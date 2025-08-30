Várzea Grande
Programa está presente em sete polos em Várzea Grande
O Bem-Estar atende ao público adulto – masculino e feminino- de todas as idades, inclusive idosos e pessoas com mobilidade reduzida, de forma ampla, sem qualquer restrição. Aulas de dança, movimento e relaxamento e funcional são preparadas para atender a todos os níveis de participantes
O Programa VG Mais Bem-Estar, que tem o objetivo de levar qualidade de vida para adultas de ambos sexos, é coordenado pela Superintendência Municipal de Esporte e Lazer da Secretaria de Educação. As aulas são realizadas em sete polos dentro do município de Várzea Grande com aulas gratuitas.
A dinâmica do Mais Bem-Estar é levar por meio de movimentos, relaxamento, fortalecimento muscular, para garantir uma saúde plena, através da dança, popularmente conhecido como Zumba.
O programa atende o público pela manhã e no final da tarde, nos polos do Ginásio Fiotão, Parque Bernardo Berneck, no Miniestádio do São Matheus, Parque Flor do Ipê, Cristo Rei, Ginásio Jorge Mussa, Instituto João Ribeiro (rua Salim Nadaf).
Para o superintendente de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, além do esporte, trabalhar a qualidade de vida é primordial para população várzea-grandense, “os professores criam suas metodologias, utilizando som para simular danças, que ajudam a desenvolver um movimento, contribuindo para eliminar o estresse do dia-dia”, destacou Edmilson.
A coordenadora do Programa, professora Anaíza da Silva, ressaltou que as aulas são planejadas conforme o limite de mobilidade de cada pessoa.
“A gente elabora o plano de aula de acordo com cada polo, pois uns têm mais ou menos idosos, e daí a gente elabora um plano de aula de atividades de média a leve intensidade. A gente sempre orienta cada um a se exercitar dentro do seu limite, e às vezes tem alunos que não conseguem agachar. Então dependendo da aula, e se for uma aula de dança, o aluno (a) vai praticar na intensidade dele. Agora se for uma aula de circuito funcional ou localizado, aí ele vai na intensidade com o auxílio do professor. Não é uma receita de bolo. Então, cada polo tem um plano de aula e um público diferente do outro”, enfatizou.
De acordo com Anaiza, pessoas portadoras de alguma necessidade especial, também têm um atendimento humanizado pelos profissionais especializados. “Como é um projeto que a gente atende todo o público e não há restrição, a gente tenta adaptar ele da melhor forma, e fazer um treino específico. O professor pode estar ali administrando aula com 30, 40, 60 pessoas, mas a pessoa será atendida conforme a sua mobilidade”, pontuou.
ESPORTE E BEM-ESTAR – Uma iniciativa da Superintendência de Esporte e Lazer da SMECEL de Várzea Grande, o programa tem por objetivo de promover o esporte e o bem-estar para crianças, jovens, adultos e idosos.
São oferecidos de forma gratuita o acesso ao esporte e lazer, promovendo saúde e integração para a comunidade. São 39 polos e futuramente serão abertos outros locais do programa nos bairros de Várzea Grande.
A iniciação esportiva é formada por seis polos de futsal, sete de futebol, quatro de voleibol, dois de basquetebol, um de handebol, dois de atletismo, um de lutas olímpicas, três de lutas (judô, jiu-jitsu e karatê), um de Wrestling (luta livre), um de vôlei de areia e sete polos de atendimento de Bem-Estar para adultos e idosos.
Prefeita Flávia participa de mutirão social no Parque do Lago
Ação social reúne Prefeitura, Assembleia e parceiros para um sábado de atenção, assistência e cuidados na escola municipal Alino Ferreira
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), participou neste sábado (30) do Mutirão Social realizado na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Alino Ferreira de Magalhães’, no Grande Parque do Lago. A ação foi promovida pelo deputado estadual Wilson Santos (PSD) e pelo vereador Charles Araújo (Charles da Educação – UNIÃO) e reuniu nesta manhã uma série de serviços gratuitos para a população em parceria com a Prefeitura de Várzea Grande, a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, universidades e institutos.
Durante o evento, a prefeita destacou a importância da aproximação do poder público com a comunidade. “É muito importante para a nossa sociedade, principalmente, para a nossa cidade. Muitas pessoas trabalham a semana toda e não têm tempo de buscar atendimento. Quando os serviços chegam perto de casa, tudo fica mais ágil e eficaz. A Prefeitura está de portas abertas para apoiar iniciativas como esta, porque quem ganha é a população”, disse Flávia Moretti.
O mutirão também marcou as comemorações pelos 64 anos do deputado Wilson Santos, que ressaltou a tradição e a eficiência da ação. “O mutirão é uma ferramenta direta, rápida e próxima do cidadão. Quero agradecer a prefeita Flávia e o vereador Charles pela parceria. Hoje são mais de 20 serviços oferecidos e vamos continuar levando essa iniciativa a outros bairros. Estamos aplicando nossas emendas diretamente na vida do cidadão, oferecendo cursos e capacitações para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou Wilson.
Morador da região e organizador da iniciativa, o vereador Charles da Educação, enfatizou a importância da ação para o Parque do Lago.?“Eu cresci aqui, estudei nesta escola e sei das necessidades da comunidade. Por isso, é uma alegria trazer o mutirão para perto da população, oferecendo serviços que fazem a diferença no dia a dia. Agradeço à prefeita Flávia e ao deputado Wilson por estarmos juntos nessa entrega à nossa cidade”, declarou.
Entre os atendimentos ofertados pela Prefeitura estiveram serviços da Assistência Social, Saúde, DAE e Procon. Segundo a enfermeira Pamella Araújo, a equipe de saúde realizou testes rápidos de ISTs, glicemia, aferição de pressão arterial, atualização de cadernetas de vacinação e consultas clínicas, com a participação de 15 profissionais e expectativa de até mil atendimentos.
A diretora da escola, Márcia Rodrigues Macedo, destacou a importância do espaço como ponto de referência no bairro. “A EMEB Alino Ferreira de Magalhães é uma escola estratégica, localizada em uma região que atende comunidades como Parque do Lago, Parque São João, Princesa do Sol, Santa Clara e Maringá I, II e III, entre outros, por isso, iniciativas como essas têm um grande alcance”, afirmou.
Além dos serviços sociais, a programação contou com apresentações culturais e esportivas dos alunos da escola, incluindo judô, fanfarra e teatro, fortalecendo a integração entre comunidade e educação.
Também prestigiaram o evento o presidente da Câmara de de Vereadores Wanderley Cerqueira (MDB) e o vereador Raul Curvo (REPUBLICANOS).
AGOSTO LILÁS E VALORIZAÇÃO DA MULHER – Antes de participar do mutirão social, a prefeita Flávia Moretti também prestigiou a abertura do curso de massoterapia promovido pela BPW Várzea Grande, ação que encerra o calendário do Agosto Lilás da entidade. Integrante da organização, a prefeita destacou a importância da iniciativa. “A BPW tem um papel fundamental no fortalecimento da mulher, oferecendo capacitação e oportunidades que transformam vidas. É uma honra fazer parte dessa rede e apoiar cada vez mais projetos como este”, afirmou.
SMS inicia pregão eletrônico para contratação de empresa de alimentação
Certame tem por objetivo melhorar a qualidade da alimentação em unidades de saúde, garantindo o aprimoramento do serviço aos profissionais, pacientes e acompanhantes
Com o objetivo de garantir mais qualidade, segurança e eficiência na produção e distribuição das refeições servidas aos pacientes, acompanhantes e colaboradores, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande abriu o Pregão Eletrônico nº 16/2025, visando a contratação de uma empresa especializada em serviços de nutrição hospitalar.
Diante da necessidade de aprimorar o serviço e oferecer um atendimento mais adequado, a Secretaria decidiu abrir uma nova licitação. O objetivo é contratar uma empresa que atenda com mais qualidade, segurança alimentar e eficiência, garantindo o bem-estar dos pacientes e profissionais de saúde.
A empresa vencedora será responsável por toda a produção, distribuição e acompanhamento nutricional dos alimentos, de todas as unidades hospitalares municipais que funcionam 24 horas. Além de realizar a adequação da cozinha para assegurar que todas as normas sanitárias e de segurança sejam rigorosamente cumpridas.
Como parte do processo licitatório, já está aberta a etapa de visita técnica para que as empresas interessadas conheçam a cozinha do Pronto-Socorro Municipal. Essa visita é fundamental para que as empresas participantes avaliem a estrutura e apresentem suas propostas. As empresas poderão realizar a visita até um dia antes da data do pregão.
O pregão, na modalidade eletrônica e com registro de preços, será realizado no dia 4 de setembro de 2025, às 10h30 (horário de Brasília), por meio da plataforma www.comprasbll.com.br. O critério de julgamento será o menor preço por lote.
Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Deisi Bocalon, a iniciativa reforça o compromisso da gestão em oferecer melhor estrutura e mais qualidade nos serviços prestados à população.
“Estamos trabalhando para que os pacientes e profissionais da saúde tenham acesso às refeições de qualidade, seguras e preparadas dentro dos padrões exigidos. Essa contratação é um passo importante para garantir mais eficiência e humanização no atendimento das nossas unidades de saúde”, destacou.
O edital completo com todas as informações está disponível para consulta nos sites:
???? www.bllcompras.org.br
???? www.varzeagrande.mt.gov.br
Polícia Civil prende integrantes de facção criminosa e fecha boca de fumo em Confresa
Cinco integrantes de uma facção criminosa, envolvidos com o tráfico de drogas, foram presos em flagrante pela Polícia Civil na...
Polícia Militar desarticula quadrilha e frustra tentativa de furto de gado em Nobres
A Polícia Militar impediu uma tentativa de furto de gado em uma fazenda, na zona rural de Nobres, na tarde...
Polícia Civil prende em Rondonópolis segundo suspeito de matar casal em General Carneiro
A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (29.8), em Rondonópolis, o segundo suspeito de participação no duplo homicídio do casal Giovanny...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
