Programa Esporte para além das Fronteiras será lançado dia 23 em Várzea Grande

`Esporte para além das Fronteiras’, é o mais novo programa educacional que Várzea Grande vai disponibilizar para diversos alunos da Rede Pública Municipal e que promove através da prática esportiva ações visando melhorar o desempenho dos alunos no aprendizado através da hierarquia, disciplina, concentração, interação e principalmente a convivência com as demais pessoas do seu cotidiano, partindo do princípio do respeito em comum.

No próximo dia 23 de março, os irmãos e lutadores internacionais Antônio Rodrigo Nogueira (Minotauro) e Antônio Rogério Correia Nogueira (Minotouro) que são lutadores do MMA e tiveram importante participação no UFC, que reúne a maior categoria de lutadores em artes marciais em várias partes do Mundo, serão os protagonistas do Programa Esporte para além das Fronteiras que visa incentivar jovens a prática esportiva e com isto potencializar o conhecimento e o aprendizado, abrindo novas perspectivas para todos.

A intenção, segundo o prefeito Kalil Baracat, é ampliar a possibilidade de melhoria nos estudos e aprendizado para os alunos e descobrir novos valores esportivos, pois podem se tornar novos profissionais abrindo perspectivas de geração de emprego e renda.

Essa é a segunda vez que Várzea Grande se alia a personalidades nacionais ou até mesmo internacionais para melhorar o desempenho e o aprendizado de alunos da Rede Pública Municipal. O primeiro foi com o músico Carlinhos Brown que estará em Várzea Grande em maio próximo para lançar o programa de educação ambiental e agora será a vez dos irmãos Nogueira, Minotauro e Minotouro, ídolos das lutas marciais e que estão fomentando o estudo através do esporte e da luta como meio de proteção pessoal e de se adquirir conceitos de uma vida mais saudável como a hierarquia, a disciplina, concentração, interação social e a convivência em sociedade.