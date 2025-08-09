MATO GROSSO
Programa de Inclusão Rural da Seaf e atuação da Empaer recebe mais de 5 mil inscrições
A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), com atuação da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer-MT), recebeu 5.992 inscrições de projetos para acesso a até R$ 6 mil por família por meio do Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (Fundaaf), na modalidade Inclusão Rural. A iniciativa contempla indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, agricultores familiares e artesãos. As inscrições encerraram na quinta-feira (7.8).
Agora as 5.292 propostas que cumpriram os requisitos iniciais seguirão para análise do Comitê Técnico, que avaliará o enquadramento nos critérios do edital. Em seguida, os projetos serão submetidos ao Conselho de Administração do Fundaaf, presidido pela secretária da Seaf, Andreia Fujioka, responsável por deliberar e supervisionar a execução do programa.
Para a secretária, o número expressivo de inscrições revela a força da agricultura familiar em Mato Grosso e a eficácia da atuação integrada entre os órgãos estaduais.
“Este resultado reflete o compromisso do Governo do Estado com as comunidades rurais e tradicionais, e mostra que, quando unimos esforços, conseguimos ampliar oportunidades e transformar vidas no campo”, destacou Andreia Fujioka.
Segundo a coordenadora de Acesso ao Crédito da Seaf, Jorcelina Scam, a operacionalização dos recursos será feita pela Agência de Crédito do Empreendedor (Desenvolve MT), que emitirá cartões para cada beneficiário.
“Os cartões serão enviados aos escritórios da Empaer, responsáveis pela entrega aos produtores. Cada família terá 60 dias para realizar as compras previstas no projeto e apresentar as notas fiscais à Empaer”, explicou.
O edital, lançado em 8 de agosto, prevê R$ 21,4 milhões em investimentos e pode alcançar até 3.566 famílias em todo o estado, com recursos em parcela única, 100% subsidiados e não reembolsáveis. Os valores poderão ser utilizados na compra de insumos, equipamentos, serviços, infraestrutura, tecnologias ou ações que agreguem valor à produção familiar.
O presidente da Empaer, Suelme Fernandes, reforça que o trabalho da Seaf e Empaer é essencial para garantir a efetividade da política pública.
“A Empaer está presente em todos os cantos do Estado, garantindo que até as comunidades mais distantes sejam atendidas. Este é um esforço coletivo que coloca o interesse público acima de qualquer disputa e fortalece a agricultura familiar”, frisou.
As inscrições foram destinadas a pessoas físicas com cadastro no CadÚnico Rural, renda per capita de até meio salário mínimo, priorizando comunidades tradicionais, jovens, mulheres e idosos. Os projetos foram elaborados com apoio dos extensionistas da Empaer, que atuaram em força-tarefa nos municípios para garantir a capilaridade da ação.
O recurso é repassado pelo Governo de Mato Grosso por meio da Seaf e visa promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais em situação de vulnerabilidade.
Fonte: Governo MT – MT
Sinfra alerta que ponte interditada no Rio Teles Pires em Sorriso pode cair
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) alerta que a ponte sobre o Rio Teles Pires, na MT-560, entre Sorriso e Tapurah, tem risco iminente de cair. A ponte está interditada, desde terça-feira (5.8), inclusive com fechamento da estrada que dá acesso ao local.
Mesmo com a interdição, ainda há motoristas que insistem em passar no local, e estão correndo sérios riscos, já que a fundação da ponte está comprometida e pode colapsar.
Na manhã deste sábado (9.8), a polícia já foi acionada para evitar o trânsito sobre a ponte.
Um desvio foi implantado a aproximadamente 25 quilômetros do entroncamento com a BR-163. Os motoristas que seguem de Tapurah para Sorriso deverão acessar um trecho não pavimentado de cerca de 14 quilômetros, em direção à MT-242, de onde poderão seguir viagem até Sorriso.
A Sinfra informa que ao lado da antiga ponte já está sendo construída uma nova, com 179 metros e pista dupla, que nos próximos 60 dias deverá ficar pronta.
Fonte: Governo MT – MT
Trabalho do Corpo de Bombeiros durou mais de 3 horas em acidente na BR-163
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na noite de sexta-feira (8.8), vítimas de um grave acidente ocorrido na BR-163, no km 648, em Lucas do Rio Verde (a 332,9 km de Cuiabá). O trabalho de resgate das vítimas durou mais de 3 horas.
O coronel Fernando Duarte Santana, comandante do 3º Comando Regional de Bombeiros Militar (CRBM-3), lamentou o acidente e a perda das famílias que tiveram vítimas fatais.
Ele explicou que a operação exigiu uma resposta rápida e integrada entre as equipes de emergência, diante da complexidade do acidente.
“Essa foi uma das maiores mobilizações de resgate que enfrentamos neste ano aqui na região. Montamos um ponto de triagem no local para identificar rapidamente as vítimas em estado mais grave, garantindo atendimento prioritário e transporte imediato para unidades de saúde. A atuação integrada foi essencial para evitar ainda mais perdas. Infelizmente algumas pessoas não resistiram e quero deixar meus sentimentos às famílias dessas vítimas”, afirmou o coronel.
A corporação foi acionada por volta das 22h30 para atender a uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta. Ao chegar ao local, as equipes constataram se tratar de uma ocorrência com múltiplas vítimas. O ônibus transportava pelo menos 51 passageiros, enquanto a carreta estava carregada com algodão. Nove pessoas morreram no local.
Diante da gravidade do acidente e do elevado número de vítimas, foi necessário mobilizar todo o efetivo dos bombeiros militares dos municípios de Lucas do Rio Verde e de Nova Mutum. Ao todo, nove viaturas e 25 bombeiros atuaram no resgate.
Também foi necessário o apoio da concessionária da rodovia, Nova Rota do Oeste, além da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde, de ambulâncias da Secretaria de Saúde do município, bem como da Polícia Judiciária Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).
Foi aplicada a triagem START (Sistema de Triagem Rápida), utilizada para priorizar o atendimento conforme a gravidade dos ferimentos. As vítimas classificadas como vermelhas, em estado crítico, com risco iminente de morte, foram encaminhadas imediatamente ao hospital de Lucas do Rio Verde.
Já as vítimas classificadas como amarelas, com lesões moderadas, mas estáveis, foram direcionadas ao hospital em Nova Mutum.
Além das vítimas socorridas, os militares também fizeram o resgate e recuperação dos corpos das nove vítimas em óbito.
Fonte: Governo MT – MT
Araguaia realiza primeiro mutirão de cirurgias bariátricas
Brasil inaugura primeiro SAMU 192 Indígena, com atendimento 24h e profissionais bilíngues
AGER-MT lamenta acidente na BR-163 envolvendo ônibus da concessionária Novo Caminho SPE/Rio Novo Transportes
Economia & Finanças
