Carvalho Lima, conquistou o 2º lugar no 3º Prêmio Nacional de Turismo na categoria “Gestão de Dados e Inteligência no Turismo”. A entrega dos troféus aos finalistas nas 10 categorias foi realizada na noite deste sábado (16.12), durante o Salão Nacional do Turismo, realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ao todo, foram mais de 370 inscritos para a disputa do prêmio.

Ele inscreveu o Programa de Evolução Digital no Turismo (PED Turismo), do Observatório de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, que visa melhorar a presença digital dos atrativos turísticos, meios de hospedagem, restaurantes e similares, equipamentos e destinos turísticos.

Os locais e empresas são monitorados pela Plataforma de Gerenciamento de Reputação Online da TrustYou com base em avaliações e opiniões registradas por turistas. O intuito é a melhoria dos serviços prestados aos visitantes.

“O PED Turismo surgiu em 2021 com a apresentação de uma plataforma de monitoramento de reputação online. Aí a gente fez a contratação dessa plataforma, só que quando fui implantar o programa, eu vi que faltava alguma coisa. Então, criei um índice para poder equilibrar a disputa que a gente ia fazer entre os municípios, entre as empresas, que estariam no monitoramento e incentivá-los a melhorar a taxa de resposta nas principais plataformas como o Google, Booking, TripAdvisor, Decolar, Hotéis.com, entre tantas outras que servem de promoção para o turismo e melhorar a qualidade do serviço turístico. Então, a partir disso, a gente criou o Índice de Desempenho Turístico, o IDTur, que é exclusivo e ajuda demais os empresários, até porque a gente entrega relatórios a eles e promovemos capacitações”, explicou Leandro Lima.

Segundo o turismólogo, não há como fazer turismo sem presença digital, pois fora das grandes plataformas do mercado, o empresário está fora do fluxo de turistas que passam pelo Estado. O IDtur é aplicado em quatro indicadores: taxa de avaliação, número de avaliações, pontuação geral e desempenho.

“Isso tudo é baseado nas avaliações que os visitantes fazem como nos meios de hospedagem, restaurantes, bares, lanchonetes, cafés, e atrativos turísticos como lagos, cachoeiras, praças, museus, tudo que tem a presença digital. Em 2022 foram mais de 217 mil avaliações em Mato Grosso. Nós monitoramos 1.500 locais em 71 destinos, cerca de 50% do território estadual. A taxa de aprovação desses locais é mais de 86%, e a gente quer melhorar isso”.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, parabenizou o servidor pela iniciativa e por ter conquistado a premiação nacional em nome da Sedec e do Governo de Mato Grosso.

“São com ações como essa, com servidores motivados querendo fazer diferente para atingir resultados melhores, saindo do lugar comum, é que o Mato Grosso tem se tornado esse grande Estado com muitas oportunidades. Parabéns Leandro, parabéns a todos os integrantes do turismo. Iniciativas como essa ajudam os empresários e fortalece a política de turismo com dados e informações para que a iniciativa privada possa fazer o seu planejamento”.

O secretário adjunto de Turismo, Felipe Wellaton, disse que o trabalho de monitoramento do Observatório do Turismo é muito importante, e o Programa de Evolução Digital traz dados, evidências para tomadas de decisões e principalmente para atrair o investimento do setor privado para o turismo.

“Leandro se destacou nessa premiação e no plano de trabalho de 2024, da Secretaria Adjunta de Turismo, a gente prevê mais investimentos para o setor do Observatório para que a gente possa ampliar esse programa e quem sabe buscar o primeiro lugar no próximo ano”.