Programa de inclusão social e apoio à educação atende 2.400 crianças de 6 a 14 anos

Com cerca de 2.400 estudantes inscritos, o Programa Bom de Bola Bom de Escola iniciou suas atividades em 2022, no último dia 24. Considerado uma das maiores ferramentas de inclusão social da gestão municipal, com apoio à educação, integração familiar e lazer, além de proporcionar mudanças de hábitos saudáveis, o programa foi oficialmente lançado pelo prefeito Emanuel Pinheiro no dia 8 de abril, durante as comemorações dos 303 anos de Cuiabá. Uma grande festa no Ginásio do Complexo Dom Aquino reuniu estudantes, familiares e convidados. Cerca de 1500 crianças compareceram ao evento.

Ao falar para a comunidade escolar, convidados e monitores, o prefeito Emanuel Pinheiro destacou a importância do Programa, retomado durante a sua primeira gestão, após passar por uma reestruturação. “O Programa Bom de Bola Bom de Escola foi criado como programa social, educativo e esportivo para fortalecer o desenvolvimento da criança na escola. mas também para dar oportunidade para que nossos filhos possam crescer na atividade esportiva, promovendo a inclusão e a justiça social, preparando os nossos craques do futuro fortalecendo principalmente aqueles que são bons de escola. Quem é bom de escola vai ser bom de bola também. A gestão Emanuel Pinheiro está dando oportunidade para os nossos jovens, multiplicando o número de vagas na edição 2022 do programa”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Em 2021, após o período mais crítico da pandemia, o Programa foi retomado em outubro com 800 estudantes, em quatro polos 04 polos (no CPA 4, Dom Aquino, Pedra 90 e Cophamil). Este ano, as atividades nas modalidades futebol e futsal serão desenvolvidas em 16 polos para atender mais crianças, de 6 a 14 anos.

A festa de lançamento teve pipoca e picolé para as crianças, e a participação especial da dupla Nico e Lau, além do grupo de animação que trouxe os super heróis para alegria das crianças.

Entre os pais, mães e avós que acompanham filhos e netos nas atividades do Bom de Bola Bom de Escola é unanime a gratidão a gestão pela ampliação do numero de vagas e polos. “Com mais polos ficou mais fácil levar e acompanhar meus filhos”, contou Maria de Souza. Com dois filhos matriculados no Programa, de 7 e 10 anos, ela é só gratidão. “Meu filho mais velho já participava e, melhorou muito na escola, na dedicação e responsabilidade”, disse ela.

Para dona Antônia, orgulho é a palavra. Sua neta, de 8 anos, está participando pela primeira vez. “Acompanho ela sempre que a mãe não pode e, é muito bom ver que o esporte está tirando crianças das ruas e ajudando a se saírem melhor na escola”, disse ela.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado. “Hoje são mais comunidades sendo atendidas, mais crianças sendo atendidas. Desde o início das atividades já entregamos os uniformes e o esporte vem para atender as crianças em situação de vulnerabilidade, com uma opção de lazer e para aqueles que queiram se destacar no esporte o Bom de Bola Bom de Escola vem para dar esse apoio aos nossos alunos”, disse a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

Bom de Bola Bom de Escola

Desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), o programa é executado pelo Instituto para o Desenvolvimento Econômico, Ambiental, Esportivo e Social de Mato Grosso (IDEAES).

Neste ano o Bom de Bola Bom de Escola traz uma novidade, uma plataforma onde o aluno contará com um conteúdo de reforço e complemento das atividades presenciais e conteúdo pedagógico especifico para cada faixa etária atendida pelo programa.

O presidente do IDEAES, Mário Márcio Pecora disse agregar novas ferramentas ao Programa vai enriquecer a formação dos estudantes. “O ambiente virtual de aprendizagem vai oferecer além do conteúdo especifico das modalidades através de vídeo aulas, conteúdos em temas transversais abordando diferentes aspectos ligados ao cotidiano dos estudantes visando instruí-los sobre cuidados básicos de higiene, finanças, empreendedorismo e outros temas”, destacou Pécora.